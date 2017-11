Du lịch nghỉ dưỡng ven biển lên ngôi

Đường đến miếng bánh 35 tỷ USD

Hồi đầu năm nay, ngành du lịch Việt Nam và các nhà đầu tư đã đón nhận tin vui khi được mở cờ về chiến lược. Đó là Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn được ban hành. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2020, sẽ đón đến 20 triệu lượt khách quốc tế, 82 tiệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD. Đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Ngay trong năm nay, ngành du lịch đặt mục tiêu thu hút 13 triệu lượt khách quốc tế. Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2017 đạt 9,4 triệu lượt khách, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016. Đứng đầu khách thuộc khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ… Như vậy, mục tiêu chinh phục 13 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay hoàn toàn khả thi.

Tổng cục trưởng Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, nếu hoàn thành được mục tiêu đề ra, du lịch sẽ đóng góp 1% của 6,7% GDP tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Theo ông Tuấn, khách du lịch quốc tế, nội địa đều tăng trưởng nhanh sẽ đặt ra nhiều áp lực với các lĩnh vực khác nhau liên quan đến du lịch. Trong đó, tình trạng quá tải hạ tầng cơ sở ở một số sân bay Nha Trang, TP.HCM ở cùng một thời điểm cũng như tại khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển luôn cháy phòng…

Ông Tuấn kỳ vọng, ngành du lịch Việt Nam sẽ đạt được những kết quả khả quan hơn vì có sự tác động tích cực từ các chính sách của Chính phủ, như triển khai visa điện tử cho công dân 40 thị trường; Tiếp tục gia hạn miễn visa đơn phương cho thị trường năm nước Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy) và Belarus đến hết ngày 30/6/2018. Nhờ chính sách này, khách từ châu Âu, thị trường xa, chi tiêu cao tăng trưởng khá ổn định, trên dưới 20%.

Mặc dù lượt khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng gấp đôi từ thời điểm suy thoái kinh tế năm 2009. Tuy nhiên con số này vẫn chỉ bằng 1/2 so với Singapore, 1/3 so với Thái Lan và 1/8 so với Trung Quốc. Do đó, ngành du lịch Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng và các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng từ khắp nơi trên thế giới đang ráo riết tìm cơ hội đầu tư.

Săn cơ hội đầu tư du lịch nghỉ dưỡng

Hiện các nhà đầu tư vẫn luôn tìm cơ hội đến các điểm nổi tiếng du lịch như Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM đặc biệt quan tâm đến khu du lịch ven biển như Phú Quốc, Nha Trang...

Trong đó, Nha Trang vẫn luôn là một trong những “điểm đến” được các nhà đầu tư đánh giá cao do sở hữu khí hậu ôn hòa, bãi biển đẹp thuộc “top” đầu hành tinh, thu hút lượng khách du lịch ổn định và tăng dần theo từng năm.

Theo thống kê của Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2016, số khách đến Nha Trang là gần 4,5 triệu lượt, doanh thu du lịch ước đạt 8.300 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2015, đạt 107% so với kế hoạch.

Bãi Dài Cam Ranh – Một trong những địa điểm hút khách du lịch nhiều nhất.

Cùng với đó, trước thực tế lượng hành khách thông qua sân bay Cam Ranh ngày càng tăng mạnh, tỉnh Khánh Hòa cũng đang triển khai quy hoạch, nâng cấp nơi này. Dự án có tổng mức đầu tư 3.735 tỷ đồng, được thiết kế để đáp ứng được nhu cầu 8 triệu lượt khách quốc tế sẽ tới vào năm 2030 và 4.000 lượt khách trong giờ cao điểm. Bên cạnh các tuyến bay nội địa, nhiều chuyến bay thẳng từ Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Malaysia, Hàn Quốc, Hong Kong, Nga... đến Cam Ranh cũng sẽ được mở.

Với những tín hiệu đó, các nhà đầu tư bất động sản đang đổ dồn về đây. Từ đầu năm 2017 đến nay, lượng giao dịch bất động sản tại Nha Trang có xu hướng tăng mạnh, chủ yếu là phân khúc nghỉ dưỡng.

Sư hấp dẫn của BĐS Nha Trang không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố mà đang lan rộng sang cả khu vực Bãi Dài, Cam Ranh. Nếu trước đây, kế hoạch phát triển được tập trung quanh thành phố Nha Trang với các địa điểm nổi bật ngay bãi biển đường Trần Phú, hoặc các tuyến đường chạy song song và phía sau thì những năm gần đây thành phố đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khu vực Cam Ranh, nơi có môi trường xung quanh tự nhiên, những bãi biển hoang sơ rõ nét nhất.

Nơi đây được kỳ vọng là thiên đường nghỉ dưỡng của khu vực và quốc tế. Hiện có khoảng 40 dự án khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất của các tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước quy tụ tại đây. Trong khi đó, nhiều dự án đang triển khai, sắp đi vào hoạt động hứa hẹn mang lại điểm sáng cho khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh và Khánh Hòa.