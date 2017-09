Doanh thu giảm sút và phải đền bù tiền giấy hỏng, Nhà máy in tiền Quốc gia giảm mạnh lợi nhuận trong nửa đầu năm 2017

Nhà máy in tiền Quốc gia (NBPP) – Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn, vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 với doanh thu thuần 781 tỷ đồng – giảm 6%; Lợi nhuận sau thuế gần 42 tỷ đồng – giảm 68% so với cùng kỳ năm trước.

Con số lợi nhuận đạt được trong nửa đầu năm 2017 của NBPP cũng gần bằng lợi nhuận đạt được trong cả năm 2016 (hơn 42 tỷ đồng). Dù vậy, số liệu quá khứ cho thấy NBPP thường lãi lớn trong nửa đầu năm và lỗ trong quãng thời gian còn lại.

Việc NBPP ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm 2017 bên cạnh nguyên nhân doanh thu thuần giảm sút còn đến từ việc sụt giảm doanh thu tài chính. Trong khi đó, các chi phí phát sinh như chi phí tài chính, chi phí quản lý đều tăng. Báo cáo cho biết, trong 6 tháng đầu năm, chi phí tiền lương, ăn ca, thù lao cho viên chức quản lý của NBPP lên hơn 3 tỷ đồng, tăng mạnh 39% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm 2017, NBPP chỉ ghi nhận doanh thu khác gần 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty nhận được gần 7 tỷ đồng nhờ tiền bồi thường giấy ướt của PGI cũng như tiền đền bù giấy hỏng của Innovia Security.

Không những vậy, trong nửa đầu năm 2017, NBPP còn phải chịu khoản chi phí khác hơn 7 tỷ đồng, chủ yếu là khoản đền bù cho Innovia do hỏng hơn 3 triệu tờ giấy B09. Đây cũng là đối tác đã đền bù tiền giấy hỏng cho NBPP, giúp công ty ghi nhận doanh thu khác đột biến trong năm trước.

Được biết, ngành nghề kinh doanh chính của NBPP là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, giấy tờ có giá… theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Có thể thấy hoạt động của NBPP cũng giống như các doanh nghiệp in ấn thông thường, nhưng phục vụ “khách hàng” đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước.

Tính tới cuối quý 2/2017, tổng tài sản NBPP đạt 2.235 tỷ đồng, trong đó số dư tiền và tương đương lên tới 411 tỷ đồng.