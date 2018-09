Đối diện với những xung đột của con trẻ, đa số các bậc cha mẹ mắc 7 sai lầm này khiến con càng khó hòa đồng, năng động khi ở trường

Đối với cha mẹ, những cuộc xung đột ở trường của đám trẻ thường là vô nghĩa và từ đó chúng ta đưa ra những lời khuyên bảo hay răn dạy có tính giáo điều, khô khan. Tuy nhiên, bạn không biết rằng, đôi khi những lời nói vô tình của cha mẹ có thể khiến con cái cảm thấy tủi thân vì không được cha mẹ yêu thương. Không những thế, chúng còn khiến cuộc xung đột của đám trẻ trở nên cao trào và khiến chúng không được bạn bè đón nhận.



Đây là 7 cách giải quyết sai lầm cha mẹ thường mắc phải khi thấy con mình có xung đột với những đứa trẻ khác:

Trách mắng những đứa trẻ khác

Có nhiều bố mẹ Việt Nam tìm đến tận trường để trách mắng những đứa trẻ khác khi chúng không hòa thuận với con của bạn. Phương pháp này chẳng phải cách giải quyết hữu hiệu mà ngược lại, chúng còn khiến con bạn phụ thuộc vào cha mẹ cũng như có cái nhìn sai lệch về vị trí của bạn bè. Những người bạn nhỏ cũng sẽ không còn tôn trọng dành cho con bạn, thậm chí gia tăng những hành vi bắt nạt hơn.

Nếu con bạn có những xung đột với bạn bè ở trường, đến tận nơi để thăm thú tình hình thực tế là phải. Nhưng sau đó, bạn nên tìm gặp giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng cũng như những nhà tâm lý học để cùng tìm ra vấn đề và cách giải quyết tốt nhất. Những xung đột giữa trẻ con đôi khi rất dễ giải quyết, chỉ cần chúng ta giữ được bình tĩnh.

Cố gắng hòa giải những đứa trẻ bằng lời xin lỗi

Các bậc cha mẹ thường nghĩ rằng buộc lũ trẻ xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm là đủ để giải quyết xung đột giữa chúng. Tuy nhiên, việc này chỉ thực sự hiệu quả khi chúng còn dưới 3 tuổi. Càng lớn, những xung đột giữa trẻ càng khó giải quyết từ cách ép buộc 1 chiều. Chúng có thể vẫn xin lỗi nhưng sẽ tìm cách khác tấn công các bạn, điển hình như kêu gọi cả lớp tẩy chay nhau.

Thay vì ép buộc trẻ xin lỗi nhau, bạn nên tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của chúng. Ngay cả khi vấn đề cực kỳ ngớ ngẩn, bạn cũng nên lắng nghe câu chuyện của chúng và tư vấn cho chúng cách giải quyết (thay vì áp đặt). Một hoạt động tập thể để các con cùng tham gia có thể sẽ giúp chúng quên đi mâu thuẫn và không cần lời xin lỗi nữa đâu.

Đổ lỗi cho những đứa trẻ khác

Thật khó để giữ bình tĩnh khi thấy con mình bị bắt nạt hay xúc phạm. Nhưng những đứa trẻ khác có thực sự đáng bị đổ lỗi, bị coi là những đứa hư hỏng? Đôi khi sự thật chỉ là những đứa trẻ không tìm được tiếng nói chung và những lời chúng nó ra có thể không diễn tả được đúng suy nghĩ của chúng. Dù sao, đổ lỗi cho chúng cũng sẽ không giúp giải quyết vấn đề.

Trong những trường hợp như vậy, đứng về phía con mình là đúng nhưng bạn vẫn nên đánh giá lại tình hình một cách nghiêm túc. Nếu các xung đột xảy ra quá thường xuyên, nguyên nhân hoàn toàn có thể xuất phát từ con bạn. Dù lý do là gì, có khiến bạn cảm thấy ngỡ ngàng hay không thì cũng đừng vội đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Trách mắng con mình

Các phương pháp cực đoạn như trách mắng, đánh đập càng khiến con bạn cảm thấy có lỗi và thậm chí xấu hổ với bản thân nhiều hơn. Cha mẹ thường có xu hướng so sánh con mình với những đứa trẻ khác, chê bai khi chúng không làm tốt hay thúc giục khi chúng không làm theo ý mình…

Chuyện xung đột, cãi vã giữa những đứa trẻ là điều vô cùng bình thường. Nhưng khi mọi chuyện bắt đầu rối tung lên, bạn chính là người từ từ cởi nút thắt. Đừng vội mắng mỏ con mình, gắt lên với chúng, chê trách chúng và buộc chúng phải làm điều này điều kia. Thay vào đó, bạn nên dạy bảo chúng cách giao tiếp sao cho ôn hòa, và làm thế nào để trở nên dũng cảm và tự tin hơn.

Dạy con cố gắng tiếp cận, làm thân những đứa trẻ khác

Khi thấy con mình không có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, nhiều cha mẹ có xu hướng dạy con mình làm một vài hoạt động “lấy lòng” bạn bè, ví dụ như chia kẹo ngọt cho các bạn hay mời các bạn đến nhà để dự tiệc. Tuy nhiên, điều này không chắc đã giúp con bạn được những đứa trẻ khác yêu mến hơn.

Bằng cách hành xử theo cách này, cha mẹ đặt con của họ vào một vị trí thấp hơn so với bạn bè, khiến con bạn ở tư thế sẵn sàng “trả tiền” để được người khác quan tâm, chú ý.

Đối với trẻ nhỏ, tiền bạc không giải quyết được các mối xung đột. Thay vào đó, chúng yêu thích sự hài hước, những sự kiện bất ngờ hay các nhân vật đặc biệt. Bạn có thể dựa vào đây để giúp con cái xây dựng tình cảm với bạn bè.

An ủi con trẻ thay vì giúp chúng tìm giải pháp

Khi con bạn có chuyện buồn, điều đầu tiên chúng ta thường làm là an ủi chúng. Tuy nhiên, chúng sẽ chỉ khiến con bạn tự hài lòng mà không giải quyết được vấn đề thực tế là bạn bè ngoài kia vẫn đang có mâu thuẫn với chúng.

Khi con còn nhỏ, bạn có thể an ủi và khiến chúng cảm thấy an toàn khi ở nhà. Nhưng khi chúng lớn hơn, tiếp xúc với một môi trường rộng lớn hơn thì chúng buộc phải trải qua những cảm giác không an toàn, không được bảo bọc. Thay vì an ủi, cha mẹ nên giúp chúng tìm gia giải pháp cho các vấn đề xung đột và khuyến khích chúng tự giải quyết.

Để mặc con cái một mình

Cha mẹ hiện đại vô cùng bận rộn và đôi khi lơ đãng trách nhiệm làm cha mẹ của mình. Chúng ta có xu hướng xem nhẹ những vấn đề của con cái và cho rằng chúng có thể tự giải quyết, để mặc chúng vật lộn với những khó khăn đầu đời. Điều này vô tình làm cho sợi dây tình cảm gia đình bị xa cách.

Tất nhiên không phải bất kỳ vấn đề nào của trẻ bạn cũng nên can dự vào. Tuy nhiên, biết được những điều đang diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống của con vẫn luôn là điều nên làm. Theo dõi sự phát triển mỗi ngày của con sẽ giúp bạn kiểm soát được những xung đột có thể ảnh hưởng xấu đến tương lai đứa trẻ.