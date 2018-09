Du lịch Hạ Long “cất cánh" trở thành đòn bẩy cho bất động sản nghỉ dưỡng

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của du lịch Hạ Long

Trước đây, nhiều người khi nhắc tới Quảng Ninh sẽ chỉ nghĩ đơn giản đây là nơi mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng những cảnh quan kỳ vĩ mà được cả thế giới ngưỡng mộ, công nhận như một trong những Di sản văn hóa. Giờ đây, suy nghĩ này còn được phát triển hơn nữa, Du khách tới Hạ Long du lịch còn để tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng, tận hưởng không gian vui chơi giải trí sôi động, hay “check-in" tại hàng loạt địa điểm đẹp không khác nước ngoài.

Lượng du khách đến với Hạ Long tăng cao theo từng năm. Năm 2017, tổng khách du lịch đến Hạ Long đạt 6,93 triệu lượt, tăng 12,9% so với năm 2016, trong đó khách quốc tế đạt 2,94 triệu lượt. Tổng doanh thu đạt 10,783 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Du lịch, chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2018, lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh đã có những bước tăng trưởng đột phá với 6,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 26%, đạt 55% so với kế hoạch năm. Du khách quốc tế đạt 2,17 triệu lượt, tăng 12% và đạt 43% so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu du lịch 5 tháng ước đạt 2.723 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ là thành phố vịnh biển, Hạ Long giờ đây vươn mình trở thành thiên đường du lịch của miền Bắc.

Sự “cất cánh" của du lịch Hạ Long đến từ nhiều yếu tố. Trước tiên là nhờ có sự xuất hiện của hàng loạt các trung tâm vui chơi giải trí như Công viên Sun World, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, Phố đi bộ Hạ Long… Thứ hai, nhờ công tác truyền thông quảng bá hình ảnh Hạ Long ngày một sinh động, hấp dẫn. Điểm thứ ba không thể bỏ qua đó là việc tỉnh Quảng Ninh tập trung phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. Mới đây, khi tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng chính thức thông xe vào đầu tháng 9, du khách chỉ mất 90 phút để di chuyển từ thành phố Hà Nội tới “vùng đất Rồng" thay vì 3 tiếng như trước đây.

Cơ hội cho bất động sản nghỉ dưỡng

Số lượng khách du lịch không ngừng tăng cao tỉ lệ thuận với nhu cầu tìm kiếm các khách sạn, resort cao cấp. Tuy nhiên, theo thống kê của Hiệp hội bất động sản Việt Nam, số lượng cơ sở lưu trú cao cấp 3-5 sao của Quảng Ninh vẫn còn khá khiêm tốn với vỏn vẹn 41 cơ sở. Con số trên vô cùng khiêm tốn so với Đà Nẵng (130 cơ sở) và Khánh Hoà (90 cơ sở).

Lượng khách đông nhưng lại thiếu hụt về số lượng cơ sở lưu trú khiến Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng trở thành "mảnh đất hứa" tiềm năng cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là các dự án cung cấp mô hình căn hộ khách sạn như Beverly Hills Hạ Long.

Hometel Beverly Hills Hạ Long “ngôi nhà thứ hai" sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại Hạ Long.

Hometel Beverly Hills Hạ Long đáp ứng đầy đủ yêu cầu của những du khách "khó tính nhất". Toạ lạc trên đỉnh đồi Hải Quân (thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long), Beverly Hills Hạ Long có tầm nhìn hướng vịnh biển tuyệt đẹp. Chỉ cần kéo rèm cửa, chủ nhân và du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long từ hometel này.

Tất cả các hometel của dự án được xây dựng theo lối kiến trúc Địa Trung Hải như mang cả thiên nhiên, biển cả vào không gian căn hộ. Chủ đầu tư dự án còn cho xây dựng chuỗi tiện ích đầy đủ và hiện đại với Sky bar trên tầng cao nhất, khu phức hợp thể thao, khu vui chơi trẻ em, bể bơi bốn mùa, Casino của khách sạn 5 sao và nhiều tiện ích đẳng cấp khác trong lòng Beverly Hills Hạ Long. Như vậy, lưu trú tại đây, du khách sẽ có một kỳ nghỉ trọn vẹn từ vui chơi, giải trí, tới ăn uống, khám phá thành phố biển Hạ Long. Trong tương lai không xa khi đi vào hoạt động, hometel Beverly Hills Hạ Long sẽ nằm trong top địa chỉ ưu tiên hàng đầu về nơi lưu trú của khách du lịch trong nước và quốc tế khi tới Hạ Long.

Công ty TNHH Đức Dương - Chủ đầu tư dự án Beverly Hills Hạ Long thông báo mở bán 160 căn hộ hometel thuộc toà CT2 tại thời điểm dự án đã xây xong thô, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đặc biệt hơn, ngoài mức cam kết lợi nhuận đầu tư lên tới 10% trong suốt 10 năm đầu tiên, Chủ đầu tư còn đưa ra chính sách cam kết mua lại sau 5 năm. Đây được coi là chính sách hoàn toàn khác biệt và hấp dẫn cho nhà các đầu tư.

Công ty TNHH Đức Dương cũng ký gói hợp tác với Ngân hàng Quân đội MBBank hỗ trợ các nhà đầu tư khoản vay lên tới 70% giá trị căn hộ với mức lãi suất 0% trong vòng 12 tháng hoặc cho tới khi nhận bàn giao căn hộ.