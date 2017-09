Đồng Nai: Giá lợn quay đầu giảm do nguồn cung dư thừa

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng nguyên nhân dẫn đến giá lợn quay đầu giảm trong những ngày gần đây là do nguồn cung đang dư thừa.

Giá lợn ở Đồng Nai quay đầu giảm do nguồn cung dư thừa. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Theo phân tích của ông Đoán, nguồn cung lợn hiện nay đang dư thừa là do đàn lợn được phối giống cách đây 8 - 10 tháng hiện đã đến kỳ xuất chuồng. Thời điểm hiện nay, mặc dù đàn nái trên địa bàn Đồng Nai giảm so với cùng thời điểm năm ngoái, tuy nhiên lượng lợn thịt lại đang tăng. Đây là cao điểm của điểm của chu kỳ phối giống cách đây 8 - 10 tháng và hiện những đàn lợn này đã đến kỳ xuất chuồng.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai, vào đầu tháng 7/2017 khi giá lợn giảm sâu nhất trong nhiều năm qua, tổng đàn của tỉnh đã giảm xuống còn 1,7 triệu con. Tuy nhiên, hiện nay tổng đàn lợn trên địa bàn Đồng Nai đã tăng lên khoảng 1,8 triệu con.

Ngoài nguyên nhân trên, ông Võ Kim Đoán cho rằng, một lý do khách quan khác khiến giá lợn giảm những ngày vừa qua là do tâm lý tiêu dùng. Theo ông Đoán, tháng 7 âm lịch là tháng mà nhiều người dân ăn chay, do đó lượng thịt lợn tiêu thụ sẽ giảm, trong khi nguồn cung lớn dẫn đến giá giảm.

Đối với lượng lợn xuất đi Trung Quốc, hiện nay trung bình mỗi ngày các hộ chăn nuôi ở Đồng Nai xuất bán từ 20 - 40 xe cho thương lái mua lợn đi Trung Quốc, trung bình mỗi xe chở khoảng 150 con.

Nhận định về giá lợn trong thời gian tới, ông Võ Kim Đoán cho rằng, lượng lợn của Đồng Nai xuất bán vào thị trường TP. Hồ Chí Minh vẫn ổn định với khoảng 10.000 con/ngày. Tuy nhiên, do chu kỳ của nguồn cung, theo dự báo đến cuối năm 2017 số lượng lợn trong dân sẽ giảm, do đó khi nguồn cung giảm, cầu tăng thì giá có thể sẽ nhích lên.

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, giá lợn hơi ngày 5/9 tại Đồng Nai bán ra tại chuồng là 36.000 đồng/kg, giảm khoảng 4.000 - 6.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 8. Với mức giá này, người chăn nuôi vẫn phải chịu lỗ khoảng trên 4.000 đồng/kg lợn hơi.

Xem link gốc tại đây