Du lịch Hòn Gai đang bắt đầu thức giấc

Nhắc đến du lịch Quảng Ninh, hiếm nơi nào có thể sánh được với vị thế của Hòn Gai. Sở hữu con đường ven vịnh tuyệt đẹp, những địa danh lịch sử nổi tiếng, công trình kiến trúc đặc sắc và khả năng kết nối giao thông thuận tiện, đây là mảnh đất được hình thành nhờ sự ưu ái của thiên nhiên và những nỗ lực của con người. Dù là du khách yêu thích thiên nhiên, các hoạt động khám phá hay người đang đi tìm không gian nghỉ dưỡng và những khoảnh khắc thư thái, yên bình thì Hòn Gai cũng là địa chỉ mà không ai muốn bỏ qua.

Hòn Gai, tâm điểm du lịch của Hạ Long

Một bên là đồi núi, một bên là biển xanh mênh mông với những con đường bao biển chạy dài uốn lượn, Hòn Gai là nơi lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng toàn bộ Hạ Long. Đây cũng là nơi du khách được tham quan những danh thắng kỳ thú, mang đậm dấu ấn của địa phương như: Bảo tàng Quảng Ninh, Cung Cá Heo, Chợ Hạ Long, những khu du lịch tâm linh nổi tiếng như Nhà thờ Hòn Gai, Đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Khu di tích Văn hoá Núi Bài Thơ, Chùa Long Tiên… Những công trình đặc trưng, đại diện cho nét đẹp văn hoá và lịch sử phát triển của thành phố biển mà không có bất cứ một khu du lịch hay hay công trình hiện đại nào thay thế được.

Cùng một loạt công trình nổi bật sẽ ra mắt năm 2020, một "Hòn Gai mới" sẽ thực sự tỉnh giấc.

Đồng hành cùng sự phát triển của Hạ Long, Hòn Gai cũng từng ngày đón nhận những công trình mới, tầm cỡ và hiện đại hơn. Gần đây nhất, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa có chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn qua các phường Hồng Hà, Hồng Hải, nâng từ 4 làn xe lên 6 làn xe.

Tuyến đường mở rộng sẽ bắt đầu từ Cung quy hoạch, hội chợ triển lãm tỉnh kéo dài đến đầu đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (phường Hồng Hà, TP Hạ Long). Tổng vốn đầu tư 870 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2020. Ngoài 6 làn đường dành cho xe, đây sẽ là tuyến đường đầu tiên có đường dành riêng cho người dân đi bộ, đi xe đạp thể thao được lát bằng gỗ. Ở cuối tuyến đường Trần Quốc Nghiễn sẽ xây dựng bãi tắm công cộng Hòn Gai dài 900m, rộng từ 70 đến 90m cũng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2020.

Dấu ấn Best Western Premier Sapphire Ha Long

Được phát triển từ rất sớm, Hòn Gai không có điều kiện phát triển các khu resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp do quỹ đất đẹp và phù hợp không còn nhiều, đặc biệt là các khu vực ven biển. Toạ lạc tại vị trí đắc địa trên khu bao biển Bến Đoan, Best Western Premier Sapphire Ha Long là đại diện hiếm hoi của Hòn Gai được xếp vào danh sách những dự án cao cấp bậc nhất Hạ Long hiện nay. Bên cạnh tầm view trực diện vịnh kỳ quan, đơn vị quản lý vận hành đẳng cấp thế giới, điểm cộng của dự án so với những tên tuổi lớn trên Bãi Cháy là vị trí kim cương, linh hoạt và thuận tiện kết nối tới mọi khu vực trong thành phố.

Nằm gần lối vào Hầm Cửa Lục, Best Western Premier Sapphire Ha Long là khu căn hộ nghĩ dưỡng 5 sao nổi bật nhất bên bờ Hòn Gai.

Từ Best Western Premier Sapphire Ha Long, du khách đủ gần để di chuyển đến các địa điểm du lịch như Sun World, khu shophouse Vinhomes Dragon Bay, Vincom Plaza Hạ Long… chỉ trong 5 – 10 phút, đủ xa để hưởng một không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh, biệt lập. Xu hướng du lịch trải nghiệm văn hoá địa phương cũng là điểm cộng cho dự án này khi đại đa số các địa danh văn hoá của Hạ Long đều nằm bên bờ Hòn Gai.

Du khách đến với dự án có thể tận hưởng cảm giác ngắm trọn Hạ Long từ ban công căn hộ, kết hợp trải nghiệm văn hóa Hòn Gai và giải trí tại Bãi Cháy trong cùng một ngày. Dự kiến bàn giao trong năm 2020, cùng với hệ thống hạ tầng địa phương, Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ tạo ra một hệ sinh thái du lịch mới cho Hòn Gai nói riêng và Hạ Long nói chung vào năm 2020.

Hiện dự án đang áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc hai năm đến năm 2021 và chia sẻ lợi nhuận 90/10, mức cam kết lợi cao nhất trên thị trường.

