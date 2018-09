Dự án căn hộ phong cách Hawaii, sức hút mới trên thị trường quận 7

Dấu ấn khác biệt

Tại TP.HCM, Keppel Land đang là chủ đầu tư một loạt dự án cao cấp như Empire City, The Estella, Estella Heights, Palm City tại quận 2, khu biệt thự Riviera Cove tại quận 9, khu phức hợp Riviera Point tại quận 7… Do vậy, thông tin về dự án mới The Infiniti chuẩn bị tung ra thị trường đã thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là tại khu vực quận 7.

Nhà phát triển bất động sản đến từ Singapore mới chỉ hé lộ những thông tin sơ lược về The Infiniti nhưng hứa hẹn đây sẽ là dự án mang lại sự khác biệt. Theo đó, The Infiniti gồm 4 block thuộc giai đoạn 1C của dự án Riviera Point cao nhất khu Nam với độ cao 39-40 tầng tọa lạc bên sông Cả Cấm, phường Tân Phú, quận 7.

The Infiniti được thiết kế theo phong cách resort Hawaii độc đáo với hơn 40 tiện ích cao cấp; trong đó có nhiều tiện ích lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường bất động sản Việt Nam. Có thể kể đến như khu vui chơi nước nội khu lớn nhất quận 7, vườn nhiệt đới chủ đề “Thám hiểm rừng xanh” với nhà cây độc đáo, lối tản bộ trên không hướng sông, hồ bơi vô cực dài 50m nhìn xuống thác nước cao sáu tầng ấn tượng, vườn chân mây, đường chạy bộ ven sông Cả Cấm 400m, khối đế thương mại cao năm tầng…. Dự án cũng được trang bị hệ thống lọc nước hiện đại, bảo đảm nguồn nước sạch cho cả gia đình.

Bên cạnh phong cách thiết kế đậm chất Hawaii ấn tượng, The Infiniti còn “ghi điểm” với không gian sống rộng thoáng, mỗi tầng chỉ bố trí 6-8 căn hộ. Toàn dự án cung cấp cho thị trường 801 căn hộ, bao gồm các căn hộ 1-3 phòng ngủ, các căn hộ thông tầng (duplex), và biệt thự trên không (penthouse) với “view” nhìn toàn cảnh ra sông Sài Gòn và sông Cả Cấm, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng.

Đại diện Keppel Land cho biết, The Infiniti mang đến cho khách hàng cơ hội sống trong một cộng đồng thành đạt ưu tú gồm giới doanh nhân, trí thức, một môi trường tuyệt vời để nuôi dưỡng con trẻ.

Chưa hết, nằm liền kề khu trung tâm tài chính và thương mại quốc tế Phú Mỹ Hưng, chỉ trong vài bước chân, cư dân The Infiniti sẽ tiếp cận các tiện ích ngoại khu như trung tâm thương mại Crescent Mall, SC Vivo City, bệnh viện FV, viện tim Tâm Đức, trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn SECC, trường đại học RMIT và các trường quốc tế Anh, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan… Như vậy, các chủ nhân của The Infiniti sẽ được thụ hưởng hệ thống tiện ích hoàn chỉnh ngay trong khu ở của mình.

Thêm điểm sáng cho thị trường

Từ đầu năm 2018 đến nay, thị trường bất động sản khu Nam đón nhận khá nhiều nguồn cung từ những dự án như The Signature, Green Star Sky Garden, Q7 Saigon Riverside Complex, Sky89… Tuy nhiên, sự xuất hiện của The Infiniti đang nhận được nhiều sự quan tâm của thị trường nhờ thiết kế và không gian cảnh quan ấn tượng cùng với tổ hợp tiện ích hiện đại.

“Là nhà phát triển bất động sản quốc tế, chúng tôi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và mong muốn mang đến cho các khách hàng tại Việt Nam những thiết kế chuẩn mực, phong cách sống khác biệt tại The Infiniti. Đây là một trong những dự án độc đáo nhất của Keppel Land tại Việt Nam từ trước tới nay. Gia chủ tại The Infiniti hoàn toàn có thể hài lòng về những trải nghiệm tinh tế và tự hào về không gian sống của mình”, đại diện Keppel Land chia sẻ.

The Infiniti nổi bật với vị trí đắc địa ven sông ngay trung tâm quận 7, cùng tổ hợp tiện ích hiện đại và được bảo chứng bởi thương hiệu Keppel Land. (Ảnh phối cảnh).

Ở góc độ thị trường, khu Nam lâu nay vốn thu hút nhiều công ty bất động sản đến đầu tư phát triển dự án như Keppel Land, Phú Mỹ Hưng, Mapletree, Creed Group, Novaland, Nam Long… Nhiều cư dân thành đạt, người nước ngoài, Việt kiều đã chọn khu Nam làm điểm đến an cư. Do vậy, sự xuất hiện của The Infiniti với những chuẩn mực thiết kế mới hứa hẹn sẽ kích hoạt một cuộc đua mới giữa các chủ đầu tư để hướng khách hàng đến với dự án của mình.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, The Infiniti được dự kiến bàn giao trong quý 4, 2021. Đầu quý 4 sắp tới, dự án sẽ chính thức ra mắt thị trường với mức giá và chính sách ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng mua căn hộ sẽ được cấp sổ hồng sở hữu ổn định, lâu dài. Liên hệ tìm hiểu về dự án tại hotline: 028.37738777, email: rp@kepland.com.vn, hay fanpage chính thức của dự án: www.facebook.com/InfinitiQ7.