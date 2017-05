Du lịch biển hốt bạc

Chỉ trong 3 ngày lễ, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đón lượng khách tham quan “khủng”, trên 125.000 lượt du khách/ngày. Hầu hết các điểm tham quan, du lịch, bãi tắm ở TP này đều ken kín người.

4 ngày thu 235 tỉ đồng

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết trong những ngày nghỉ lễ, du khách đăng ký tham gia các tour biển đảo ở Nha Trang đạt trên 5.000 lượt/ngày, tăng 50% so với bình thường. Còn tại các khu du lịch Suối Hoa Lan, Hòn Lao - Đảo Khỉ, mỗi ngày đón gần 3.000 lượt khách, cao gấp 2 lần bình thường. Nằm trong tour tham quan biển đảo, Tháp Bà Ponagar Nha Trang thu hút khoảng 5.000 khách/ngày trong khi bình thường chỉ từ 1.800-2.000 khách.

Bãi biển Nha Trang – Khánh Hòa chật kín du khách Ảnh: KỲ NAM

Lường trước lượng khách du lịch đến Nha trang tăng mạnh do nghỉ nhiều ngày, các công ty du lịch đã tích cực đăng ký tham gia chương trình giảm giá. Nhờ giảm giá tour từ 10%- 40%, lượng khách nội địa đến Nha Trang tăng khá cao. Nhiều khu du lịch ở TP Nha Trang cũng đưa vào các dịch vụ giải trí biển đặc sắc để thu hút khách, như: khu du lịch Hòn Tằm đưa vào hoạt động dịch vụ tàu lặn cá heo, ca nô kéo phao bay, dù bay, đi bộ dưới biển; khu du lịch Vinpearl Land Nha Trang mở cửa 4 khu vui chơi mới, gồm: Vườn quý vương, Vịnh phao nổi, Quảng trường thần thoại, Vùng đất yêu thương… Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đánh giá nhờ tổ chức tốt nên lượng khách đến Khánh Hòa, nhất là TP Nha Trang, tăng nhiều so với mọi năm. Ngoài khách Trung Quốc, khách Nga, lượng khách nội địa đến Nha Trang chủ yếu từ TP HCM, Hà Nội, các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên... Dự kiến dịp nghỉ lễ này, Khánh Hòa đón khoảng 125.000 lượt khách lưu trú, tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách đến các điểm tham quan, vui chơi, giải trí trong 4 ngày ước đạt trên 650.000 lượt, doanh thu đạt 235 tỉ đồng.

Bãi biển Sầm Sơn - Thanh Hóa ken kín người vào chiều 1-5 Ảnh: THANH TUẤN

Ngày 1-5, lượng khách tham quan Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có dấu hiệu giảm do phần lớn du khách kết thúc kỳ nghỉ lễ trở về TP HCM và các tỉnh lân cận. Theo ông Trần Bá Việt, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin TP Vũng Tàu, đến trưa 1-5, khoảng 50% du khách đã trả phòng. Dù vậy, trong 2 ngày nghỉ trước đó, Vũng Tàu đón lượng khách rất lớn. Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, các điểm du lịch, bãi tắm đông nghẹt người. Một số du khách do không thuê được nhà nghỉ nên phải dựng lều, mắc võng ngủ tại công viên, bãi biển..

Ước tính chỉ riêng 2 ngày 29 và 30-4, khoảng 100.000 lượt khách tới Vũng Tàu, tăng 7%-8% so với cùng kỳ năm trước.

Hạ Long, Sầm Sơn - Thanh Hóa cũng “thắng lớn”

Nhờ thế mạnh du lịch biển với danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, Quảng Ninh cũng được mùa bội thu. Thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh cho thấy qua 2 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Khu Du lịch Bãi Cháy đón gần 40.000 lượt khách, vượt nhiều so với dự kiến.

Trước đó, ngày 29-4, vịnh Hạ Long đón 12.642 khách với 557 chuyến tàu xuất bến. Lượng khách đến danh thắng này tăng gấp đôi vào ngày 30-4 với 22.432 khách và 749 chuyến tàu xuất bến, tăng 50% so với ngày thường.

Còn ở khu vực cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu gần như kẹt cứng suốt những ngày qua bởi khách du lịch đăng ký mua vé tham quan vịnh Hạ Long. Trong lúc đó, quần thể khu vui chơi giải trí Sun World Hạ Long Park tọa lạc bên bờ biển Hạ Long với Công viên Dragon Park và Công viên nước Dragon Typhoon Water Park luôn quá tải du khách. Hơn 32.000 lượt khách đã đến đây vui chơi những ngày qua.

Theo ghi nhận, hầu hết các nhà hàng ăn uống ở TP Hạ Long, khu vực Hòn Gai và Bãi Cháy luôn chật kín thực khách, doanh thu tăng gấp đôi so với ngày thường. Các khách sạn, cơ sở lưu trú cũng kín khách đặt phòng.

Chỉ nhìn cảnh hàng ngàn người chen nhau tắm biển tại bãi biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) vào chiều 1-5 cũng biết được địa phương này “thắng lớn” trong những ngày nghỉ lễ. Tuyến đường Hồ Xuân Hương chạy song song với bãi biển luôn trong tình trạng tắc nghẽn do lượng ô tô, xe máy đổ về rất đông. Dưới biển, các bãi tắm ken kín người.

