Dự án khách sạn dát vàng thứ hai của đại gia "Đường bia" hoàn thành cất nóc

Ngày 27/7, Tập đoàn Hòa Bình - Chủ đầu tư dự án khách sạn này đã cất nóc công trình dự án khách sạn Hòa Nội Golden Lake (B7 Giảng Võ, Hà Nội). Sau khi cất nóc, nhà thầu xây dựng sẽ tiến hành hoàn thiện khách sạn, theo tính toán của chủ đầu tư dự kiến khách sạn dát vàng này sẽ đi vào hoạt động vào quý 4 năm 2019, cũng cấp cho Hà Nội thêm 440 phòng khách sạn cao cấp, nhằm kịp thời phục vụ sự kiện đua xe công thức 1 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2020.

Hà Nội Golden Lake cao 25 tầng đang được xây dựng tại khu đất vàng B7 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 3 mặt giáp đường: phía Nam giáp phố Nam Cao, phía Tây giáp đường Trần Huy Liệu; phía Bắc giáp đường nội bộ và có tầm nhìn toàn cảnh hồ Giảng Võ. Khách sạn do Dolce, thương hiệu cao cấp của Wyndham Hotels & Resorts quản lý và khai thác.



Khách sạn có 4 tầng hầm (tầng hầm 1 có chức năng để xe ô tô, siêu thị; tầng 2 dành để xe máy; tầng 3, 4 có chức năng đỗ xe ô tô nâng với hệ thống nâng xe tự động 5 tầng với công nghệ hiện đại được nhập khẩu từ các nước tiên tiến) và 25 tầng nổi được thiết kế với các không gian sang trọng, hiện đại. Tòa nhà được xây dựng theo công nghệ tiết kiệm năng lượng, chống động đất cấp 8, kính hộp cách âm cách nhiệt...

Khách sạn được bố trí từ tầng 1 đến tầng 5 là không gian tổ chức sự kiện rộng khoảng 5000m2, không gian dịch vụ ăn uống với các nhà hàng Á, Âu; không gian chăm sóc sức khỏe spa, gym,...Từ tầng 5 đến tầng 25 là diện tích cho 378 căn với hơn 440 phòng ngủ.

Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, đây là khách sạn có nhiều điểm đặc biệt khác so với nhiều khách sạn khác, đó khách sạn được dát vàng từ ngoài vào trong. Không chỉ bên ngoài công trình được ốp gạch phủ vàng mà các chi tiết lan can, chỉ, phào, cột cũng đều được dát vàng 24k; không gian nội thất các tầng dịch vụ và sảnh khách sạn cùng các trang thiết bị nhà vệ sinh; dụng cụ ăn uống đều dát vàng; bể bơi vô cực bốn mùa trên mái nhà cũng được phủ vàng 24K.

Chủ đầu tư tiết lộ, do các hạng mục dát vàng vào khoảng 5.000m2 nên giá trị xây dựng các tòa nhà cao hơn 25% so với những tòa nhà tiêu chuẩn 5 sao khác.



Theo ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình, hiện thế giới chưa có một công trình nào có gạch ốp lát bên ngoài tòa nhà được phủ vàng tinh khiết 24K như các dự án này. Hòa Bình đã thử nghiệm hơn 10 năm và dát vàng thành công, sản phẩm dát vàng có thể ngâm trong axit mà không phai màu. "Gạch phủ vàng 24k của chúng tôi chống được tia cực tím và giúp cho ngôi nhà tiết kiệm được năng lượng vì hấp thụ nhiệt ít hơn tối thiểu từ 3 - 5 độ so với gạch thông thường. Và đặc biệt là gạch phủ vàng của chúng tôi thì vĩnh cửu với thời gian", ông Đường tiết lộ.

Điểm nổi bật thứ 2 của dự án này là bể bơi vô cực bốn mùa dát vàng trên nóc Hà Nội Golden Lake ở độ cao khoảng 90m. Hiện bể bơi vô cực trên cao nổi tiếng nhất thế giới là bể bơi của khách sạn Marina Bay Sands ở Singapore nhưng không được dát vàng như dự án Hà Nội Golden Lake.

Được biết, hiện Hòa Bình đang là nhà phát triển nhiều dự án dát vàng trên khắp cả nước. Năm 2004 hoàn thành tòa tháp đôi trên đường Hoàng Quốc Việt Hà Nội. Năm 2010, dự án chung cư cao cấp Hòa Bình Green Apartment cao 25 tầng được hoàn thành và đến năm 2014, Tổ hợp căn hộ dát vàng Hòa Bình Green City với hơn 1.200 căn hộ và trung tâm thương mại được đưa vào sử dụng. Năm 2017 khách thành Tổ hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng với 1.824 phòng khách sạn, đặc biệt là công trình được chứng nhận tổ hợp căn hộ – khách sạn có "bể bơi vô cực dát vàng 24K cao và lớn nhất Việt Nam.

Ngoài khách sạn Hà Nội Golden Lake, tập đoàn này cũng đang xây dựng dự án Hà Nội Golden City (31 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) và Hội An Golden Sea (bãi biển An Bàng, Hội An, Quảng Nam).