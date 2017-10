Dự án The Mark TP.HCM: Nhà đầu tư Hàn Quốc được minh oan

Dự án chung cư cao tầng The Mark ở quận 7, TP.HCM được UBND TP.HCM cấp phép đầu tư cho Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) từ tháng 8/2007. VK Housing là công ty liên danh góp vốn giữa pháp nhân Việt Nam là Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) nắm 20% vốn điều lệ cùng với 2 pháp nhân Hàn Quốc là Công ty P&D Korea Co.ltđ (P&D) và Công ty Lucky Vietnam Construction (LVC) nắm 80% vốn điều lệ.

Mọi công việc hợp tác ban đầu diễn ra khá ăn ý. Sau đó, bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn nội bộ không thể hàn gắn, dẫn đến tranh chấp, kiện cáo làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài. Đơn gửi lên Thủ tướng và Bộ Công an phải vào cuộc. Sau một thời gian xác minh, nhà đầu tư Hàn Quốc đã được minh oan.

Tranh chấp do lợi ích cá nhân?

Ngày 21/4/2016, VK Housing được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305339044 dựa trên tách nội dung giấy đăng ký kinh doanh cũ 2009 và ngày 29/4/2016 cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã dự án số: 2162333062 với nội dung điều chỉnh nhà đầu tư, theo đó Nhà đầu tư mới là Daewoo Star Birdge (Hàn Quốc) thay thế cho P&D và LVC (nhà đầu tư cũ).

Cũng trong tháng 4/2016, HDTC hoàn tất thủ tục cổ phần hóa, 70% vốn nhà nước từ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn được chuyển bán bán cho Công ty cổ phần Việt Hân – Chủ tịch là ông Đinh Trường Chinh. Từ đây, nội bộ VK Housing nảy sinh tranh chấp mà trước đó không hề có trong quá trình hợp tác và giải quyết các công việc.

Ngay sau đó, HDTC tố cáo VK Housing đến các cơ quan chức năng là có dấu hiệu làm giả mạo hồ sơ, tài liệu. Đơn tố cáo này được gửi tới C45, Bộ Công an. Ngoài ra, HDTC cũng làm đơn đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM thu hồi lại giấy đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đầu tư dự án của VK Housing, với lý do là hai pháp nhân Hàn Quốc là P&D và LVC đã bị Tòa án Seoul –Hàn Quốc tuyên phá sản nên không còn khả năng thực hiện dự án The Mark.

Đơn kêu cứu của VK Housing gửi Thủ tướng Chính phủ.

Lên tiếng vì bị ảnh hưởng đến quyền lợi

Vì bị kiện, VK Housing đã làm đơn kêu cứu gửi đến Thủ tướng. Ngày 5/8/2016, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ban hành công văn số 6458/VPCP-V.I yêu cầu các cơ quan liên quan xem xét Đơn kêu cứu của VK Housing. HDTC tố cáo VK Housing là giả mạo tài liệu, Viện Khoa học Hình sự (C54-P5) giám định và kết quả giám định tại công văn số 3130/C54-P5 ngày 27/7/2016 khẳng định: Không có dấu hiệu giả mạo.

Và, sau đó, Sở Tư pháp TP.HCM có công văn 6649/UBND-DA ngày 22/112016, với nội dung đề nghị UBND TP.HCM không chấm dứt hoạt động của dự án The Mark và không thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án, chấp thuận cho VK Housing tiếp trục triển khai dự án, được giãn tiến độ. UBND TP.HCM đã báo cáo đến Thủ tướng tình hình trên và khẳng định, không có lý do để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án và chấp thuận cho VK tiếp tục triển khai dự án, được giãn tiến độ.

Để làm rõ sự việc, để nhà đầu tư nước ngoài không mất niềm tin vào việc đầu tư tại Việt Nam, với vụ việc cụ thể này, Văn phòng Chính phủ sau khi thẩm tra lại một lần nữa báo cáo của UBND TP.HCM đã tiếp tục lấy ý kiến của bộ Kế hoạch Đầu tư, bộ Công an và đi đến kết luận, đồng ý với hướng giải quyết của UBND TP.HCM, cho phép VK Housing với thành viên mới là Daewoo Star Birdge (DWS) tiếp tục thực hiện dự án, cho giãn tiếp độ 24 tháng (Văn bản số 4047/VPCP-V.I ngày 20/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Lê Mạnh Hà ký).

C45 lên tiếng bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư

HDTC đã gửi đơn tố cáo VK Housing đến C45, Bộ Công an. Sau khi kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm của HDTC, ngày 19/9/2017, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, bộ Công an đã ký và ban hành Quyết định số 13/C45-P8 với nội dung “Không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc theo đơn tố giác tội phạm của công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà - HDTC”.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, việc HDTC đề nghị rút giấy phép thực hiện dự án của VK Housing là thiếu cơ sở. Trong khi đó, theo phản ánh của công ty DWS tại Thư trình báo ngày 17/8/2017 gửi ban Tuyên giáo Trung ương có nội dung: “Thời gian gần đây, trên một số phương tiện truyền thông đã có nhiều bài báo thông tin một chiều, chưa kiểm chứng tính trung thực của vụ việc khiến dư luận hiểu chưa đúng bản chất sự việc, quy chụp lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấu kết với doanh nghiệp nhằm tạo dư luận không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân và tổ chức, gây áp lực và khó khăn cho lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM ban hành quyết định hành chính liên quan đến dự án The Mark”.

Trong thư trình báo, DWS kiến nghị các cơ quan, ban ngành đặc biệt là ban Tuyên giáo có những chỉ đạo kịp thời, chấn chỉnh những hành động đưa tin một chiều, chưa qua kiểm chứng để tránh gây ra oan ức cho tổ chức, cá nhân, những nhà đầu tư chân chính, những nhà quản lý công tâm, khách quan và tinh thần quản lý chuyên nghiệp của Chính phủ Việt Nam đã và đang xây dựng.

DWS khẳng định và cam kết, toàn bộ quá trình chuyển nhượng vốn góp và thay đổi thành viên nhà đầu tư của VK Housing là hợp pháp. Việc chuyển nhượng 80% phần vốn góp của các nhà đầu tư Hàn Quốc trong VK Housing cho DWS được sự nhất trí 100% của thành viên còn lại là HDTC vì đã diễn ra tại thời điểm mà HDTC chưa cổ phần hóa, khi công ty cổ phần Việt Hân chưa trở thành chủ sở hữu mới của HDTC và ông Đinh Trường Chinh vẫn chưa là Chủ tịch của HDTC. Vì thế, không có lý do để HDTC nói rằng, hồ sơ của VK Housing là ngụy tạo, giả mạo được.

Đại diện VK Housing thông tin: “Các tranh chấp trên là tranh chấp nội bộ, cần được giải quyết theo quy định của Hợp đồng liên doanh hoặc tại Toà án. VK Housing cũng mong muốn các cơ quan, bộ ngành Việt Nam quan tâm chỉ đạo để dự án được triển khai đúng thời hạn, tiến độ đã theo sự phê chuẩn của các cấp quản lý từ địa phương đến trung ương”.