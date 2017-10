Đối tượng nước ngoài lừa đảo 32 người, chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng

Công an TP Hải Phòng đã thông báo kết quả phá án thành công, bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và buôn bán, tàng trữ ma túy trái phép.

Thủ đoạn chủ yếu của băng nhóm tội phạm là kết bạn qua mạng xã hội rồi nhờ chuyển tiền, vàng từ nước ngoài về Việt Nam, yêu cầu nạn nhân gửi tiền trước vào tài khoản để “thanh toán phí dịch vụ”.

Từ công tác nghiệp vụ nắm địa bàn, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA 84), Công an TP Hải Phòng phát hiện một số nghi vấn về hoạt động phạm tội lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản tại hệ thống ngân hàng.

Đi sâu xác minh, thấy nổi lên hiện tượng có một số đối tượng người nước ngoài với thủ đoạn kết bạn làm quen những phụ nữ ở Việt Nam qua mạng xã hội facebook.

Sau khi đã tạo được lòng tin với những phụ nữ này, chúng sẽ tạo ra nhiều lý do như, gửi tiền, vàng, hàng... về Việt Nam cho những người này giữ hộ. Để nhận được số tiền, vàng hoặc hàng này các nạn nhân sẽ phải chuyển một số khoản “lệ phí” vào TK ngân hàng của chúng, sau đó chúng sẽ rút ra chiếm đoạt.

Đối tượng Jane và Thạch Thị H.

Trong khi các trinh sát đang triển khai xác minh làm rõ các nghi vấn thì nhận được nguồn tin ở một ngân hàng trên địa bàn TP Hải Phòng về việc có một phụ nữ tâm lý hoang mang khi đến ngân hàng giao dịch vì nghi ngờ mình bị lừa đảo. Các trinh sát đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Qua đó nắm được khách hàng này là bà Bùi T.C, trú tại nội thành Hải Phòng. Khéo léo vận động, bà C đã tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin và trình báo với cơ quan điều tra về vụ việc. Bà C cho biết, thời gian gần đây bà có làm quen với một người nước ngoài qua mạng Internet, sau đó người này ngỏ ý với bà là có một khoản tiền và vàng gửi về Việt Nam nhờ bà giữ hộ.

Tuy nhiên bà phải gửi vào tài khoản ngân hàng của một người thứ 3 để thanh toán phí dịch vụ. Do cả tin, bà đã chuyển 3 lần tổng số 260 triệu đồng vào tài khoản của một người tên N.T.H, có tài khoản mở tại ngân hàng TMCP ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó bà tiếp tục nhận được điện thoại của một số đối tượng yêu cầu chuyển tiếp 200 triệu nữa để nhận hàng, do nghi ngờ nên bà đã dừng lại.

Kết quả xác minh trình báo của bà C, cơ quan điều tra xác định bà C đã chuyển 260 triệu vào tài khoản của đối tượng N.T.H.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh do Thượng tá Lưu Văn Vinh, Trưởng phòng An ninh tài chính, tiền tệ làm Trưởng ban, với sự phối hợp của lực lượng trinh sát Phòng PA 92.

Vì vụ việc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nên Ban chuyên án đã thành lập 3 tổ công tác, đồng loạt triển khai xác minh, điều tra. Tại TP Hồ Chí Minh, ban chuyên án xác định tài khoản mang tên N.T.H là đối tượng người ở tỉnh Gia Lai, tạm trú ở quận 12, TP Hồ Chí Minh, TK này được mở bằng số hộ chiếu tại ngân hàng TMCP TP Hồ Chí Minh.

Tính từ tháng 1 đến tháng 8-2017, đã có 14 người (trong đó có bà C) chuyển vào tài khoản này trên 1 tỷ đồng, và đã được rút ra gần hết bằng thẻ ATM trên nhiều cây ATM trên địa bàn TP.

Trong thời gian Ban chuyên án đang tích cực điều tra thì bà C lại nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản mang tên Nguyễn Thị V trú ở Cà Mau. Xác minh tài khoản này phát hiện, từ tháng 7 đến tháng 8 - 2017 có 18 người chuyển tiền đến tổng số trên 1,9 tỷ đồng và cũng đã được rút ra trên 1,6 tỷ đồng bằng thẻ ATM.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17-8, Ban chuyên án đã bắt được đối tượng N.T.H tại thành phố Huế khi đối tượng này vừa rút tiền tại Ngân hàng TMCP TP Huế. Thu giữ trên 151 triệu đồng cùng hộ chiếu và các tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, N.T.H khai nhận làm nghề đóng giày, có quen 2 đối tượng người nước ngoài tên là Hen và Jane, các đối tượng này nhờ H dùng hộ chiếu của mình mở tài khoản tại ngân hàng, sau đó đưa thẻ ATM cho chúng. Có 1 lần các đối tượng yêu cầu H trực tiếp dùng hộ chiếu rút 142,437 triệu đồng trong tài khoản, được chúng cho 20 triệu đồng, đến ngày 17-8 chúng lại liên lạc nhờ H đi rút tiền thì bị bắt giữ.

Tiếp tục triển khai truy xét, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng Jane và nơi ở của y tại một toà nhà thuộc quận 7, TP Hồ Chí Minh. Ngày 23-8-2017, các trinh sát bất ngờ tập kích phòng ở của Jane, bắt giữ y cùng một phụ nữ Việt Nam tên Thạch Thị H. Khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 431,71 gam ma tuý thể rắn, 60 triệu đồng, 2.000 USD cùng nhiều tang vật khác.

Đấu tranh tại chỗ Jane khai nhận là người quốc tịch Nigieria, nhập cảnh vào Campuchia, sau đó vượt biên trái phép vào Việt Nam đầu năm 2017. Jane sống bất hợp pháp với Thạch Thị H, y cầm đầu một nhóm tội phạm vừa tàng trữ, buôn bán ma tuý và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên. Y mở nhiều tài khoản để hoạt động.

Thạch Thị H là kẻ giúp sức đắc lực cho đối tượng này, hàng ngày anh ta chở H đi các cây ATM rút tiền do “khách hàng” gửi đến. Chỉ tính từ 1-7 đến 8-8 đã có 32 người nộp tiền tổng số 2,9 tỷ đồng, chúng đã rút ra 2,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban chuyên án còn phát hiện Jane sử dụng 7 tài khoản khác và đã liên lạc với 44 người trên địa bàn cả nước nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản vẫn với thủ đoạn trên. Ổ nhóm do Jane cầm đầu gồm nhiều đối tượng, chúng sử dụng 10 nickname liên hệ với nhau qua ứng dụng Whatsapp để điều hành đường dây, chúng câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thông qua mạng xã hội facebook, Zalo, Viber... đã hoạt động một thời gian dài, cùng nhau lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người cả tin.

Theo Thượng tá Lưu Văn Vinh, để phá thành công chuyên án, các trinh sát Phòng PA 84, PA 92 cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, TP phải vất vả hàng tháng trời lặn lội, không kể ngày đêm bám các đối tượng. Các anh đã kịp thời ngăn chặn được nhóm tội phạm nguy hiểm.

Qua đây cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với những thủ đoạn trên để tránh bị lừa mất tài sản. Cần trình báo ngay cho cơ quan Công an những biểu hiện nghi vấn của các đối tượng để phối hợp điều tra. Vụ việc hiện đã được bàn giao cho Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng.