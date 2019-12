Dự báo bất động sản Huế 2020: Giá đất tăng 30% và những cơ hội đầu tư mới

Đưa giá đất lên đúng với tiềm năng của thị trường

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024. Cụ thể giá đất cơ bản sẽ tăng 30%.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về bảng giá các loại đất trên địa bàn áp dụng từ 1/1/2020, bảng giá đất 5 năm (2020-2024) của tỉnh này tăng thêm bình quân 30% so với giá đất tại bảng giá đất 5 năm (2015-2019), với mức giá đất ở đô thị cao nhất là 65 triệu đồng/m2. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá bảng giá đất mới là phù hợp với tình hình định hướng, xu hướng phát triển và môi trường đầu tư.

Trong năm 2018- 2019, các khu đất phía Đông Nam của thành phố đã có dấu hiệu tăng mạnh so với các năm trước. Các dự án tại khu đô thị mới An Vân Dương như Apec Royal Park nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư và người dân thể hiện bằng việc hàng trăm căn biệt thự có chủ chỉ trong vài giờ mở bán.

Lý giải về việc giá bất động sản tại khu An Vân Dương phát triển là do định hướng phát triển toàn khu của tỉnh và cơ sở hạ tầng đang dần đi vào hoàn thiện. Các tuyến đường kết nối giữa các khu đô thị mới (KĐTM) trong đó có thể kể đến tuyến đường có mặt cắt 56m nối từ đường Thủy Dương - Thuận An (đường Võ Văn Kiệt) đến KĐTM An Cựu; tuyến đường Trường Chinh nối dài đến đường Thủy Dương - Thuận An và đường Tố Hữu đến đường Thủy Dương - Thuận An; Tỉnh lộ 10A, có mặt cắt 36m (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương – Thuận An, Đặc biệt, tuyến đường Võ Nguyên Giáp rộng 100m hiện là tuyến đường lớn nhất tại Thành phố Huế..…

Tiềm năng của của bất động sản nghỉ dưỡng

Nghiên cứu về tiềm năng của thị trường bất động sản Huế, có thể thấy rằng bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là một "miền đất hứa". Hiện tại lượng khách du lịch đặc biệt khách quốc tế ngày càng gia tăng, theo thống kê của tổng cục du lịch Huế từ đầu năm đến tháng 11 năm 2019 toàn tỉnh đã đón gần 4,5 triệu lượt khách trong đó gần 2 triệu khách quốc tế.

Thống kê số lượng khách du lịch đến Huế tháng 11 năm 2019

Tỉnh cũng xác định hạn chế của ngành du lịch hiện nay là hạ tầng giao thông và sự đa dạng của các loại hình vui chơi giải trí. Tuy nhiên yếu điểm này sẽ nhanh chống được giải quyết khi dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài hoàn thiện. Được biết dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã được khởi công vào tháng 9 vừa qua. Hãng hàng không Vietravel cũng lựa chọn TP Huế sẽ trở thành trụ sở chính, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn khách quốc tế đến TP Huế được thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó các chủ đầu tư lớn cũng đã lấn chân vào thị trường bất động sản Huế, tiêu biểu phải kể đến như Apec Group với dư án Apec Royal Park với diện tích 34,7 ha. Giai đoạn đầu dự án đã tung ra hơn 500 căn biệt thự liền kề và được giới đầu tư và người dân và ủng hộ. Trong ngày đầu mở bán, dự án đã bán hết chỉ trong 20 phút tạo nên dấu ấn mạnh mẽ của chủ đầu tư Apec Group trên thị trường Huế, rất hiếm chủ đầu tư thành công tại thị trường Huế như Apec lúc đó. Hiện tại, hơn 300 căn biệt thự đã được bàn giao tới tay khách hàng.

Cơ hội đầu tư mới

Nhận thấy tiềm năng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, giai đoạn 2 Apec Group tung ra 2 dòng sản phẩm là căn hộ khách sạn Apec Mandala Wyndham Huế và khu shophouse Apec Imperia Boulevard với định hướng trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng vui chơi giải trí sôi động sẽ trở thành địa điểm lý tưởng cho du khách mỗi khi tới Huế. Tại đây cung cấp đa dạng các địa điểm lưu trú từ 3 sao đến 5 sao. Tích hợp đầy đủ các tiện ích từ cảnh quan như công viên Nhật, hồ cá Koi, quảng trường, đài phun nước,… đến các tiện ích chăm sóc sức khỏe như spa, Jjim Jil Bang, yoga, gym và các khu phố ẩm thực, nhà hàng 5 châu, quán cà phê, trung tâm mua sắm,…

Phối cảnh khu shophouse dự án Apec Imperia Boulevard

Đặc biệt, Apec Group còn giới thiệu một loại hình sản phẩm hoàn toàn mới shophouse boutique với số lượng khan hiếm (trên 20 căn), dự kiến ra mắt thị trường vào đầu tháng 1 năm 2020.

Những tiện ích dịch vụ phục vụ vui chơi giải trí của du khách cùng với sự suất hiện của các sản phẩm lưu trú chất lượng không chỉ giải quyết các vấn đề yếu điểm, tạo đà cho du lịch phát triển mà còn mang đến những cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư biết nắm bắt thị trường.