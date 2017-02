Đua nhau giảm cân, thải độc sau Tết: BS khuyến cáo sai lầm có thể hại đến não, gan, thận

Nỗi ám ảnh ngày Tết

Với nhiều chị me phụ nữ sau Tết không chỉ có ám ảnh về việc phải ăn uống, làm cơm cúng bái thì việc tăng cân sau Tết cũng trở thành việc đau đầu, nhất là những người có thể trạng dễ béo.

Chị Nguyễn Thị Minh Ngọc trú tại Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội tâm sự, 10 ngày Tết chị tăng chóng mặt từ 58 kg lên 61 kg. Chị Ngọc kể chị vốn là người dễ tăng cân, sau sinh hai con việc cơ thể càng phì nhiêu hơn nên cả năm chị vẫn dành thời gian luyện tập và có kế hoạch giảm cân .

Ngày Tết thì khác, chị không có thời gian để chăm sóc, luyện tập cộng với việc tết nhất không thể qua loa chuyện ăn uống. Chị vừa thả phanh đã tăng cân nhanh chóng. Vừa bắt tay vào đi làm là chị lại lên kế hoạch giảm cân luôn vì sợ cứ đà này sẽ béo mẫm.

Mấy ngày nay, chị Nguyễn Thanh Hà, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội đã phải áp dụng ngay chế độ giảm cân low-carb. Cả ngày, chị Hà không ăn một tý tinh bột nào mà chị chỉ ăn rau xanh, ăn trái cây và uống nước nhân trần.

Chị Hà cho biết từ cuối năm 2016 chị đã tăng cân và sau Tết thì vòng 2 phì nộn nhanh hơn cả nên chị phải giảm cân ngay lập tức nếu không mọi quần áo mặc chẳng vừa nổi.

Hàng ngày, chị ăn sáng bằng củ cải hoặc su hào luộc, trưa lên căng tin cơ quan ăn ít thịt, đậu không ăn hạt cơm nào. Tối về chị ăn quả trứng gà luộc và đĩa rau xanh. Mới áp dụng được 4 hôm nhưng chị Hà tin rằng sẽ giảm bớt được cân nặng.

Ngày Tết tiếp khách cũng như bia rượu nhiều, chị Vũ Quỳnh Trang trú Hoài Đức, Hà Nội tự lên mạng tổng hợp cho chồng cách thải độc gan chị Trang cho chồng uống nước ép bưởi cộng với dầu ô liu và anh đã nôn ra những hạt có màu xanh, vàng to như hạt đậu đen. Chị Trang tin rằng chồng mình đã được thải độc.

Còn anh Trần Văn Đức trú Hai Bà Trưng, Hà Nội có chiều cao 1,68 mét mà anh ta nặng tới 100 kg, sau Tết anh ta tăng tiếp 5 kg vì thích ăn đồ nếp và uống đồ uống có ga. Vợ anh ta thấy lo lắng quá nên dẫn chồng đi để giảm cân và mong giải độc bớt vì Tết nhất bia rượu nhiều.

Không phải nhịn ăn hay không ăn tinh bột là cách giảm cân hiệu quả (Ảnh minh họa)

Tiết chế chứ không nhịn ăn

TS Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh Dưỡng Quốc gia cho biết hầu như năm nào vào sau Tết số người đến tư vấn giảm béo và giảm mỡ lại tăng cao bởi vì ngày Tết mọi chế độ sinh hoạt thay đổi nên nhiều người bị tăng cân nhất là những người có chỉ số BMI cao hơn bình thường thì vào ngày Tết họ càng dễ cao hơn.

TS Hưng cho biết rất nhiều người tự giảm cân sau Tết nhưng không phải ai cũng biết cách giảm cân khoa học.

Theo TS Hưng, dù giảm khẩu phần ăn nhưng vẫn phải đảm bảo cân đối 3 chất đạm, đường, béo cho cơ thể. Do vậy, có thể thay các món xào, rán bằng các món luộc, trộn, hấp và quan trọng vẫn là tăng cường tập luyện, vận động .

Mỗi người có nhu cầu giảm cân cần nhớ tiết chế chứ không phải là nhịn ăn, bởi nếu nhịn ăn có thể thấy rõ việc giảm cân nhưng lại gây thiếu hụt, rối loạn chất trong cơ thể, rất có hại cho sức khỏe.

Nhiều người ngộ nhận giảm cân bằng các bài low-carb, trong đó bỏ tuyệt đối việc thu nạp các chất tinh bột. Đấy là sai lầm vì não cần gluco, nếu giảm hết tinh bột thì lấy gì nuôi não. Thực tế nhiều người nhịn ăn, loại bỏ tinh bột trong chế độ ăn kéo dài còn gặp vấn đề về gan, thận - BS. Hưng nhấn mạnh.

Hiện nay, trên mạng cũng đang quảng cáo rầm rộ về các loại thuốc, trà có tác dụng giảm cân nhưng theo TS Hưng thì mấy món đó không có tác dụng. Một vài loại thuốc giảm cân được dùng nhưng phải do chỉ định của bác sĩ khi chỉ số BMI cơ thể trên 30 và đã từng thay đổi chế độ ăn, tập luyện 6 tháng không hiệu quả.

TS Hưng cho biết với mỗi cơ thể sẽ có nhu cầu khác nhau, do vậy để giảm cân an toàn, cần lựa chọn chế độ luyện tập và chế độ dinh dưỡng khác nhau. Do vậy, không thể áp thực đơn giảm cân của người này sang người khác. Để giảm cân hiệu quả, an toàn cần có sự tư vấn của bác sĩ.

Theo Ngọc Anh

Trí thức trẻ