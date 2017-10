Độc đáo kiến trúc pháp ngay trên phố Trúc Khê – Hà Nội

Vị trí trung tâm nơi trung tâm nội đô lịch sử

Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2012 – 2020 và định hướng đến 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ tạm dừng phát triển nhà ở thương mại nội thành. Theo đó, tại 4 quận nội thành cũ là Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, phía Bắc quận Hai Bà Trưng và một phần phía Nam của quận Tây Hồ sẽ không tăng đất ở.

Đây sẽ là trở ngại, vướng mắc với các dự án mới. Tuy nhiên lại tạo ra lợi thế rất lớn cho một số ít các dự án đã hoàn thành mọi thủ tục như Porte De Ville – hiện đang chuẩn bị ký kết hợp đồng mua bán.

Porte De Ville được xây dựng tại Khu đất số 58 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, một trong những vị trí trung tâm và đẹp nơi nội đô lịch sử. Xúc tiến phát triển từ năm 2014, Porte De Ville gần như là dự án nhà ở duy nhất còn lại được xây dựng tại quận cũ Đống Đa với chỉ 34 căn nhà phố.

Tọa lạc ven dự án là Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính Phủ, Khu Quân đội và Trí thức… An cư tại đây, các vấn đề về bảo an cũng như an ninh, trật tự của cư dân được bảo đảm tuyệt đối.

Vị trí trung tâm với kết nối vùng thuận tiện đến các tiện ích giáo dục, y tế, giải trí trong khu vực.

Porte De Ville đồng thời cũng sở hữu liên kết vùng hoàn hảo. Từ dự án dễ dàng tiếp cận với rất nhiều tiện ích, dịch vụ, giáo dục, y tế như trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, trường Đại học Luật, trường THPT Phan Huy Chú, trường tiểu học Nam Thành Công, trường mầm non Họa Mi, bệnh viện mắt Sài Gòn – Hà Nội, trung tâm y tế dự phòng bệnh viện Thận Hà Nội, bệnh viện Giao thông Vận tải, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, Smartfast Kid, Fivimart, rạp chiếu phim Quốc gia…

Đặc biệt, Porte De Ville tọa lạc rất gần hồ Thành Công. Với vị trí này, cư dân của Porte De Ville có thể thụ hưởng sự trong lành, thanh mát tỏa lan từ mặt hồ Thành Công. Đồng thời là sự lựa chọn thú vị để trải nghiệm các thú vui tao nhã như dạo bộ, ngắm hồ, tập thể dục…

Kiến trúc Pháp độc đáo tại Porte De Ville Trúc Khê

Trong tổng diện tích 5039.5m2, Porte De Ville được quy hoạch thành 34 căn nhà phố với diện tích linh hoạt từ 79,5 – 113,5m2, riêng tường riêng móng.

Porte De Ville được xây dựng với giải pháp kiến trúc, cảnh quan cùng hệ thống chiếu sáng, nội thất đồng bộ, thống nhất theo phong cách Pháp độc đáo. Đó là sự kết hợp, pha trộn tinh hoa kiến trúc Pháp cổ điển với nét sang trọng, văn minh, tân tiến đương đại cùng những mảng xanh xinh xắn, đáng yêu của hệ thống đường dạo, sân vườn…

Theo đó, toàn bộ các chi tiết trang trí kiến trúc và cảnh quan tại đây đều được thiết kế và chế tạo bằng bê tông cao cấp đúc sẵn nhằm đảm bảo sự bền vững, đồng điệu, sắc nét đến từng chi tiết. Các không gian trong ngôi nhà được bố trí, thiết kế theo mặt đứng với 5 tầng thoáng đãng, rộng rãi. Các tiểu tiết như ban công, mái vòm hay cửa sổ áp mái được chế tác tinh tế, độc đáo đậm nét quý tộc Pháp.

Song song, chuỗi cảnh quan được xây dựng, bố trí nơi trung tâm dự án tạo nên kiệt tác “vườn trong phố” ngay trên khu sống Porte De Ville. Đài phun nước cùng các công viên mini, các khu vườn nhỏ cùng hệ thống đường nội khu xanh mát “hô biến” không gian sống tại Porte De Ville ngập tràn năng lượng, tươi trẻ và đầy sinh động.

Không gian sống thanh bình, trong lành tại nhà phố Porte De Ville Trúc Khê.

Vốn là khu đất thuộc sự quản lý của Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo công văn số 262/TTg-KTN ngày 27/02/2014, khu đất tại số 58 Trúc Khê đã được chuyển đổi sang mục đích dân dụng với đề xuất phương án kiến trúc nhà ở Trúc Khê. Dự án đang được Công ty Cổ phần Viễn Đông Invest triển khai xây dựng theo quyết định số 170580/GPXD dưới hình thức chuyển giao BT (Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg) với tên gọi “Porte De Ville”.

Với số lượng chỉ 34 căn nhà phố, Porte De Ville được xem là một trong số ít các dự án tại thị trường bất động sản Hà Nội. Thể hiện uy tín cũng như bảo chứng tài sản khách hàng, dự án đã và đang tiến hành ký kết hợp đồng mua bán cho khách hàng.