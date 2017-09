Dự án Pan Pacific Danang Resort chuẩn bị mở bán

Mở đầu đầu chương trình, Ông Trần Đức Hiền – Phó Giám đốc Khối Kinh doanh của Tổng Công ty MBLand Holdings đã giới thiệu về tổng quan dự án, nhưng điểm khác biệt riêng có và những lợi ích vượt trội của dự án Pan Pacific Danang Resort. Cũng trong bài thuyết trình của mình Ông Trần Đức Hiền làm rõ chính sách bán hàng, ưu đãi của Chủ đầu tư MBLand & Tonkin Properties dành cho khách hàng và đặc biệt là chương trình thúc đẩy bán hàng dành cho các cán bộ bán hàng xuất sắc nhất.

Theo đó, Chủ đầu tư MBLand & Tonkin Properties đã đem đến cơ hội đầu tư vô cùng hấp dẫn cùng nhiều chính sách bán hàng ưu đãi đặc biệt sẽ được áp dụng cho dự án Pan Pacific Danang Resort như: Cam kết thuê lại biệt thự với thời gian tối thiểu 10 năm liên tục. Hỗ trợ lãi suất 0%/ năm trong 12 tháng cho khoản vay có giá trị đến 70%, cam kết mức lợi nhuận lên đến 85% sau thuế từ chương trình cam kết cho thuê. Ngoài ra khách hàng có cơ hội sử dụng quỹ 15 đêm nghỉ miễn phí hàng năm bằng hình thức phát hành Voucher miễn phí trên hệ thống của đơn vị quản lý vận hành dự án Pan Pacific.

Phần trình bày của Ông Trần Đức Hiền đã tiếp thêm sức mạnh, hừng hực khí thế ra quân bán hàng cho toàn thể các cán bộ kinh doanh.

Phó Tổng Giám Đốc Vũ Hoàng Linh trao thưởng bốc thăm may mắn.

Tại sự kiện các đại lý đã cam kết với Chủ đầu tư MBLand & Tonkin Properties từ 15/9/2017 đến ngày 30/09/2917 sẽ bán được tối thiểu 15 căn Vanesea Villa. Cũng tại sự kiện để khích lệ tinh thần các anh em sale có động lực và khí thế hứng khởi trên cuộc đua đưa Pan Pacific Danang tới tay khách hàng, Chủ đầu tư đã tổ chức chương trình bốc thăm may mắn với các món quà hấp dẫn như Ipad mini, Samsung Galaxy Tab, điện thoại OPPO Neo, mang đến niềm vui nho nhỏ cho các sale có mặt trong buổi lễ.

Buổi lễ ra quân bán hàng dự án Pan Pacific Danang Resort đã kết thúc tốt đẹp, các đại lý Titan và Bigstarland cùng toàn thể các cán bộ kinh doanh tràn đầy khí thế để sẵn sang gặt hái thành công cùng dự án.

Đại diện chủ đầu tư và hai đại lý thực hiện nghi thức cam kết bán.

Pan Pacific Danang Resort toạ lạc tại km số 0 trên trục du lịch kim cương Đà Nẵng - Hội An, một trong những vị trí đắc địa bậc nhất tại Quảng Nam - Đà Nẵng, kết nối linh hoạt tới các khu di tích lịch sử, văn hoá và các điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực. Nằm trên một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh do CNN bình chọn, từ Pan Pacific Danang Resort chỉ mất 20 phút đến phố cổ Hội An, 40 phút đến Bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills, Thánh địa Mỹ Sơn…

Với quy mô 10ha, tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng, mật độ xây dựng chỉ chiếm 20.2%, Pan Pacific Danang Resort là tổ hợp dự án đẳng cấp 5*+ gồm 3 nhóm sản phẩm chiến lược: Vanesea Villa, Vanesea Sky Villa & Condotel và Khách sạn. Dự án quy tụ hàng loạt các tên tuổi danh tiếng trên thế giới tham gia từ khâu thiết kế kiến trúc, cảnh quan, giám sát thi công đến quản lý vận hành như EDSA, DWP, HPA, ADA, Pan Pacific..

Có thể nói Pan Pacific Danang Resort là bước đột phá trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam, bởi những ưu thế duy nhất và vượt trội:

Là dự án nổi bật nằm tại Km số 0, Quảng Nam – Đà Nẵng, vị trí trung tâm của Đông Dương và của Việt Nam. Ngoài ra, Pan Pacific Danang Resort còn là một trong những dự án đầu tiên tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với 100% các căn Villa, Sky Villa & Condotel và khách sạn view biển trực diện từ mọi điểm nhìn.

Hơn nữa, đây cũng là một trong những dự án đầu tiên tại miền Trung được vận hành bởi Tập đoàn quản lý khách sạn 5 sao quốc tế Pan Pacific và cũng là một trong những dự án đầu tiên tại Việt Nam chủ đầu tư cam kết mua lại sau thời gian time-share (chia sẻ lợi nhuận) với mức giá tối thiểu bằng giá bán đối với khu Vanesea Villa. Theo đó, chủ đầu tư sẽ đứng ra thu xếp đàm phán về việc bảo lãnh hưởng lợi nhuận time-share (chia sẻ lợi nhuận) của ngân hàng TMCP Quân Đội MB- một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam.

MBLand & Tonkin Properties chia sẻ cơ hội đầu tư vô cùng hấp dẫn cùng nhiều chính sách bán hàng ưu đãi đặc biệt sẽ được áp dụng cho Vanesea Field: Cam kết thuê lại biệt thự với thời gian tối thiểu 10 năm liên tục. Hỗ trợ lãi suất 0%/ năm trong 12 tháng cho khoản vay có giá trị đến 70%, cam kết mức lợi nhuận lên đến 85% sau thuế từ chương trình cam kết cho thuê. Ngoài ra khách hàng có cơ hội sử dụng quỹ 15 đêm nghỉ miễn phí hàng năm bằng hình thức phát hành Voucher miễn phí trên hệ thống của đơn vị quản lý vận hành dự án Pan Pacific.