Dòng tiền xuyên quốc gia trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma

Liên quan tới sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharam (Cty VN Pharma – trụ sở số 666/10/3 đường 3/2, quận 10 TPHCM), các bị can đã luân chuyển dòng tiền rất tinh vi nhằm ‘làm đẹp hồ sơ’ nhập khẩu thuốc lậu và nâng khống giá thuốc, hưởng chênh lệch hàng trăm ngàn USD.

Một trong những ‘chiêu’ tinh vi là nhờ tài khoản nước ngoài để chuyển tiền rồi để dịch vụ chuyển tiền tại Sài Gòn nhận lại sau đó chuyển qua cho VN Pharma. Khi phá án, công an đã làm rõ đường đi dòng tiền xuyên quốc gia này.

Các bị can trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma.

Theo nội dung vụ án, các bị can lập ra hồ sơ chứng từ giả để nhập thuốc từ nước ngoài về. Để “làm đẹp” hồ sơ, “có mua thì có thanh toán” các bị can hợp thức hóa việc thanh toán tiền bằng cách Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc VN Pharma) chỉ đạo Lê Thị Vũ Phương (nguyên kế toán trưởng VN Pharma) cung cấp cho Phan Cẩm Loan (nguyên phó Phòng XNK VN Pharma) số tài khoản thụ hưởng ở Hồng Kông đứng tên Cty Auspicius Keen Limited và Cty Sigma Holding Corp . Bằng cách này, Loan đưa vào hợp đồng với Cty Austin, rồi chuyển cho phòng kế toán VN Pharma sử dụng làm thủ tục đề nghị ngân hàng thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài và lấy lại.



Trên thực tế, theo bị can Lê Thị Vũ Phương khai nhận với cơ quan điều tra thì đây chỉ là các tài khoản của dịch vụ chuyển tiền thuê do người tên Nga (hiện ở Ucraina, chưa rõ nhân thân, lai lịch) cung cấp cho Phương. Các bị can thực hiện việc chuyển tiền và sau đó cơ sở dịch vụ chuyển tiền thuê tại TPHCM đã chuyển tiền về lại cho VN Pharma.

Từ ngày 14/1/2014 đến 19/9/2014, có 6 lần chuyển tiền ra nước ngoài. Cụ thể ngày 14/1/2014 chuyển 22.410 USD, ngày 17/1/2014 chuyển 11.205 USD, ngày 17/4/2014 chuyển 46.000 USD, ngày 24/4/2014 chuyển 100.000 USD, ngày 8/5/2015 chuyển 71.485 USD và ngày 19/9/2014 chuyển 320.850 USD. Tổng cộng VN Pharma đã chuyển ra nước ngoài 571.950 USD. VN Pharma trả cho Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Cty TNHH thương mại Hàng hải quốc tế H&C) 251.000 USD, số còn lại VN Pharma nhận lại và để ngoài sổ sách.

Với số tiền còn lại là 320.850 USD, theo Cơ quan điều tra là số tiền sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Cơ quan điều tra đã yêu cầu Nguyễn Minh Hùng nộp lại để xử lý theo quy định của pháp luật, tuy nhiên ông Hùng vẫn chưa nộp lại số tiền này.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chuyển cho VKS hồ sơ vụ án, trong đó đề nghị VKS hoàn tất cáo trạng, chuyển tòa án cùng cấp truy cứu 12 bị can cùng tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" thay thế hai tội danh truy cứu trước đây là “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Cơ quan ANĐT xác định trong vụ án này ông Nguyễn Minh Hùng bàn bạc thỏa thuận với Võ Mạnh Cường mua bán nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg giả nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng vì mục tiêu vụ lợi. 10 bị can còn lại trong vụ án đồng phạm giúp sức cho ông Hùng, Cường và đã thực hiện trót lọt việc nhập khẩu thuốc về Việt Nam. Nguồn gốc lô thuốc nay được xác định là do Ấn Độ sản xuất, các bị can “phù phép” hồ sơ thành nước sản xuất là Canada nhằm kiếm lời.

12 bị can trong vụ án này, ngoài ông Hùng, Cường bị quy buộc đồng chủ mưu vụ án, còn có các ông, bà: Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó Tổng giám đốc VN Pharma), Ngô Anh Quốc (nguyên Phó Tổng giám đốc Cty VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương (nguyên Kế toán trưởng), Phan Cẩm Loan (nguyên Phó phòng XNK Cty VN Pharma), Phan Xuân Thiện (Dược sỹ), Bùi Ngọc Duy (nguyên Trưởng phòng Cty VN Pharam), Phan Văn Thông (dược sỹ), Phạm Anh Kiệt (nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc Cty Dược Sài Gòn), Hoàng Trúc Vy (nguyên cán bộ Cty VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (nguyên nhân viên Cty H&C) có vai trò đồng phạm giúp sức.