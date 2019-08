Dự án phức hợp cao cấp tốt nhất Việt Nam năm 2019 thuộc về The Grand Manhattan

Dot Property Vietnam Awards là một trong những giải thưởng lớn và uy tín với những tiêu chí đánh giá khắt khe từ hội đồng chuyên môn như: chất lượng thi công dự án; phân khúc khách hàng cao cấp và nhà đầu tư quốc tế; đánh giá môi trường; đạt chuẩn 5 sao; vị trí và kết nối giao thông… Vượt qua nhiều tên tuổi nổi trội trong ngành bất động sản, vinh danh tại Dot Property Vietnam Awards đánh dấu cột mốc quan trọng của The Grand Manhattan trên con đường chinh phục khách hàng.

"Dự án phức hợp cao cấp tốt nhất Việt Nam" là giải thưởng danh giá thứ ba của The Grand Manhattan sau khi được công nhận là Dự án hạng sang có thiết kế xuất sắc nhất năm (Condo Design of The Year) bởi Robb Report và Dự án xanh và thông minh do độc giả báo Đầu tư bình chọn.

Vị trí lõi trung tâm hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế

The Grand Manhattan thu hút nhà đầu tư vì tọa lạc tại vị trí siêu đắc địa, kết nối đến trục phố tài chính liền kề, cùng hệ thống dịch vụ tiện ích cao cấp dày đặc ngay trung tâm thành phố. Đặc biệt, dự án được thừa hưởng vành đai an ninh cao của khu vực Quận 1, đáp ứng nhu cầu an sinh của cộng đồng tinh hoa trong tương lai.

Được xem là căn hộ dành cho giới thượng lưu, ngay bên trong dự án, các tiện ích nội khu được thiết kế hiện đại, đặc biệt là chuỗi khách sạn sang trọng được vận hành và quản lý bởi đơn vị quản lý khách sạn chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế.

Tiện ích của tổ hợp khách sạn sang trọng đạt chuẩn quốc tế

Điểm nhấn nổi bật từ thiết kế

Lấy cảm hứng từ Manhattan, New York, dự án có thiết kế sang trọng, tinh tế trong từng đường nét, tối ưu mọi góc nhìn thu trọn nhịp sống sôi động của Sài Gòn hoa lệ, những biểu tượng văn hóa – lịch sử cùng các công trình kiến trúc vào trong từng ô cửa.

The Grand Manhattan đã xuất sắc giành giải thưởng Best of the Best tại hạng mục Dự án hạng sang có thiết kế xuất sắc nhất năm do Robb Report tổ chức.

Dự án xanh và thông minh

Tọa lạc vị trí trung tâm Quận 1 nơi được ví "tấc đất, tấc vàng" nhưng nhà phát triển dự án đã hào phóng dành 4.200 m2 để xây dựng công viên cây xanh, đường dạo bộ và cảnh quan nội khu, mang đến không gian sống cân bằng, hài hòa cùng thiên nhiên giữa lòng đô thị.

Công viên cây xanh, đường dạo bộ là đặc quyền ưu tiên giữa trung tâm Quận 1

Mỗi căn hộ của The Grand Manhattan được tối ưu về công năng sử dụng, phòng chức năng thông thoáng. Ban công phòng khách và phòng ngủ sẽ được lắp kính cường lực, giúp căn hộ có tầm nhìn thoáng đạt, cách ồn.

Những điểm nhấn hiếm có này đã được 1,3 triệu độc giả của Báo Đầu tư bình chọn The Grand Manhattan là Dự án xanh và thông minh, một trong 36 dự án dẫn đầu xu thế.

Nhà thầu xây dựng quốc tế

Lotte E&C (thuộc tập đoàn Lotte Hàn Quốc) là nhà thầu chính cho dự án The Grand Manhattan, theo đó, Lotte E&C cam kết đảm bảo việc kiểm soát, quản lý chất lượng thi công, tiến độ công trình và an toàn xây dựng cho dự án.

Lotte E&C hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trong 60 năm, dày dặn kinh nghiệm từ lĩnh vực nhà ở, căn hộ dịch vụ, trung tâm thương mại đến lĩnh vực xây dựng giao thông, hạ tầng cơ sở. Hiện Lotte E&C hoạt động trên 21 quốc gia và ghi dấu ấn với nhiều công trình mang tính biểu tượng, trong đó có siêu cao ốc 123 tầng Lotte World Tower – tòa nhà cao nhất Hàn Quốc và thứ 5 toàn cầu,… Tại Việt Nam, Lotte E&C được biết đến khi xây dựng thành công Lotte Center 65 tầng Hà Nội và Lotte Mart TP.HCM.

Sức ảnh hưởng từ nhà phát triển dự án

Trải qua hành trình 27 năm, bằng niềm đam mê, sự tập trung và kiên định với mục tiêu, Novaland trở thành Nhà phát triển bất động sản uy tín với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm căn hộ, biệt thự, nhà phố, trung tâm thương mại, văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng,... tại các vị trí chiến lược trọng điểm của TP.HCM và các tỉnh thành khác.

Ký kết hợp tác chiến lược với Lotte E&C cũng là một minh chứng rõ nét cho cam kết nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng các dự án, mang lại sự an tâm cho khách hàng của Novaland.