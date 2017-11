Đòi được nợ, MDG báo lãi quý 3 gần 15 tỷ đồng cao gấp 11 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần miền Đông (mã CK: MDG) đã công bố BCTC quý 3/2017 với con số lãi ròng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt gần 59 tỷ đồng giảm gần 29% so với cùng kỳ nhưng giá vốn hàng bán lại giảm gần một nửa nên lợi nhuận gộp đạt gần 20 tỷ đồng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2016.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh trong khi chi phí của hoạt động này chỉ có gần 62 triệu đồng so với con số 1,7 tỷ đồng cùng kỳ, chi phí bán hàng lại ghi âm gần 499 triệu đồng so với 3,6 tỷ đồng trong quý 3/2016 do được hoàn nhập dự phòng phải thu nên kết quả MDG lãi ròng gần 15 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 1,3 tỷ đồng trong quý 3/2016.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng mạnh là do công ty thu hồi được một số khoản nợ khó đòi đã lập dự phòng do vậy làm cho chi phí quản lý giảm, tình hình tài chính ổn định, dư nợ vay ngân hàng giảm từ đó chi phí lãi vay giảm theo, trong kỳ công ty còn có hoạt động kinh doanh bất động sản tại KP3 phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa – Đồng Nai.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, MDG đạt 204,6 tỷ đồng doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ, LNST đạt gần 18,4 tỷ đồng cao gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ 2016. Năm 2017 MDG đặt mục tiêu doanh thu 330 tỷ đồng và 16 tỷ đồng LNST theo đó kết thúc 9 tháng công ty đã hoàn thành được 62% mục tiêu doanh thu và vượt 15% mục tiêu lợi nhuận.