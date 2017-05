Dự án condo cao cấp tại khu Đông Tp.HCM với 3 mặt view sông

Hiện nay, nhu cầu sở hữu nhà tại Việt Nam trong ngắn hạn vẫn ở mức rất cao, trải đều ở các phân khúc, bao gồm cả nhà ở trung và cao cấp. Yêu cầu cho các phân khúc này là các kết nối phải đồng bộtrong một hệ thống giao thông thuận lợi, khoảng cách của khu vực ngoại thành và trung tâm thành phố thu hẹp tối đa.

Dự án Flora Fuji đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với hơn 80% căn hộ đã được giao dịch thành công. Dự án Flora Fuji đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với hơn 80% căn hộ đã được giao dịch thành công.

Tuy nhiên, nguồn cung thị trường trungvà cao cấp hiện nay vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người mua, vì mặt bằng trống tại các khu vực giao thông thuận lợi không còn nhiều, trong khi cơ sở hạ tầng tại các khu vực ngoại thành lại thiếu đồng bộhoặc giá bán quá cao. Trước bối cảnh đó, nhiều người đang dần chuyển hướng tìm đến với các căn hộ kiểu condominium tầm trung khá nằm ở các khu vực đô thị mới, đáp ứng tiêu chí đẳng cấp, tiện nghi và hợp túi tiền.

Một trong những dự án tạo điểm nhấn trên thị trường bất động sản phía Đông Tp.HCM đáp ứng được tất cả các tiêu chí trên là condo chất Nhật Flora Fuji tại quận 9 của chủ đầu tư Nam Long. Dự án là sự kết hợp của một nhà đâu tư hiểu rõ về nhu cầu thực của người Việt với các đối tác Nhật Bản nhiều kinh nghiệm. Flora Fuji sở hữu mức giá vô cùng dễ chịu chỉ từ 1,2 tỉ đồngnhưng vẫn đáp ứng tối đa nhu cầu sống đẳng cấp quốc tế của cư dân.

Xét về vị trí, Flora Fuji nằm ngay tại ngã 3 kết nối giao thông - điểm gặp nhau của các tuyến giao thông huyết mạch, lại tọa lạc trong một quần thể các dự án bất động sản cao cấp nhất quận 9 như: Riviera Cove, Villa Park, với giá lên tới hàng chục tỷ mỗi sản phẩm. Từ khu đô thị, cư dân dễ dàng kết nối được với các tiện ích thương mại giải trí khác như: Siêu thị Co.op Mart, Metro, Suối Tiên, Parkson chỉ trong 10 phút di chuyển.

Xét về tiêu chuẩn sống, dự án Flora Fuji đáp ứng được toàn diện nhu cầu của cư dân về một nơi an cư hiện đại và tiện nghi. Với đặc điểm của một condo đậm chất Nhật, mỗi căn hộ tại đây có diện tích chỉ từ 54-67 m2 nhưng tạo được không gian sinh hoạt thoáng đãng nhờ thiết kế thông minh lấy sáng và gió tự nhiên.

Gần 800 căn hộ của chung cư cũng được hưởng dịch vụ từ công ty quản lý quốc tế (công ty Nhật Bản Okamura…) và hệ thống an ninh 24/24 với thẻ từ, video phone cho thang máy và cho từng hộ. Tọa lạc trong một ốc đảo xanh mát, trong lành, được ôm trọn bởi 2 bờ sông Rạch Chiếc và mật độ xây dựng chỉ 27%, Flora Fuji càng lý tưởng hơn với những gia đình có trẻ nhỏ.

Con bạn không chỉ được lớn lên trong một môi trường thiên nhiên chan hòa và an ninh tuyệt đối, mà còn tự do phát triển toàn diện trong một phòng đọc sách, một sân chơi thiếu nhi đạt chuẩn, hồ nghịch nước cho thiếu nhi đảm bảo an toàn khi nô đùa, trường tiểu học quốc tế Pathway…

Flora Fuji là sản phẩm nằm trong dòng sản phẩm Flora của Nam Long được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí: Getable (Trong tầm tay), Green (Không gian xanh mát) và Greater (Nâng tầm cuộc sống). Thời gian bàn giao: Quý IV/2017 Hotline: 0902 000 895. Website: http://www.namlongvn.com.

A.D

Theo Trí thức trẻ