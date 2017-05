Dự án Tokyo Tower cam kết bàn giao nhà Quý IV 2017

Theo nhận định của một số khách hàng đi xem nhà mẫu chia sẻ thì thực chất tên dự án không được chủ đầu tư PR nhiều nhưng lại đón nhận được nhiều sự quan tâm với những lý do rất thiết thực.

Đúng nhu cầu thực của người mua nhà

Dự án được đánh giá là “hiếm” khi có đến 4 Tầng Hầm để xe đảm bảo chỗ gửi ô tô, trước khi thuế nhập khẩu ô tô về Việt Nam trở về mức 0% năm 2018.

Với mức giá vô cùng hấp dẫn đã có căn hộ đầy đủ tiện ích đẳng cấp 5* như: bể bơi 4 mùa , khu tập Gym, SPA tiêu chuẩn quốc tế, đài quan sát Sky Bar trên không, 5 tầng trung tâm thương mại.

Vị trí tọa lạc tại mặt tiền đường lớn Vạn Phúc – Hà Đông cách Big C khoảng 8 phút đi xe. Diện tích căn hộ cực kỳ hợp lý : 76m2 – 86 – 91 – 108 – 112 – 116 – 122 – 133m2.

Dự án đang đi vào hoàn thiện, sơn lót mặt ngoài dự kiến bàn giao Quý IV/2017. Tuy nhiên tiến độ đóng tiền được giãn tối đa cho khách hàng , với đợt 1 chỉ 30%.

Chất lượng sống là yếu tố hàng đầu

Dự án được kiến tạo dựa trên môi trường sống y hệt như tại Tokyo Nhật bản, nên yêu cầu chất lượng Nhật Bản là tôn chỉ đặt lên hàng đầu.

Các tiện ích như bể bơi 4 mùa là bể bơi Khoáng Mặn được đặt tại tầng 3 của tòa nhà. Khu tập GYM và SPA hiện đại mới công nghệ mới nhất 2017. Với diện tích Trung Tâm Thương Mại, Nhà Trẻ, Khu Vui Chơi lên tới 10.000m2 đảm bảo đầy đủ các nhu cầu thiết yếu của cư dân.

Đặc biệt với vị trị ngay bên hông là trường Quốc Tế Nhật Bản, là nơi cho con trẻ của cư dân học hành với nền giáo dục nổi tiếng khoa học đến từ nước Nhật.

Do đối diện với khu chợ Hoa, sinh vật cảnh Vạn Phúc và cạnh Hồ điều hòa nên không khí nơi đây được đánh giá rất tốt cho sức khỏe.

Chất lượng thi công theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Xây Dựng

Tòa nhà được xây dựng với hệ thống máy móc kỹ thuật hiện đại nhất do nhà thầu UDIC triển khai ( UDIC đơn vị thi công toàn bộ khu đô thị Ciputra Hà Nội ). Yếu tố chất lượng được kiểm soát cực kỳ chặt chẽ, chịu sự giám sát bởi Bộ Xây dựng với những quy chuẩn khắt khe nhất. Tổng số 163 cọc nhồi đường kính lớn (1,5m) được khoan sâu hơn 50m đảm bảo tiêu chuẩn động đất cao nhất hiện nay. Công nghệ thi công vách liền trần bê tông dự ứng lực có sợi thủy tinh đảm bảo chất lượng betong cao nhất, phẳng nhất. Điều đặc biệt hệ trần betong phẳng, không dầm ngang trong căn hộ đảm bảo thẩm mỹ cao, linh hoạt trong thay đổi tường ngăn phòng.

Hệ thống 16 thang máy tốc độ cao Misubishi nhập khẩu nguyên chiếc từ thương hiệu Nhật Bản.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại được trang bị cho tòa nhà, có thang thoát hiểm với tăng áp chống khói, hệ thống nước cứu hỏa riêng,…Duy nhất ở Hà Nội được trang bị thang máy cứu hỏa riêng, có buồng tăng áp chống khói, hệ thống sprinkler phân lập đám cháy, hệ thống điện BUSBAR…những công nghệ hiện đại đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cư dân…

Chinh phục khách hàng bằng cách làm khác biệt

Giám đốc một Sàn giao dịch bất động sản nổi tiếng chia sẻ: “Lý do một phần vì các “Thượng đế” mua nhà quan ngại do một số thông tin các dự án gần đây liên tục được đăng tải chậm tiến độ nhiều năm không tiếp tục xây dựng hay dự án xây xong không có đường vào …thì thực sự những điều trên mà chủ đầu tư dự án Tokyo Tower làm được đang đánh trúng tâm lý và sự kỳ vọng đại đa số khách hàng có nhu cầu ở thực, yên tâm do dự án sắp hoàn thành và mặt đường lớn thuật tiện mà giá thành cũng rất hợp lý và là điểm sáng hiếm có của thị trường bất động sản tại Hà Nội”.

