Đưa toàn doanh nghiệp "nóng" ra bán, hoạt động đấu giá thành công bất ngờ từ đầu năm đến nay

Theo tổng hợp từ Sở GDCK Hà Nội, tính từ đầu năm 2017 đến nay, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức tổng cộng 18 phiên đấu giá cổ phần với hơn 180 triệu cổ phần mang ra chào bán. Trong số đó có 4 phiên phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) của doanh nghiệp Nhà nước, 13 phiên thoái vốn của các tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước tại các CTCP và 1 phiên phát hành ra công chúng.

Tổng số cổ phần đặt mua đạt hơn 425 triệu cổ phần, gấp 2,35 lần so với khối lượng cổ phần chào bán. Tổng khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 175,6 triệu cổ phần, đạt tỷ lệ 97% trên tổng số cổ phần chào bán. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 2.424 tỷ đồng, bình quân mỗi phiên bán được 134,6 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 547 tỷ đồng.

4 phiên đấu giá IPO thu về cho nhà nước hơn 83 tỷ đồng, trong đó có 2 phiên đấu giá bán hết 100% vốn cổ phần chào bán gồm Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh và TCT Vật tư Nông nghiệp.

Có 15/18 phiên đấu giá các nhà đầu tư đã mua hết số cổ phần chào bán, trong đó hút hàng nhất phải tính đến phiên đấu giá cổ phần của Lâm Đặc sản Quảng Nam. Có gần 2 triệu cổ phiếu mang ra chào bán nhưng các nhà đầu tư đã đặt mua gấp 10 lần, lên đến gần 20 triệu cổ phiếu. Giá trúng thầu cũng cao hơn gấp đôi giá khởi điểm, đạt 26.100 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá 120 triệu cổ phần của Tổng công ty Viglacera cũng thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư. Số lượng cổ phần mang ra chào bán rất lơn, tuy nhiên cũng có đến 1.026 nhà đầu tư đặt mua với số lượng gần gấp ba, lên hơn 314 triệu cổ phần; giá đấu thành công bình quân 16.175 đồng/cổ phần, thu về 1.941 tỷ đồng.

Các phiên đấu giá cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miên Bắc, CTCP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội, CTCP Đầu tư Phát triển Ngô Việt Nam, CTCP TM và Đầu tư barotex…cũng thu hút được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư khi lượng cổ phần đặt mua cao gấp nhiều lần lượng cổ phần mang ra chào bán.

Nam Hà

Theo InfoNet/HNX