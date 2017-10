Động thái bất ngờ của đại gia Khải Silk giữa tâm “bão”

Những ngày qua, cộng đồng mạng khá sôi sục trước thông tin khăn lụa mua từ thương hiệu Khaisilk có sản phẩm vừa gắn mác thương hiệu Việt vừa gắn mác Trung Quốc. Bên cạnh đó, một số khăn khác cũng mua từ Khaisilk bị nghi ngờ có dấu hiệu bị cắt tem mác “Made in China”.

Cụ thể, công ty V. đặt mua 60 chiếc khăn tay lụa tơ tằm kích thước 50cm x 50cm với giá 644.000 đồng/chiếc tại Khaisilk 113 Hàng Gai.

Chiều 17/10, nhân viên Khaisilk giao lô hàng 60 chiếc khăn cho công ty V. Khi kiểm tra lô hàng này ngay tại công ty, phía công ty V phát hiện một sản phẩm vẫn còn nguyên 2 mác, một là "Made in China" và một là “Khaisilk Made in Vietnam”. 59 sản phẩm còn lại chỉ có mác Khaisilk Made in Vietnam, nhưng trên viền khăn lại có một miếng nhỏ màu trắng, nhìn giống như đã bị cắt mác từ trước.

Theo văn bản trả lời của ông Trần Văn Cương (Phụ trách cửa hàng Khaisilk Hà Nội), chiếc khăn chứa hai nhãn là do nhân viên bộ phận kho, khi soạn lô hàng thấy thiếu 1 chiếc đã lấy trên máy may vốn đang sản xuất một đơn hàng cho khách hàng tại HongKong (Trung Quốc). Đơn hàng này yêu cầu Khaisilk may riêng nhãn mác Made in China vì lý do thủ tục nhập khẩu.

Giải thích từ đại diện cửa hàng Khaisilk Hà Nội tiếp tục trở thành đề tài bàn tán, tranh luận của cư dân mạng. Một tài khoản cá nhân bình luận: “Giải thích kiểu này nghe được không? Thà mua đúng giá, tuyên bố đây đúng là hàng giả trên Alibaba còn sướng hơn nhiều. Mất 1 đống tiền, nuôi béo 1 anh nói dối, tiền mất không ức bằng việc nhận ra rằng: Mình quá ngu để anh ta vừa ăn trên lưng mình, vừa cười vào mặt một lũ ngu. Tỉnh đi nhá, bà con, cái vết cắt mác trên mấy cái khăn này, e là khó cãi. Giải thích thế này khác gì cãi cố: Tôi là thằng ăn trộm, không phải thằng ăn cắp”.

Trong khi đó, nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ và thất vọng về thương hiệu Khaisilk. Thậm chí vẫn có khách hàng tiếp tục “tố” Khaisilk còn dấu vết nghi của mác “Made in China” bị cắt ẩu.

Một số bình luận của cư dân mạng về sự việc khăn lụa Khaisilk gắn 2 mác thương hiệu.

Dù dư luận sôi sục, báo chí săn hỏi nhưng ông chủ thương hiệu Khaisilk là đại gia Hoàng Khải vẫn im lặng trước truyền thông. Tuy nhiên, trên trang facebook cá nhân Hoàng Khải được cho là của ông chủ hãng Khaisilk, các dòng status (trạng thái) gần như “không hề liên quan” tới ồn ào của Khaisilk.

Đại gia Khải Silk phớt lờ dư luận và vẫn vô tình cập nhật những dòng trạng thái "không hề liên quan" trên trang cá nhân của mình.

Dư luận và người tiêu dùng đang rất cần câu trả lời thỏa đáng từ phía Khaisilk trước vấn đề 'một chiếc khăn, hai xuất xứ' đang xôn xao dân mạng.