Dự án Thanh Hà Cienco 5 bị kiểm tra đột xuất

Thông báo số 158 do Chánh thanh tra Sở Xây dựng Nguyễn Việt Dũng ký nêu rõ: Đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì tiến hành kiểm tra công trình xây dựng tại dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 do Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 làm chủ đầu tư.

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình (hồ sơ pháp lý của dự án), kiểm tra việc thi công xây dựng công trình theo hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng.

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện kết luận Thanh tra số 21 ngày 1/12/2016 của Sở Xây dựng Hà Nội và việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại nội dung văn bản số 12591 ngày 31/12/2016 của UBND TP Hà Nội.

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư có báo cáo về quá trình thực hiện dự án, hiện trạng xây dựng công trình và các nội dung được kiểm tra về Sở Xây dựng trước ngày 26/4.

Tại dự án này, gần đây VietNamNet đã phản ánh về thực trạng “‘Cò’ đua nhau thổi giá đất Thanh Hà Cienco 5” , vốn nổi danh là dự án nhiều tai tiếng trong vài tháng nay đã xuất hiện tình trạng cò đất đua nhau thổi giá đất tại khu đô thị Thanh Hà Cienco 5. Mặc dù hạ tầng vẫn còn ngổn ngang nhưng khi tìm hiểu thông tin qua nhiều sàn giao dịch tại dự án đều khẳng định đất ở đây đang rất nóng thậm chí đến đất khu vực bãi tha ma, nghĩa địa cũng mua.

Hạ tầng tại khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 vẫn còn ngổn ngang nhưng thời gian qua giá đất đã được thổi tăng “dựng đứng” từng ngày, từng giờ.

Ở đây xuất hiện cả đội quân đi mua gom đất theo từng khu vực. Theo bật mí của môi giới, tại dự án Thanh Hà Cienco đội quân này không chỉ ở Hà Nội mà còn cả các tỉnh như Hải Dương. Đội này đổ người xuống rồi đi mua gom cả khu vực. Mua xong là hò nhau thổi giá, bảo nhau tăng giá theo kiểu thổi giá từng vùng, từng khu vực.

Bảng hàng chào giá của môi giới kèm giá chênh với giá bị thổi lên cao ngất ngưởng.

Khảo sát giá tại khu đô thị, hiện có khu vực tăng giá cao lên tới 50 triệu/m2 so với giá trên hợp đồng là khoảng 24 triệu/m2, liền kề 100m ô góc đường 60m lên tới 56 triệu/m2 nhưng theo môi giới luôn trong tình trạng khan hàng “không có mà mua”. Khu vực gần hồ vào hợp đồng giá khoảng 16 triệu/m2 hiện đang được rao bán với giá 26 – 27 triệu/m2…

Liên quan đến dự án này, sau nhiều năm điêu đứng và dính nhiều tai tiếng, tai tiếng tiếp tục đeo bám dự án, ngày 25/6/2016, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ban hành văn bản số 454/Cv-ANĐT-P5, gửi Cienco 5-Land và các cơ quan chức năng về việc: yêu cầu dừng hoạt động huy động vốn liên quan đến việc kinh doanh bất động sản thuộc Dự án khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5.

Văn bản của Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an nêu rõ: Cơ quan An nhinh Điều tra Bộ Công an (ANĐT-BCA) đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc thực hiện dự án BT, đầu tư đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) và các dự án hoàn vốn: Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 (trước đây là Thanh Hà A, Thanh Hà B), Mỹ Hưng- Cienco 5 do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (Cienco 5) là Nhà đầu tư/Chủ đầu tư.

Theo kết quả điều tra, cơ quan an ninh xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc Cienco 5 – Land huy động vốn liên quan đến việc kinh doanh các sản phẩm bất động sản thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà-Cienco 5, ảnh hưởng xấu đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Mới đây, sau quá trình xét xử vụ án lừa đảo tại dự án Thanh Hà - Cienco 5, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), về hành vi Tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự.

Theo Hồng Khanh

Vietnamnet