Dòng tiền đầu tư âm thầm chảy vào đất nền

Không còn cảnh tượng giao dịch nóng hầm hập và giá tăng vọt khi vừa trao tay nhưng bên trong vẻ bình lặng của thị trường đất nền TP. HCM là những cơn sóng ngầm diễn ra cục bộ tại một số khu vực được các nhà đầu tư nhìn nhận còn nhiều tiềm năng mang lại lợi nhuận vượt trội.

Đất nền sốt cục bộ

Khác với tình trạng sôi động năm ngoái khi có tới gần 7.200 lô đất được tung ra thị trường, giao dịch trên thị trường đất nền từ đầu năm đến nay đã hạ nhiệt đáng kể. Dữ liệu từ công ty tư vấn DKRA cho thấy, trong quý II vừa qua chỉ có 470 nền đất được chào bán, trong đó hơn một nửa tập trung ở khu vực phía Bắc, còn khu vực phía Đông và phía Tây chỉ có vài chục nền.

Tuy nhiên, cũng giống như năm ngoái, nguồn cung năm nay ra đến đâu bị vét sạch ngay đến đó, chứng tỏ đất nền vẫn được giới đầu tư săn lùng.

Mới đây, thông tin về dự án khu dân cư An Sương chuẩn bị chào bán đất nền có sổ đỏ đã ngay lập tức gây sốt trên thị trường. Nhưng lô đất này thuộc dự án phát triển hạ tầng và chỉnh trang khu dân cư An Sương ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Mặc dù tổng diện tích dự án lên tới 64ha nhưng một phần dự án đã được đưa vào kinh doanh từ lâu nên số lượng đất nền dự án chào bán đợt này rất hạn chế.

Đặc biệt, hạ tầng dự án đã hoàn thiện và do chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên các lô đất có thể ra ngay sổ đỏ cho khách hàng. Nguồn cung đất nền đã hiếm, đất nền có sổ đỏ lại càng hiếm hơn, dẫn đến tình trạng các nhà đầu tư đang tìm đủ mọi cách để giành được suất mua từ nhà phân phối độc quyền Eximrs.

Ông Trần Dũng Tuấn, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị - Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) lý giải sở dĩ đất nền có sổ đỏ khan hiếm là do trên thị trường TP. HCM hiện nay, những dự án đất nền không nhiều, do thiếu tiềm lực tài chính hoặc chưa am hiểu luật pháp nên nhiều dự án nhỏ lẻ chưa hoàn thiện pháp lý để ra sổ.

"Bằng năng lực và uy tín, chúng tôi đã hoàn thiện pháp lý và ra sổ đỏ cho khách hàng mua đất tại khu dân cư An Sương nên tạo được sự yên tâm tuyệt đối", ông Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, một dự án khác tại Quận 9 là Symbio Garden cũng ngay lập tức tạo sóng khi chính thức ra mắt. Ngay trong lễ công bố dự án gần đây, 95% trong tổng số 139 lô đất đã được khách hàng đặt chỗ có điều kiện. Lợi thế nằm ngay cổng Bệnh viện Ung bướu TP. HCM cơ sở 2 đang hoàn thiện là một trong những nguyên nhân khiến Symbio Garden thu hút nhà đầu tư mua nhà phố thương mại tại đây để cho thuê làm phòng khám, nhà thuốc hay cửa hàng thiết bị y tế cũng như các bác sỹ, dược sỹ công tác ngay trong bệnh viện muốn ra kinh doanh riêng.

Sức hút của Symbio Garden càng gia tăng bởi suốt một thời gian dài trước thời điểm chào bán hầu như không có dự án đất nền đáng kể nào ở khu Đông được tung ra thị trường.

Kênh đầu tư được lựa chọn hàng đầu

Những cơn sốt cục bộ đã và đang diễn ra tại khu dân cư An Sương và Symbio Garden cho thấy đất nền vẫn được các nhà đầu tư săn tìm. Theo phân tích của DKRA, các dự án đất nền luôn thanh khoản cao và đa số khách hàng, chiếm khoảng 70-80% là nhà đầu tư vì kỳ vọng tiềm năng tăng giá.

Đất nền luôn là loại hình được người Việt ưa chuộng do tính ổn định và bền vững nhưng do tình trạng khan hiếm nên thị trường này nên càng được nhiều khách hàng mua ở và khách đầu tư đặc biệt quan tâm, từ đó thúc đẩy giá đất nền tăng lên.

Nhận định này cũng được ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc đầu tư công ty tư vấn Savills xác nhận. Theo ông Khương, tích luỹ của người dân nhiều hơn và nhà đất đang trở thành một loại hình "của để dành" đáng giá, bên cạnh vàng và gửi tiết kiệm ngân hàng. Tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn sẽ kích thích hoạt động đầu tư ở thị trường đất nền và hình thành mặt bằng giá mới.

Phân tích diễn biến thị trường đất nền trong thời gian gần đây, bà Trần Thị Cẩm Tú, Tống giám đốc Eximrs cho rằng, nhu cầu mua đất nền làm tài sản vẫn được ưa chuộng và tiếp tục là kênh đầu tư lựa chọn hàng đầu vào dịp cuối năm.

Lý do là vì, lãi suất tiền gửi ngân hàng cũng như giá ngoại tệ khá ổn định và những sự cố về mất tiền gửi trong ngân hàng khiến cho nhà đầu tư lựa chọn những kênh an toàn cao như đất nền. Ở một thị trường 10 triệu dân với 2-3 triệu người ngoại tỉnh như TP. HCM, nhu cầu nhà ở ngày càng phình to trong khi đất đai hạn chế dẫn đến giá đất nền chỉ có tăng chứ hiếm khi giảm.

Ngoài ra, theo quan sát của bà Tú, ngoài dòng kiều hối cuối năm cũng như dòng tiền từ các nhà đầu tư từ Hà Nội và các tỉnh khác vẫn âm thầm chảy vào bất động sản TP. HCM, những biến động trên thị trường bất động sản trong thời gian gần đây cũng kích thích các nhà đầu tư chuyển hướng sang đất nền.

Thứ nhất, sự cố cháy nổ chung cư khiến nhà đầu tư e ngại, đồng thời tốc độ tăng giá của căn hộ chung cư không hấp dẫn bằng đất nền. Thứ hai, thị trường đất nền tại các khu vực dự kiến trở thành đặc khu hạ nhiệt sau khi Luật đặc khu bị hoãn xem xét thông qua, bất động sản nghỉ dưỡng bị ảnh hưởng bởi tính pháp lý chưa rõ ràng, khiến cho nhà đầu tư quay về với kênh đầu tư truyền thống như đất nền.

Mặc dù đầu tư đất nền vẫn chiếm ưu thế từ nay đến cuối năm nhưng các chuyên gia của Savills lưu ý nhà đầu tư ba điểm khi mua bán đất nền. Thứ nhất, lựa chọn những khu vực có vị trí quy hoạch tốt, pháp lý rõ ràng, tránh mua theo tâm lý đám đông hoặc tin đồn để tránh trục lợi từ các đối tượng đầu cơ.

Thứ hai, nếu mua để ở nhưng chưa có nhu cầu sử dụng ngay thì có thể thăm dò, định giá và tìm hiểu kỹ về pháp lý rồi mới đưa ra quyết định. Thứ ba là tránh sử dụng đòn bẩy tài chính quá đà trong lúc thị trường tăng giá mà chỉ nên hạn chế vay ngân hàng ở mức thấp nhất.