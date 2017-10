Dự án bất động sản Đồng Nai “vạ lây” vì kẹt xe tại trạm BOT Biên Hòa

Cụ thể, một chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại huyện Trảng Bom cho biết ông vừa nhận phản hồi từ chối đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản vào khu công nghiệp của ông. Mặc dù sau khi khảo sát nhà đầu tư này hoàn toàn hài lòng về cơ sở vật chất, giá thuê và đã hẹn ngày đặt tiền cọc. Tuy nhiên sau khi trải nghiệm một ngày kẹt xe tại trạm BOT khi đi trên quốc lộ 1 từ Trảng Bom về Biên Hòa thì nhà đầu tư đã chọn địa điểm khác.

Tương tự, các nhân viên môi giới dự án đất nền tại TP Biên Hòa, thác Giang Điền cũng đứng ngồi không yên vì khách hàng đều tỏ ý ngại tình trạng kẹt xe tại trạm BOT. Đồng thời, các khách hàng trước đây đã mua cũng đồng loạt gởi lại sàn để rao bán vì ngại giá nhà đất Đồng Nai sẽ giảm tình trạng kẹt xe không được cải thiện.

“Sau tháng cô hồn thường là thời điểm giao dịch sôi động nhất của đất nền nhưng hiện nay mỗi ngày chỉ có lèo tèo vài khách hỏi mua, còn lại đa số là ký gởi bán lại với giá giảm so với tháng trước giá nhiều. Lý do bán lại là do họ ngại vấn đề ùn tắc kẹt xe sẽ làm giảm sức hấp dẫn của dự án”, chị Quỳnh – nhân viên môi giới bất động sản tại khu thác Giang Điền cho biết.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân của thực trạng kẹt xe nghiêm trọng thời gian gần đây là do khi đến trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa và cải tạo Quốc lộ 1, một số tài xế cố tình cho xe đi chậm, dàn hàng ngang và thậm chí có tài xế còn dừng xe chắn ngang các làn thu phí rồi tắt máy khiến dòng xe hai chiều kẹt cứng, xe phía sau không thể đi qua. Cùng với đó, nhiều tài xế đứng gần khu vực cabin trạm thu phí hô hào khiến giao thông thêm ùn tắc nghiêm trọng.

Điều này gây ra hệ quả là hàng nghìn phương tiện như: xe chở khách, xe chở hàng hóa, xe chữa cháy, xe cứu thương, xe chở công nhân các Khu công nghiệp trên địa bàn, học sinh đi học … không thể lưu thông. Nhiều người buộc phải xuống xe đi bộ hàng cây số để đến nơi làm việc, hoặc tốn thêm phí bắt xe khác.

Khi sự việc xảy ra, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, UBND tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã xả trạm để đảm bảo giao thông. Nhưng một số đối tượng cố tình đi qua dừng lại trạm có hành động khiêu khích. Đặc biệt, một số lái xe dừng xe tại trạm, mang cá, lễ vật ra cúng bái gây rối trật tự công cộng.

Hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Trảng Bom phối hợp với nhà đầu tư xác định vùng ảnh hưởng xung quanh trạm. Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện, Sở GTVT phối hợp với các sở ngành nghiên cứu, tham mưu và ra dự thảo văn bản trình Bộ GTVT. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10.

Liên quan đến vấn đề trên, UBND huyện Trảng Bom cũng đã có báo cáo gửi các bên về việc chốt danh sách phương tiện của các chủ phương tiện cư trú trên địa bàn 4 xã trong huyện gần trạm thu giá để giảm phí gồm: xã Trung Hòa (177 xe ô tô), Tây Hòa (146 ô tô), Đông Hòa (51 ô tô) và Hưng Thịnh (24 ô tô). Tổng cộng, có 317 chủ phương tiện với 398 xe ô tô của người dân 4 xã qua trạm được đề xuất miễn phí 100%.

Bộ GTVT cũng vừa có văn bản chấp thuận giảm 20% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với tất cả loại vé qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa trên Quốc lộ 1 qua huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Mức giảm sẽ áp dụng cho tất cả loại vé lượt, tháng và quý từ ngày 1/11.

Hiện chủ đầu tư dự án là Công ty Đồng Thuận đang làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai trước khi có quyết định về việc khi nào thu phí trở lại cũng như lộ trình giảm phí.

Được biết, tại cuộc giao ban an ninh tư tưởng - văn hóa quý III của tỉnh Đồng Nai vào chiều 6/10, ông Trần Văn Tư, Phó Bí thư thường trực tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành, địa phương khi có tình hình diễn biến xảy ra phải xử lý ngay để tránh bất ổn. Đặc biệt, cần xem xét, xử lý nghiêm hành vi gây rối, khích động gây mất an ninh trật tự công cộng tại trạm thu phí BOT Biên Hòa.