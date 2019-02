Dự báo thị trường cao su, hạt tiêu và hạt điều thế giới năm 2019

Cao su: Tăng trưởng tiêu thụ sẽ chậm lại, nhưng vẫn cao hơn nguồn cung



Mức tăng trưởng tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2019 và 2020 dự báo sẽ chậm lại, còn 2,5%/năm. Con số do EIU (cơ quan phân tích thuộc The Economist) vừa đưa ra thấp hơn mức tăng trưởng ước tính 4% của năm 2018, nguyên nhân bởi kinh tế thế giới tăng chậm dần, chủ yếu do kinh tế Trung Quốc và Mỹ nhiều khả năng sẽ yếu đi trong năm 2019.

Cho đến thời điểm này vẫn có nhiều dự báo cho rằng nhu cầu của nhà đầu tư cao su cũng như lượng tiêu thụ ô tô sẽ mạnh – 2 động lực chủ yếu của thị trường cao su. Tuy nhiên, bất cứ động thái nào của Mỹ áp thuế lên ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc đều có thể tác động tiêu cực tới nhu cầu cao su tự nhiên, nhất là trong ngắn hạn, trong bối cảnh các chuỗi cung ứng có sự điều chỉnh.

Về nguồn cung, EIU dự báo sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu cũng sẽ tăng chậm lại, còn khoảng 1%/năm trong năm nay và năm tới do tồn trữ còn nhiều và giá thấp kéo dài trong thời gian qua (sản lượng năm 2018 ước tính tăng 1,7%). Các số liệu thống kê về năm 2018 hiện có sự không tương đồng, trong khi Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) ước tính sản lượng giai đoạn tháng 1-1/2018 tăng 5,4% so với năm trước thì Tổ chức Nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG) lại đưa ra con số tăng 3,6% trong giai đoạn tháng 1-9/2018). Thực tết cho thấy sản lượng cao su trong quý 4/2018 giảm do giá thấp. Đây cũng là lý do khiến sản lượng sẽ còn tiếp tục giảm trong năm nay. Mặt khác, cơ quan khí tượng Mỹ cho biết hiện tượng El Nino đang hình thành, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới sản lượng cao su tự nhiên.

Giá hạt tiêu có thể sẽ còn giảm nữa

Nguồn Newindianexpress dẫn dự báo của Hiệp hội hạt tiêu Ấn Độ cho hay giá hạt tiêu trên thị trường này chắc chắn sẽ còn giảm mạnh hơn nữa trong năm 2019. Lý do bởi theo Bộ trưởng Thương mại và Hàng không dân dụng Ấn Độ, ông Suresh Prabhu, thì người đồng cấp Sri Lanka cho biết có do khoảng 1.800 – 2.000 tấn hạt tiêu (156 container) đã rời Sri Lanka để chuyển tới Ấn Độ. Khối lượng này được cho là sẽ chịu thuế 43% khi vào Ấn Độ. Đó là chưa kể một lượng lớn hạt tiêu sẽ được nhập lậu vào nước này qua đường biên giới với các nước Myanmar, Bangladesh và Nepal.

Trên thực tế, nhu cầu hạt tiêu thế giới vẫn không ngừng tăng, song sản lượng còn tăng nhanh hơn. Nguồn Digitaldaynews đưa tin, trong một báo cáo mới đây, Persistence Market Research cho biết, trong năm 2017, thị trường hạt tiêu thế giới - trị giá khoảng 3761,2 triệu USD - sẽ tăng trưởng khoảng 6,1% mỗi năm từ nay tới 2024 để đạt 5701 triệu USD vào thời điểm đó.

Trong số các sản phẩm hạt tiêu (tiêu đen nguyên hạt, tiêu đen xay, tiêu đen vỡ) thì tiêu đen chiếm 47,7% nhu cầu tính tới cuối 2016, và phân khúc này dự báo sẽ tăng trưởng trung bình 6% mỗi năm từ nay tới 2025. Còn trong số các ngành có sử dụng hạt tiêu (thực phẩm, đồ uống, dược phẩm…) thì thực phẩm và đồ uống vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, 65,6% vào cuối 206 và dự báo sẽ giảm nhẹ xuống 61,1% vào 2014, trị giá 3821,6 triệu USD.

Nhu cầu hạt điều sắp hồi phục

Financialexpress dẫn lời ông Pratap Nair thuộc Vijayalakshmi Cashews, một trong những công ty xuất khẩu hạt điều lâu năm nhất của Ấn Độ, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Quả và Hạt khô quốc tế, cho biết, xu hướng thị trường điều năm nay sẽ tăng bởi nhu cầu mạnh lên trong những tháng tới.

Theo ông, xuất khẩu của Ấn Độ sẽ giảm, trong khi của Việt Nam cũng đã bão hòa, và các nhà chế biến hạt điều Ấn Độ sẽ chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu trong nước. Được biết mỗi năm Ấn Độ sản xuất 600.000 -800.000 tấn điều thô, nhập khẩu khoảng 900.000 tấn nữa. Nước này cho đến gần đây vẫn là nhà cung cấp điều hàng đầu cho thị trường toàn cầu, sang khoảng 80 thị trường.

Theo ông Pratap Nair , thị trường điều sẽ tăng mạnh vào tháng 4/2019, và sau đó ổn định cho tới cuối năm. Cũng theo ông, giá điều năm nay sẽ cao hơn so với 2017 và 2018. Ông cho biết: "Tôi có cảm giác là giá sụt giảm mạnh trong mấy tháng qua chủ yếu do sự thắt chặt tài chính và các yếu tố bên ngoài khác, chứ không phải do mất cân bằng cung – cầu. Mặc dù chúng tôi không kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh, nhưng có cơ sở để tin tưởng vào sự hồi phục nhanh chóng để về mức hợp lý". "Lượng tồn trữ ở Việt Nam hiện đang ở mức thấp, còn của Ấn Độ cao hơn một chút". Ông cũng cho biết, xuất khẩu hạt điều Ấn Độ giai đoạn tháng 1-11/2018 đạt 59.208 tấn, thấp hơn so với 80.920 tấn cùng kỳ năm 2017.

Sau khi biến động trong khoảng hẹp 4,75-5,00 USD/lb từ tháng 6/2017 đến tháng 3/2018, giá điều giảm nhanh vào tháng 4/2018, và đến tháng 9/2018 đã mất gần 20% so với mức trung bình của 18 tháng trước đó, còn so với mức đỉnh cao của 12 tháng trước đó thì giảm gần 35%.

Về năm 2019, Cục Xúc tiến Xuất khẩu Hạt điều Ấn Độ (CEPCI) dự báo xuất khẩu hạt điều và các sản phẩm điều của nước này có thể giảm 20% xuống 48 tỷ rupee, do khối lượng sụt giảm. Cục này cho rằng, năm 2019, thuế nhập khẩu điều nhân (cả nguyên hạt và vỡ) sẽ tăng lên 70% từ mức 45% hiện nay, để hạn chế khối lượng nhập khẩu. Cục này cho biết thêm sẽ nâng giá tối thiểu đối với nhân điều nhập khẩu lên 720 rupee/kg loại nguyên hạt và 680 rupee/kg loại vỡ, từ mức lần lượt 400 và 228 rupee hiện nay, cũng để hạn chế nhập khẩu (lên tới khoảng 10.000 tấn mỗi năm).

Nhu cầu hạt điều thế giới đã tăng 53% kể từ 2010 tới nay, vượt sản lượng ít nhất 4 trong số 7 năm vừa qua. Sản lượng hạt điều toàn cầu năm vừa qua ước tính khoảng 7,4 triệu tấn.