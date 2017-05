Đối thoại bất thành với tiểu thương TTTM thị xã Vĩnh Châu

Chợ họp ở bờ kè, không có hệ thống thoát nước, hệ thống điện bị mất an toàn, giá thuê lô, sạp cao nhưng nơi buôn bán không đảm bảo an toàn là những nội dung do chúng tôi phản ánh về Trung tâm thương mại thị xã Vĩnh Châu.

Ngay sau khi phóng sự này phát sóng, vào ngày 16/5, ngành chức năng thị xã Vĩnh Châu đã có cuộc đối thoại với tiểu thương bị di dời từ chợ Vĩnh Châu cũ sang Trung tâm thương mại thị xã Vĩnh Châu đang được xây dựng nhưng không đạt kết quả.

Theo thông tin mà các chúng tôi có được, công trình Trung tâm thương mại thị xã Vĩnh Châu có rất nhiều sai phạm. Trong cuộc kiểm tra vào giữa tháng 4/2017, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng đã buộc chủ đầu tư phải có giải pháp khắc phục.

Tuy nhiên, khi những sai phạm này còn chưa được khắc phục, UBND thị xã Vĩnh Châu đã có quyết định di dời các tiểu thương vào đây buôn bán.

Theo Đặng Công

VTV9