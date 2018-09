Đôi lời gửi ông Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo

Vị trợ lý ngôn ngữ "kì lạ"

Bóng đá Việt Nam từng thuê rất nhiều thầy ngoại, và tất nhiên đi kèm theo là không ít trợ lý ngôn ngữ. Nhưng có thể khẳng định, ông Lê Huy Khoa là một người "kì lạ" nhất trong số các trợ lý ngôn ngữ của bóng đá Việt Nam.

Điều kì lạ đầu tiên, là ông Lê Huy Khoa rất "nhập tâm" mỗi khi phiên dịch. Thông thường, các trợ lý ngôn ngữ hay giữ vẻ mặt trung lập, đặc biệt khi tiếp xúc với báo giới và chỉ lo truyền đạt lại đúng thông tin mà HLV trưởng phát ngôn.

Tuy nhiên, với ông Lê Huy Khoa thì khác. Có thể là do sở thích, do thói quen, hoặc do ông thật sự có được sự đồng cảm với HLV Park Hang-seo, nên mỗi khi phiên dịch cho thầy Hàn, ông Khoa thường tìm cách mô tả lại cả cảm xúc trong câu chữ của thuyền trưởng xứ Nhân sâm.

Ông Lê Huy Khoa tỏ ra cực kì ăn khớp với các chỉ đạo chiến thuật, cũng như biểu cảm khi truyền tải thông tin của thầy Park.

Chính bởi thế, các phần trả lời phỏng vấn của HLV Park Hang-seo có ông Lê Huy Khoa phiên dịch thường thú vị hơn, vì truyền thông được tiếp xúc với thái độ + "ngoại ngữ" của thầy Park, rồi sau đó lại được tiếp xúc với thái độ và tiếng Việt của ông Khoa, thật sự khá thú vị!



Điều kì lạ thứ 2, và cũng là mấu chốt của việc đang khiến ông Khoa băn khoăn có nên thôi cộng tác với VFF hay không, nằm ở chỗ vị trợ lý này rất "chăm" chia sẻ từ các câu chuyện nội bộ tới chuyên môn của U23 Việt Nam (nếu ông tiếp tục làm, thì sắp tới có thể là cả chuyện của ĐTQG).

Trong khi thầy Park dù nhiều lần trả lời phỏng vấn truyền thông, cũng khá cởi mở nhưng vẫn giữ kẽ nhiều chuyện; còn các trợ lý chuyên môn khác của ông rất kín tiếng thì ông Lê Huy Khoa lại rất "chăm" tiết lộ những câu chuyện mới mẻ, gây "viral" trong cộng đồng NHM bóng đá Việt Nam.

Thậm chí, ông còn ra nhiều cuốn sách về thầy Hàn và U23 Việt Nam, sau thời gian chỉ gần 1 năm làm việc cùng HLV Park Hang-seo.

Tất nhiên, những câu chuyện của ông Lê Huy Khoa nhiều khi cũng giúp NHM hiểu thêm về HLV Park Hang-seo và về U23 Việt Nam, nhưng như một chân lý, khi nói quá nhiều thì luôn đi kèm với thị phi. Song song với những điều tích cực, có không ít thông tin nội bộ của đội mà ông Khoa chia sẻ khiến NHM bất bình và phản ứng tiêu cực.

HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam cần một trợ lý ngôn ngữ, hay cần một người phát ngôn?

Có vẻ như ông Lê Huy Khoa đang đi quá nhiệm vụ của mình với bóng đá Việt Nam. Có thể vì ý thích, vì một lý do nào đó, hoặc đơn giản vì lý do "cao cả" là để phục vụ NHM Việt Nam, cũng như giãi bày cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong các giai đoạn khó khăn nên ông Lê Huy Khoa mới thường xuyên lên tiếng.

Tuy nhiên, không hiểu mỗi lần lên tiếng, ông có hỏi ý kiến HLV Park Hang-seo? Nên nhớ, trong một đội bóng, các trợ lý, cầu thủ, nhân viên khi lên tiếng về những câu chuyện "nhạy cảm" trong và ngoài chuyên môn đều cần phải có sự cho phép của thuyền trưởng.

Ông Khoa ra tới 4 cuốn sách trong gần 1 năm làm việc cho bóng đá Việt Nam cùng rất nhiều chia sẻ trước báo giới.

Về phần mình, HLV Park Hang-seo từng cho biết không sử dụng mạng xã hội, các thông điệp ông muốn truyền tải tới bên ngoài sẽ đều đích thân nói với truyền thông. Thế nên, khó tin là thầy Park đã đồng ý cho ông Khoa chia sẻ nhiều chuyện về đội bóng của mình đến vậy.



Sau cùng, chỉ muốn đặt một câu hỏi tới ông Lê Huy Khoa rằng, vị trợ lý này cộng tác cùng VFF, cùng HLV Park Hang-seo vì bóng đá Việt Nam hay vì một lý do nào khác?

Vì nếu ông làm việc cho bóng đá Việt Nam, có lẽ chỉ cần thực hiện đúng chuyên môn của mình, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phát ngôn của đội tuyển. Nếu ông làm thế ngay từ đầu, có lẽ những lùm xùm đã không đến và chẳng khiến vị Hiệu trưởng Trường Hàn ngữ Việt - Hàn Kanata giờ đây phải băn khoăn tới vậy.