Đồng sáng lập ethereum - Vitalik Buterin: Cần phải phân biệt giữa việc kiếm được hàng trăm tỷ USD từ tiền số và việc thực sự làm một thứ gì đó ý nghĩa cho xã hội

Vitalik Buterin là một lập trình viên người Nga. Năm 2013, Buterin xuất bản sách trắng ethereum - đồng tiền số có 72,566 tỷ USD vốn hóa và đà tăng 10.600% so với đầu năm.

Là người đồng sáng lập ra đồng tiền số lớn thứ 2 thế giới với 446.000 người theo dõi trên Twitter, mọi động thái và lời nói của Buterin đều có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Mới đây, Vitalik Buterin đã gửi một cảnh báo tới cộng đồng nhà đầu tư tiền số: Hãy dừng những trò đùa trẻ con và chế hình lambo.

Cụ thể, hôm 27/12, Vitalik Buterin đã chia sẻ trên Twitter về việc các trader và người hâm mộ tiền số hầu như chỉ quan tâm tới những trò đùa thiếu chín chắn và hình chế về tiền lời đầu tư vào ethereum chứ không quan tâm đến giá trị cốt lõi của đồng tiền số này.

"Tất cả các thành viên trong cộng đồng tiền số, trong đó bao gồm cả ethereum nên chú ý đến lời cảnh báo này", anh viết. "Cần phải phân biệt giữa việc kiếm được hàng trăm tỷ USD từ tiền số và việc thực sự làm một thứ gì đó ý nghĩa cho xã hội".

Sau đó, anh lại tiếp tục đăng một tweet khác nói rằng: "Nếu tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là những trò đùa trẻ con và hình chế, thì tôi sẽ ra đi".

If all that we accomplish is lambo memes and immature puns about "sharting", then I WILL leave.



Though I still have a lot of hope that the community can steer in the right direction.