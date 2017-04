DTJ ra mắt văn phòng tư vấn BĐS Nghỉ dưỡng tại Nghệ An

Cùng dự lễ ra mắt với Ban lãnh đạo và cán bộ chuyên viên công ty DTJ có sự hiện diện của Giám đốc Đại lý nghỉ dưỡng của Tập đoàn Vingroup, các khách mời là đối tác kinh doanh của công ty, ngân hàng tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

DTJ Group đã phân phối các bất động sản cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng trải dài từ Bắc vô Nam. DTJ cũng là đơn vị đầu tiên được ủy quyền tiếp thị phân phối bất động sản nghỉ dưỡng Vinpearl Premium nay là Vinpearl Resort & Villas của tập đoàn Vingroup ngay từ đầu năm 2015 khi sản phẩm chính thức được giới thiệu ra thị trường.

Với trọng trách là đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền dự án Vinpearl Cửa Hội Resort & Villas tại Nghệ An đồng thời phân phối các dự án nghỉ dưỡng trên toàn hệ thống Vinpearl Resort & Villas của Tập đoàn Vingroup việc thiết lập một văn phòng tại chỗ để phục vụ các nhà đầu tư thành đạt của thị trường Nghệ An năng động là cần thiết và kịp thời.

Việc ra mắt văn phòng giao dịch tại Nghệ An ghi dấu chiến lược của DTJ Group trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực Bắc Trung Bộ được dự đoán sẽ phát triển mạnh trong 2 đến 3 năm tới.

Đây cũng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng để trước mắt phục vụ tốt nhất cho các khách hàng, mang cơ hội sở hữu những bất động sản đầu tư tài chính đến gần hơn với các nhà đầu tư tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Mọi thông tin về các dự án sẽ được cập nhật thường xuyên đến các nhà đầu tư, các chuyên viên tư vấn tại văn phòng và tại dự án sẵn sàng hỗ trợ các khách hàng thăm quan dự án cũng như phân tích giải pháp tài chính tối ưu nhất cho khách hàng…

Theo bà Trần Thị Thu Hiền – Giám đốc DTJ Group: “DTJ Group đã và đang chứng kiến đà phát triển mạnh mẽ của thị trường BĐS nghỉ dưỡng tại những khu vực phát triển du lịch năng động như Đà Nẵng, Nha trang Phú Quốc, gần đây nhất là thị trường Hạ Long việc đánh thức thiên đường du lịch Bắc Trung bộ chỉ là vấn đề thời gian khi nguồn cung cho các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp còn khan hiếm và sẽ mang lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư phía Bắc”.

“Đặc biệt trong một vài năm trở lại đây, Nghệ An luôn không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hoạch định các chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho phát triển du lịch, các chủ đầu tư lớn bắt đầu quan tâm đầu tư vào du lịch Nghệ An, Hà Tĩnh.. đây là lúc các nhà đầu tư Nghệ Tĩnh cần chuyển mình và nắm bắt những cơ hội đầu tư sớm trên chính quê hương giàu đẹp của mình . việc DTJ mở một văn phòng tại Nghệ An sẽ giúp DTJ Group đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, cũng như đảm bảo dịch vụ tại chỗ của DTJ cho các khách hàng đầu tư dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp”.

Buổi lễ ra mắt văn phòng tư vấn BĐS Nghỉ dưỡng của DTJ Group tại Nghệ An đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí thân mật ấm cúng với sự tham gia của các khách mời.

Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết: Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối DTJ Văn phòng Nghệ An: 146 Nguyễn Sỹ Sách, Thành phố Vinh Website: http://dtj.com.vn, Điện thoại: 0982.902.468.

A.D

Theo Trí thức trẻ