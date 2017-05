Đón nhận thông tin tích cực về tiêu thụ xe Mercedes, cổ phiếu HAX leo lên mức giá kỷ lục kể từ khi niêm yết

Trong phiên giao dịch 9/5, cổ phiếu HAX của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh – Haxaco đã tăng gần hết biên độ lên 58.300 đồng và đây cũng là mức giá kỷ lục của HAX kể từ khi niêm yết tới nay (tính theo giá điều chỉnh).

So với thời điểm đầu năm 2017, cổ phiếu HAX đã tăng tới 42% và là một trong những cái tên tăng trưởng ổn định nhất trên TTCK Việt Nam suốt hơn 1 năm qua. Vậy điều gì đã khiến HAX bứt phá mạnh và thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư đến vậy?

Tiêu thụ Mercedes tại Việt Nam tăng trưởng “phi mã”

Tại Việt Nam, Haxaco cùng với Vietnam Star và An Du (thuộc GAMI Group) là ba nhà phân phối ủy quyền chính thức của hãng xe danh tiếng Mercedes-Benz. Trong đó, thị phần Haxaco chiếm khoảng 30%.

Những năm gần đây, thu nhập người dân Việt Nam ngày càng cải thiện khiến nhu cầu tiêu thụ ô tô, đặc biệt các dòng xe hạng sang như BMW, Lexus, Mercedes Benz…tăng vọt. Trong đó, tiêu thụ xe Mercedes Benz đang tỏ ra vượt trội trong phân khúc cao cấp và điều này đã giúp các doanh nghiệp phân phối xe ăn nên làm ra, như trường hợp của Haxaco.

Năm 2016 vừa qua, Haxaco tiêu thụ tổng cộng 1.390 chiếc Mercedes – tăng 55% so với năm trước đó và ghi nhận doanh thu 2.880 tỷ đồng – tăng 3,5 lần; Lợi nhuận sau thuế 79 tỷ đồng – tăng 2,8 lần so với năm 2015. Trong quý 1 vừa qua, Haxaco tiếp tục ghi nhận gần 28 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế – tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu thụ xe Mercedes tại Việt Nam tăng trưởng "phi mã"

Báo cáo mới được công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA) cho biết thị trường Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh về tiêu thụ xe Mercedes trong tháng 4 và đây có thể là lý do khiến cổ phiếu HAX tăng gần hết biên độ trong phiên 9/5.

Cụ thể, chỉ tính riêng trong tháng 4/2017, Việt Nam đã tiêu thụ 530 chiếc Mercedes Benz – tăng 3,5 lần so với cùng kỳ 2016 và cũng là con số cao thứ 3 trong lịch sử (tháng 12/2016 tiêu thụ 681 chiếc và tháng 3/2017 tiêu thụ 541 chiếc). Lũy kế 4 tháng đầu năm 2017, Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 1.884 chiếc Mercedes Benz – tăng gần gấp đôi cùng kỳ 2016.

Cần lưu ý, tháng 4 thường là giai đoạn thấp điểm trong hoạt động tiêu thụ Mercedes tại Việt Nam. Do đó, hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những con số tích cực hơn về tiêu thụ xe trong những tháng tiếp theo.

Hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Với triển vọng tăng trưởng tích cực, cổ phiếu HAX đã nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư tổ chức cũng như khối ngoại. Mới đây, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã bất ngờ trở nắm giữ 719 nghìn cổ phiếu HAX (tỷ lệ 5,05%) và trở thành cổ đông lớn của Haxaco.

Bên cạnh đó, khối ngoại cũng tỏ ra khá hào hứng với Haxaco khi liên tục gia tăng sở hữu cổ phần. Tính tới hết phiên giao dịch 9/5, khối ngoại đã nắm giữ khoảng 1,6 triệu cổ phiếu HAX, tương ứng 11,2% cổ phần công ty.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu HAX

Hoàng Anh

Theo Trí thức trẻ