Đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng cùng trợ lý số Blue App tại TUI Blue Nam Hội An Việt Nam năm 2020

Hanover (Đức), 05 tháng 09 năm 2019. Với sự ra mắt của khách sạn TUI Blue Nam Hội An, TUI Blue - thương hiệu khách sạn hàng đầu của tập đoàn TUI sẽ chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 3/2020. Sự mở rộng hệ thống tại châu Á cùng tiềm lực của tập đoàn du lịch và lữ hành lớn nhất thế giới đến từ Cộng hòa liên bang Đức sẽ tiếp tục đưa thương hiệu TUI Blue tiến xa hơn nữa trong lộ trình phát triển trở thành thương hiệu khách sạn nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới với hơn 100 khách sạn trong năm 2020.



Tập đoàn TUI hiện sở hữu 6 khách sạn tại châu Á, bao gồm ba quần thể nghỉ dưỡng mang thương hiệu Robinson Clubs tại Maldives và Thái Lan và ba khách sạn mang thương hiệu Riu tại Sri Lanka và Maldives. Trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục giới thiệu thêm ba thương hiệu khách sạn TUI đến châu lục này. TUI Blue Nam Hội An là khách sạn đầu tiên có mặt tại Việt Nam mang thương hiệu của tập đoàn du lịch và lữ hành lớn nhất thế giới. Khu quần thể nghỉ dưỡng sẽ được xây dựng theo phong cách đặc trưng của thương hiệu và định hướng trở thành một trong những điểm đến cho những chuyến nghỉ dài cho các du khách châu Âu. Dự án này cũng được phát triển để tiếp cận nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng đang ngày một gia tăng từ thị trường khách châu Á.



Khách sạn TUI BLUE Nam Hội An bao gồm 318 phòng, tọa lạc bên bãi biển Tam Tiến thơ mộng thuộc khu vực miền Trung Việt Nam. Nguồn ảnh: TUI Group

Ông Sebastian Ebel, giám đốc phụ trách mảng khách sạn & nghỉ dưỡng - thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn TUI Group cho biết "Chúng tôi nhận thấy cơ hội tiềm năng cho TUI Blue tại châu Á và đang tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch phát triển cho thương hiệu này. Các điểm đến tại Đông Nam Á tạo điều kiện cho chúng tôi có thể vận hành chuỗi khách sạn của mình xuyên suốt các mùa trong năm và cơ hội tiếp cận các nhóm khách hàng mục tiêu mới".



"Chúng tôi đánh giá cao tầm quan trọng của việc hợp tác liên doanh với các đối tác chiến lược trên mỗi vùng miền khác nhau". Ông Thomas Pietzka, Giám đốc điều hành tập đoàn khách sạn TUI chia sẻ thêm: "Chúng tôi đang hợp tác đầu tư dự án khách sạn đầu tiên tại Việt Nam với tập đoàn TMG, là tập đoàn với rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển du lịch khách sạn. TMG là một đối tác liên doanh lý tưởng để cùng chúng tôi phát triển và hoàn thiện dự án này".

Kể từ khi khách sạn TUI Blue đầu tiên mở cửa vào mùa hè năm 2016, thương hiệu này đã không ngừng phát triển và đạt được chỉ số đo lường sự hài lòng rất cao từ phía khách hàng. Khách sạn TUI Blue hướng đến khách hàng yêu thích sự hiện đại và những trải nghiệm phong cách. Thương hiệu tập trung đáp ứng nhu cầu và sở thích của mỗi cá nhân và gia đình yêu thích khám phá văn hóa và trải nghiệm đặc trưng của mỗi địa phương. Một điểm khác biệt của TUI Blue là việc áp dụng công nghệ vào trải nghiệm khách hàng như Blue app – được mệnh danh là "trợ lý số" và Blue Guides – các đại sứ thân thiện của chúng tôi sẽ luôn có mặt để cung cấp các thông tin và bí kíp thú vị trong suốt kỳ nghỉ của bạn.

Khách sạn TUI BLUE Nam Hội An bao gồm 318 phòng, tọa lạc bên bãi biển Tam Tiến thơ mộng thuộc khu vực miền Trung Việt Nam. Trong thời gian tận hưởng kỳ nghỉ tại TUI Blue Nam Hội An, du khách có thể kết hợp ghé thăm phố Cổ Hội An – thành phố cổ được bảo tồn nguyên vẹn nổi tiếng với vẻ đẹp của những con kênh và kiến trúc độc đáo từ nhiều nền văn hóa khác nhau và được công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi UNESCO. "Vietnam là một điểm đến cho các du khách có niềm yêu thích với văn hóa", ông Artur Gerber, Giám đốc điều hành của thương hiệu TUI Blue chia sẻ thêm. "Việt Nam mang đến những điều kiện thuận lợi cho du khách để có thể kết hợp kỳ nghỉ của họ với những trải nghiệm đặc trưng của vùng miền". Từ năm 2020, chúng tôi sẽ định vị thương hiệu TUI Blue trở thành "TUI Blue dành cho tất cả mọi người".

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.tuigroup.com

