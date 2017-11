Dự án khu phố chợ Điện Nam Bắc - Không gian kinh doanh hấp dẫn

Đâu là dự án hứa hẹn sẽ là một điểm hội thương sầm uất, nơi giao thương lý tưởng giữa phố cổ Hội An - Đà Nẵng và góp phần làm sáng hơn cho thị trường bất động sản khu vực này trong tương lai?

Có phố và có chợ, đó là hai hợp phần trọng yếu kết hợp tạo nên một khu phố chợ thu hút sự quan tâm của khách hàng. Khu phố chợ với chức năng vượt trội, có mặt tiền kinh doanh và không gian riêng hiện đại, tiện nghi để ở đã tạo nên một lực hấp dẫn mới trên thị trường.

Nổi lên như một trong những “vùng đất sáng giá” tại khu vực cửa ngõ 2 thành phố, kết nối 2 địa danh du lịch nổi tiếng Đà Nẵng – Hội An trên bản đồ du lịch thế giới, cùng với việc sở hữu địa thế thuận lợi, các công trình lớn đã được triển khai xây dựng, khu vực Điện Nam – Điện Ngọc tiếp tục dẫn đầu về “sức hút” thị trường, mang theo những kỳ vọng phát triển “vượt trội” của khu vực trong thời gian đến.

Tọa lạc ở vị trí đắc địa tại khu vực Điện Nam – Điện Ngọc, ngay cạnh vị trí trung tâm mua bán kết nối giữa trục 607A nối liền Đà Nẵng và Phố Cổ Hội An, dự án Khu Phố Chợ Điện Nam Bắc là một trong những công trình trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế, thương mại dịch vụ và phát triển cộng đồng dân sinh an cư của địa phương.

Dự án có quy mô 48.000 m2 được quy hoạch đồng bộ và hiện đại do Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Quảng với vốn đầu tư lên đến 65 tỷ đồng.

Từ dự án di chuyển 6km đến Bãi tắm Viêm Đông, 8km đến bãi tắm Hà My, 11km đến TP Hội An, 10km về trung tâm TP Đà Nẵng và chỉ 3km đến danh thắng Ngũ Hành Sơn, liền kế khu du lịch non nước và làng Đại học Đà Nẵng.... Ngoài ra, kề bên dự án có nhiều tiện ích hiện đại phục vụ cho cuộc sống như: Trung tâm y tế, trường học, trung tâm thương mại, ngân hàng, khu thể dục - thể thao, khu vui chơi, giải trí...

Ngay trong dự án có khu vực hồ nước ngầm hiện hữu góp phần mang lại không gian sống thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Đó là những yếu tố góp phần gia tăng giá trị cho dự án Điện Nam Bắc. Tất cả cùng kết hợp cho một nền tảng để kiến tạo giá trị cho một cuộc sống đích thực.

Bao quanh dự án là hàng loạt điểm hấp dẫn như: Tổ hợp giải trí quốc tế Cocobay, Dự án Thiên đường Cổ Cò, Thành Phố Hội An, hàng loạt sân golf quốc tế BRG, Montegomerie Link, Vinacapital, Bãi tắm Hà My, Biển cửa Đại…

Điện Nam Bắc là khu đô thị kiểu mẫu, một khu phố chợ hiện đại, sầm uất trong tương lai với gần 500 hộ dân sinh sống với gần 2000 người được quy hoạch đồng bộ.

Điểm nhấn của dự án là tổ hợp thương mại dịch vụ đa chức năng, nổi bật với chợ trung tâm được quy hoạch với diện tích lên tới 4.461m2, nơi đây sẽ là đầu mối giao thương của toàn bộ cư dân sinh sống tại khu vực cũng như rất nhiều công nhân từ khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

Là dự án mang tính chất thương mại tập trung với chợ trung tâm giữa lòng đô thị, phố chợ Điện Nam Bắc được quy hoạch thiết kết gắn kết cư dân trên các trục đường từ 5m5 – 7m5 với lề đường rộng lớn đưa tổng diện tích đường lên tới 17m, thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh trên tổng quan mặt bằng dự án.

Dự án Khu Phố chợ Điện Nam Bắc hứa hẹn sẽ là điểm sáng cả khu vực Điện Nam – Điện Ngọc.

Nơi đây hội tụ đầy đủ yếu tố “thiên thời địa lợi” trong kinh doanh mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng ao ước. Với quy mô lớn và được đầu tư bài bản đồng bộ như vậy, Khu phố chợ Điện Nam Bắc khi đi vào hoạt động chắc chắn sẽ thu hút sức mua sắm tiêu dùng mạnh mẽ từ đông đảo cư dân, trở thành khu thương mại dịch vụ sầm uất và thịnh vượng nhất của khu vực.

Với những giá trị vượt trội cả về không gian sống, cả về lợi thế kinh doanh bậc nhất, Khu phố chợ Điện Nam Bắc thực sự mang đến trải nghiệm cuộc sống mới và hơn thế nữa là mang đến nơi làm giàu mới cho người dân địa phương. Khu phố chợ Điện Nam Bắc, nơi trao niềm tin để tiếp bước thành công.