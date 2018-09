Domesco vào top “Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2018”

Best Companies to Work for in Asia 2018 - Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất tại Châu Á 2018 là giải thưởng quốc tế uy tín do Tạp chí HR Asia tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia như: Đài Loan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Hồng Kông, Philippines.

Vừa qua ngày 14 tháng 9, lễ vinh danh Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 2018 đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm đầu tiên HR Asia trao tặng giải thưởng này cho doanh nghiệp Việt. Với 4 vòng đánh giá, 130 công ty thuộc 24 lĩnh vực ngành nghề cùng những tiêu chí chuẩn hóa về môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp, hoạt động cộng đồng, mức độ hài lòng hay cơ hội thăng tiến của người lao động, HR Asia đã bình chọn Domesco là 1 trong 27 doanh nghiệp Việt Nam có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 2018.

Cup và chứng nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất tại Châu Á năm 2018”.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Bà Lương Thị Hương Giang – Phó Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Domesco cho biết: “Tôi tin tưởng và tự hào rằng Domesco hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất tại Châu Á. Điều này được minh chứng bởi 5 yếu tố là văn hóa doanh nghiệp lâu dài, định hướng chiến lược đúng đắn, đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, chuyên nghiệp, tiềm năng vốn dồi dào và những đóng góp tích cực cho xã hội.”

Ngoài ra, khi nói về chính sách nhân sự của Domesco bà Lương Thị Hương Giang tâm đắc chia sẻ: “Con người là tài nguyên quan trọng nhất của Domesco. Chiến lược nhân sự của tôi là luôn hỗ trợ, khuyến khích cộng sự phát triển, cống hiến những sáng tạo mới. Domesco đã và đang thực hiện những chương trình đào tạo đa dạng cho nhân viên, tập trung xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp lành mạnh hướng tới phát triển bền vững.”

Bà Hương Giang cũng nhấn mạnh, trước khi nhận giải thưởng Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất tại Châu Á, Domesco có 3 năm liền (2015 - 2017) nhận danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, VCCI, Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam cùng phối hợp tổ chức.

Đội ngũ nhân viên Domesco tự hào là “Doanh nghiệp có nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2018.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco được thành lập ngày 19/5/1989, hoạt động trong lĩnh nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, xuất nhập khẩu thuốc và trang thiết bị dụng cụ y tế. Với 29 năm phát triển, sản phẩm Domesco đã có mặt tại 12 quốc gia, trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành dược tại Việt Nam.

Hiện tại, Domesco sở hữu lực lượng lao động lên đến 1.300 nhân viên cùng chế độ phúc lợi hấp dẫn như: bảo hiểm nhân thọ cho các cán bộ quản lý, công nhân lao động có thâm niên, bảo hiểm tai nạn cho toàn thể người lao động, nhà ăn ở tập thể, khám sức khỏe định kỳ, team building… Đặc biệt hai chương trình “Chúng ta cùng nói chuyện” giúp nhân viên cùng chia sẻ tăng tính gắn kết và “Nuôi heo đất” gây quỹ giúp đỡ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn được người lao động rất hưởng ứng.

Bên cạnh đó, Domesco đã có những đóng góp không nhỏ cho hoạt động an sinh xã hội như: khám và phát thuốc từ thiện cho bà con nghèo trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là bà con Việt kiều và người dân tỉnh Prey Veng (Campuchia), thăm và tặng quà cho Trung tâm bảo trợ xã hội, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, hiến máu nhân đạo, trao học bổng gương sáng hiếu học, tặng quà cho học sinh nghèo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp vào quỹ bảo hiểm y tế, tài trợ các hoạt động văn hóa - thể thao…

“Vì chất lượng cuộc sống” là sứ mệnh và cam kết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco, liên tục phấn đấu trong hoạt động nghiên cứu phát triển, sản xuất và cung ứng những sản phẩm và chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất, góp phần mang đến cho cộng đồng một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.