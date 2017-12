Dự án Dragon Fairy hút khách với giá trị ưu đãi lên đến 13% giá bán căn hộ

Hàng loạt chính sách ưu đãi cho khách hàng

Với mong muốn giúp khách hàng có thể dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp tại dự án Dragon Fairy, công ty TNHH Cao Ốc 89 đã hợp tác với ngân hàng PVcomBank hỗ trợ khách hàng vay vốn tới 70% giá trị căn hộ và được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày bàn giao căn hộ. Như vậy, với giá từ 2,2 tỷ/căn (bao gồm thuế GTGT và 2% phí bảo trì) khách hàng chỉ cần đầu tư 660 triệu đồng có thể sở hữu ngay căn hộ cao cấp tiêu chuẩn 4 sao+.

Khách hàng đăng ký nguyện vọng mua căn hộ không tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất được chiết khấu 2.79% giá bán căn hộ. Đặc biệt, nếu khách hàng không tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất và thực hiện thanh toán nhanh 70% giá trị căn hộ tại thời điểm ký hợp đồng mua bán sẽ hưởng mức chiết khấu lên đến 5.29% giá bán căn hộ.

Đối với 50 khách hàng đăng ký nguyện vọng mua căn hộ thành công đầu tiên được tặng Voucher chuyến du lịch Singapore cho 2 người hoặc miễn phí 1 năm phí quản lý.

Đặc biệt hơn, khi sở hữu căn hộ Dragon Fairy, khách hàng được bàn giao căn hộ với gói nội thất rời cao cấp tiêu chuẩn 4 sao+. Gói nội thất rời sang trọng sẽ mang đến cuộc sống tiện nghi, tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng, đồng thời dễ dàng đưa vào vận hành cho thuê hoặc để ở ngay sau khi căn hộ được bàn giao.

Thêm vào đó, chính sách thanh toán linh hoạt chia thành nhiều đợt sẽ góp phần giảm áp lực thanh toán cho khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu một căn hộ ưng ý tại Dragon Fairy.

Sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật

Bên cạnh chính sách bán hàng hấp dẫn, dự án Dragon Fairy còn thu hút khách hàng bởi nhiều ưu điểm nổi bật.

Dragon Fairy tọa lạc tại 89 Trần Phú, TP.Nha Trang - Vùng đất có địa thế “Tọa sơn hướng thủy” - Tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển. Trong phong thủy đây là thế đất mang lại bình an và may mắn cho con người. Vị trí này còn gắn liền với con số 89 mang ý nghĩa về sự giàu sang, quyền uy và sự phát triển bền vững.

Dự án Dragon Fairy gồm 2 tầng hầm và 39 tầng nổi nằm phía Đông đường Trần Phú với 100% căn hộ đều có tầm nhìn hướng biển. Sở hữu bất kỳ căn hộ nào, khách hàng cũng có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của vịnh biển Nha Trang. Ngoài ra, dự án chỉ cách biển hơn 100m, chỉ vài phút đi bộ, du khách có thể thả hồn thư giãn trong dòng nước mát lành của biển khơi.

Dragon Fairy được thiết kế theo hình Elip tinh tế, sang trọng với hệ thống cửa kính rộng mở có thể đón không khí và nguồn ánh sáng tự nhiên vào phòng, mở rộng tầm nhìn ra không gian bên ngoài, mang lại sự thông thoáng mát mẻ và tiết kiệm tối đa năng lượng tiêu thụ. Các căn hộ có diện tích đa dạng từ 53- 103m2 với 1 hoặc 2 phòng ngủ đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Dragon Fairy còn sở hữu không gian sống đầy đủ các tiện ích đáp ứng tối đa nhu cầu sống tiện nghi và nghỉ dưỡng đẳng cấp của khách hàng như: Trung tâm thương mại, bể bơi vô cực, pool bar, phòng gym, spa, hệ thống nhà hàng Á Âu, game club, khu giữ trẻ, siêu thị mini…

Đặc biệt, Dragon Fairy là dự án căn hộ, khách sạn tại Nha Trang - Khánh Hoà được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE. Khi đưa vào vận hành, công trình xanh Dragon Fairy sẽ tiết kiệm 25,29% năng lượng, 31,26% nước so với công trình thông thường. Ngoài ra, công trình xanh còn góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng do sử dụng năng lượng mặt trời, chiếu sáng tự nhiên, sử dụng các vật liệu không độc hại, ít phát thải nhằm tạo nên môi trường sống và làm việc tiện nghi và an toàn cho con người.

Dragon Fairy còn ghi điểm cộng khi sở hữu tính pháp lý chặt chẽ, khách hàng được sở hữu vĩnh viễn, được đăng ký hộ khẩu thường trú. Đặc biệt, khách hàng có thể linh hoạt sử dụng căn hộ để ở, tự cho thuê hoặc ủy thác cho thuê.

Với mong muốn nhanh chóng tạo dựng một cuộc sống lý tưởng cho cư dân tại Dragon Fairy, chủ đầu tư công ty Cao Ốc 89 đã hợp tác với những đối tác uy tín, nhiều kinh nghiệm nhằm mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng nhất với thời gian hoàn thành nhanh nhất.

Các đơn vị phân phối chính thức dự án Dragon Fairy:

1. Công ty cổ phần bất động sản Thanh Long

2. Công ty cổ phần tư vấn bất động sản Tuấn Minh

3. Công ty cổ phần địa ốc Đất Xanh Nha Trang

4. Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư

5. Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư bất động sản Hoàng Gia

6. Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, du lịch Thuận Phát (Nguyên Sinh Land)