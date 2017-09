Dự báo lãi ròng NCT giảm 10% trong năm 2017, hồi phục đà tăng trưởng từ năm 2018

Nửa đầu 2017, doanh thu thuần của CTCP Dịch Vụ Hàng Hóa Nội Bài (HOSE: NCT) giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 332 tỷ đồng, nguyên nhân là do khối lượng hàng hóa quốc tế của NCT giảm 2,3%, đạt 115.000 tấn.

Mặt khác, do cạnh tranh gay gắt giữa 3 doanh nghiệp (NCTS, ACSV và ALSC), phí dịch vụ đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, phí xử lý hàng hóa (do chủ hàng hoá thanh toán) đã tăng 10% từ tháng 10/2016, đã phần nào làm giảm bớt ảnh hưởng xu hướng giảm của phí dịch vụ.

Theo đó, 6 tháng đầu 2017, NCT đạt lãi trước thuế 153 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch; lãi ròng của NCT đạt 122,6 tỷ đồng, tăng trưởng 14%.

Kỳ vọng tăng trưởng trở lại từ năm 2018

Theo SSI Research, trong nửa cuối năm 2017, khối lượng hàng hóa ước tính sẽ không thay đổi so với nửa đầu năm. Do đó, SSI Research kỳ vọng trong năm 2017, tổng khối lượng hàng hóa quốc tế có thể đạt 233 nghìn tấn, chỉ giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi khối lượng hàng hóa trong nước có thể đạt 117 nghìn tấn, tăng trưởng 6%

Tổng khối lượng năm 2017 ước đạt 350 nghìn tấn, tương đương năm 2016. Tuy nhiên, do tỷ trọng hàng hóa trong nước tăng cao nên SSI Research điều chỉnh ước tính phí dịch vụ trung bình trong năm 2017 từ 1.972 đồng/kg xuống 1.893 đồng/kg (giảm 4% so với cùng kỳ năm trước).

Do đó, doanh thu năm 2017 dự kiến sẽ đạt 673 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2016. Với giả định rằng NCT có 47% thị phần hàng hóa quốc tế và 75% thị phần hàng hóa nội địa tại sân bay Nội Bài, lãi ròng sau thuế ước đạt 245 tỷ đồng, giảm 10%.

Cho năm 2018, SSI Research ước tính khối lượng hàng hóa tại sân bay Nội Bài sẽ tăng 13% so với năm 2017. Trong đó, khối lượng hàng hóa quốc tế tăng 15% và khối lượng hàng hóa nội địa tăng 5%.

Theo SSI Research, thị phần hàng hóa quốc tế của NCT có thể giảm xuống còn 42% do tăng trưởng cao hơn từ các đối thủ cạnh tranh (ALS đang có Korean Air và Samsung sẽ vượt xa các loại hàng hóa khác) chứ không phải do mất khách hàng.

Theo đó, khối lượng hàng hóa quốc tế của NCT ước đạt 239 nghìn tấn trong năm 2018, tăng 3%; trong khi khối lượng hàng hóa trong nước tăng 5%, đạt 123 nghìn tấn. Phí dịch vụ trung bình giả định tăng 3% do đồng VNĐ mất giá (tất cả phí dịch vụ đều được tính bằng USD).

Dự kiến, trong năm 2018, doanh thu có thể tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 717 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng sau thuế dự kiến đạt 266 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

ACSV đang hoàn thành việc mở rộng ga hàng hóa và kho mới trong quý II/2018. Sau khi hoàn thành, NCT sẽ thuê phần lớn diện tích kho này (khoảng 17Km2) để nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ. Hiện tại, tất cả các kho của công ty đều đã hoạt động hết công suất. Sau khi cho thuê kho mới, tổng diện tích kho có thể tăng gần 100% lên 35Km2. Đây có thể là một yếu tố hỗ trợ để NCT thu hút khách hàng từ năm 2018 trở đi.