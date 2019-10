Đồng Tháp bổ nhiệm nhân sự 02 Giám đốc Sở

Sáng ngày 8/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) với sự tham gia của 57/63 đại biểu.

Tại kỳ họp lần này, đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh và ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Kết quả ông Nguyễn Văn Hiểu và ông Đoàn Thanh Bình đều trúng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh với 56/57 phiếu đồng ý.

Đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Thuấn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh (do nghỉ hưu) và miễn nhiệm chức vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Đoàn Minh Lý, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu HĐND đơn vị số 20 huyện Châu Thành (do chuyển công tác ra ngoài tỉnh).

Trước đó, ngày 7/10 UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) giữ chức Giám đốc Sở TT&TT.