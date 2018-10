Dư địa tăng trưởng bền vững của Hải Phát Invest

Với bước đệm niêm yết trên HOSE từ ngày 24/7/2018, Hải Phát Invest tự tin sẽ tạo ra được nhiều giá trị hơn cho khách hàng và các nhà đầu tư chứng khoán.

Có dịp ghé thăm văn phòng làm việc hay tại công trường xây dựng của doanh nghiệp này mới thấy tinh thần gắn kết, làm việc nhóm, tập trung và bứt phá vượt qua chính mình của các thành viên trong đại gia đình Hải Phát Invest.

Trẻ trung, năng động nhưng đầy nhiệt huyết trong công việc, mỗi cán bộ, công nhân viên của Hải Phát luôn thấm nhuần tư tưởng về việc làm tốt nhất, tạo nên những giá trị thật để được khách hàng và nhà đầu tư tin tưởng đón nhận.

Trong suốt quá trình 15 năm hình thành và phát triển, đó là những điều cốt lõi tạo nên sắc thái riêng biệt của Hải Phát Invest, giúp doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, để có được một thương hiệu mạnh như ngày hôm nay.

Theo ông Đoàn Hòa Thuận, Tổng giám đốc Hải Phát Invest, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp.

Với triết lý đó, trong nhiều năm, đến nay, Hải Phát Invest đã tạo dựng được một đội ngũ cán bộ công nhân viên ngày càng sáng tạo, hoàn thiện kỹ năng, nắm vững và làm chủ công nghệ.

Chính sự sáng tạo, nhiệt huyết “dám nghĩ, dám làm” của những nhân tố trẻ đã góp phần đưa thương hiệu Hải Phát Invest ngày càng nhận được sự tin tưởng của khách hàng, giúp Công ty giữ vững vị thế một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại phía Bắc hiện nay.

Cùng chia sẻ triết lý và tầm nhìn đặt yếu tố con người làm trung tâm của sự phát triển cũng là một trong những lý do Hải Phát Invest chọn và mở rộng cánh cửa chào đón đối tác chiến lược Amersham Industries Limited, Aquila Spc Ltd, Idris Ltd, Vietnam Enterprise Investment Limited thuộc Quỹ đầu tư tài chính hàng đầu Dragon Capital.

Nhờ đó, Hải Phát có được một nền tảng tài chính bền vững, đáp ứng với một thị trường có tính cạnh tranh ngày càng cao. Đồng thời, cũng giúp xây dựng chiến lược kinh doanh hài hòa, đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của Hải Phát Invest.

Theo báo tài chính mới nhất, trong nửa đầu năm 2018 vừa qua, Hải Phát Invest đạt 170 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt trội so với cùng kỳ và hoàn thành 40% chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đặt ra từ đầu năm.

Đây được xem là một kết quả khá tích cực, đặc biệt ngay từ đầu năm, môi trường kinh doanh được dự báo khó khăn do chính sách thay đổi dẫn đến các yếu tố chi phí đầu vào tăng cao.

Bên cạnh đó, nguồn cung gia tăng mạnh với đa dạng sản phẩm hơn mang tới nhiều lựa chọn cho khách hàng hơn, cũng đồng nghĩa sự cạnh tranh trở nên gắt gao hơn.

Vì thế, để giữ vững được kết quả này, đòi hỏi Ban lãnh đạo Hải Phát Invest phải rất nỗ lực trong việc xây dựng các phương án dự phòng kinh doanh, tái cơ cấu cũng như quản lý, tiết giảm các chi phí một cách hài hòa, hợp lý nhằm đảm bảo những lợi ích tối đa cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Theo đó, trong nửa đầu năm, các chỉ tiêu về tại chính cho thấy sự ổn định của Hải Phát với chỉ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản trung bình (ROA): 5,67% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu trung bình (ROE): 19,3%.

Bên cạnh đó, tổng tài sản của Hải Phát Invest tại ngày 30/6/2018 đạt 6.701 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, vốn chủ sở hữu tăng 9,1% so với đầu năm nhờ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh 180%.

Hải Phát Invest cũng duy trì các chỉ tiêu về khả năng thanh toán ổn định với Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,37 lần, Hệ số thanh toán nhanh 1 lần.

Trong nửa đầu năm 2018, mặc dù vẫn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các dự án lớn và mở rộng mạng lưới hoạt động nhưng Hải Phát Invest vẫn duy trì hợp lý các chỉ tiêu về cơ cấu vốn trong giới hạn cho phép, nằm trong giới hạn kiểm soát rủi ro tài chính và đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Trong những tháng cuối năm 2018, theo nhận định của ông Thuận, tình hình thị trường bất động sản sẽ tiếp tục có sự khởi sắc và mang lại các cơ hội tăng trưởng rõ rệt cho Hải Phát Invest.

Các dự án như Roman Plaza, dự án Khu đô thị mới Phú Lương, dự án The Vesta, hay dự án Khu nhà thấp tầng Trâu Quỳ (192 tỷ đồng)... tiếp tục nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng nhờ vào chất lượng xây dựng, tiện ích hiện đại với mức giá vô cùng hợp lý.

Tuy nhiên, ông Thuận cũng cho biết, để đảm bảo chiến lược phát triển bền vững, Hải Phát Invest vẫn sẽ tiếp tục triển khai thực thi chủ động trong kiểm soát, hướng tới hoàn tất mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng nhưng vẫn đảm bảo khả năng an toàn tài chính trong dài hạn.