Việc du khách kéo về Sầm Sơn tăng vọt khiến nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại đây luôn trong tình trạng “cháy phòng”. Nhiều khách sạn lớn như Dragon Sea, Royal, Vũ Phong, Long Thành, Ngân Hà… trong ngày 30-4 đã hết sạch phòng, thậm chí có khách sạn còn hết phòng từ trước ngày 29-4. Hơn 415 khách sạn, nhà nghỉ hoạt động hết công suất trong những ngày nghỉ lễ góp phần giúp ngành du lịch Thanh Hóa tăng doanh thu trong dịp lễ năm nay.

Ngăn được nạn “chặt chém”

Lượng khách tham quan đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trong dịp nghỉ lễ 30-4 cũng tăng cao nhất từ trước đến nay. Ông Tạ Công Chức - Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi - thông tin từ ngày 29-4 đến hết ngày 1-5 có trên 8.000 du khách ra Lý Sơn. Ban Quản lý cảng Sa Kỳ huy động hết công suất tàu cao tốc, bảo đảm mỗi ngày có khoảng 25 chuyến tàu vận chuyển khách ra Lý Sơn. Trên đảo, lường trước tình trạng quá tải của các nhà nghỉ, khách sạn và cả hộ dân được cấp phép kinh doanh du lịch homestay, chính quyền địa phương vận động người dân trên đảo tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lưu trú miễn phí. Việc lợi dụng nâng giá phòng, dịch vụ ăn uống cũng bị nghiêm cấm. “Chúng tôi chỉ đạo xử lý thật nghiêm việc “chặt chém” du khách nên hiện tượng này không xảy ra” - bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, khẳng định.

Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng khai diễn ngay trong kỳ nghỉ lễ góp phần kéo du khách đến TP này. Các tour du lịch biển dẫn khách đến Đà Nẵng tăng gấp đôi so với ngày thường. Dù lúc nào cũng đông khách nhưng nhờ kiểm tra chặt chẽ nên không xảy ra việc chèo kéo du khách hay đội giá. Tại các điểm du lịch nổi tiếng như Bà Nà, Khu Du lịch nước khoáng nóng Thần Tài, Khu Du lịch suối Lương, chùa Linh Ứng, danh thắng Ngũ Hành Sơn… đều giữ giá vé ổn định.

Vũng Tàu từng để xảy ra các vụ “chặt chém” du khách nhưng trong kỳ nghỉ lễ năm nay, những vụ việc tai tiếng đã không xảy ra. Trong những ngày qua, đoàn liên ngành của TP Vũng Tàu thường xuyên kiểm tra về giá phòng, dịch vụ, kê khai thuế tại các nhà nghỉ, khách sạn, khu du lịch trên địa bàn. Ông Trần Bá Việt xác nhận có một số trường hợp vi phạm bị xử lý kịp thời nhưng nhìn chung không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra, nạn chèo kéo khách giảm hẳn.

Khắp nơi “cháy” khách sạn Ngoài các tuyến tham quan du lịch biển, lượng khách đến tham quan, lưu trú tại nhiều địa phương như Huế, TP Đà Lạt cũng tăng đột biến dẫn đến hiện tượng “cháy” phòng khách sạn, nhà nghỉ. Tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), ước cả trăm ngàn lượt du khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ. Trong đó, Khu Du lịch Thung lũng Tình yêu đón hơn 15.000 lượt khách, Khu Du lịch Đồi Mộng Mơ gần 10.000 lượt khách, Vườn hoa thành phố hơn 12.000 lượt khách… Các điểm vui chơi dã ngoại cách trung tâm TP Đà Lạt hơn 10 km như làng Cù Lần, Ma Rừng Lữ Quán, đỉnh Langbiang, đường hầm điêu khắc, thác Datanla, Dinh 3, cáp treo ngắm thành phố, Thiền viện Trúc Lâm… cũng thu hút lượng lớn du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Khách sạn ở Đà Lạt đều kín phòng, giá tăng gấp 2, 3 lần so với ngày thường vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), dịp nghỉ lễ trùng với sự kiện Festival Nghề truyền thống Huế 2017 được tổ chức nên lượng khách đến tham quan, du lịch khá đông. Theo số liệu thống kê, trong dịp lễ này có khoảng 280.000 lượt khách đến Huế, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách lưu trú tại các khách sạn đạt gần 190.000 lượt, tăng 20%. Theo ông Lê Ngọc Sanh, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Du lịch Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, dịp này công suất phòng đạt khoảng 95%. Đặc biệt, gần 1.000 phòng thuộc khách sạn 5 sao đã kín chỗ. Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trong dịp nghỉ lễ, mỗi ngày có trên 20.000 lượt khách đến Cần Thơ vui chơi và tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng như: Chợ nổi Cái Răng, Khu Du lịch Mỹ Khánh, cầu đi bộ Ninh Kiều, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, cồn Sơn… Riêng trong ngày 30-4, có khoảng 25.000 khách đến Cần Thơ, trong đó có gần 1.000 khách quốc tế. Hầu hết các khách sạn ở Cần Thơ hoạt động hết công suất. Tổng doanh thu trong những ngày nghỉ lễ ở Cần Thơ khoảng 6,5 tỉ đồng/ngày.

Theo Nhóm PV

Người Lao động