Đừng bỏ lỡ 5 cuốn sách được tỷ phú Richard Branson yêu thích nhất năm 2016

Tư duy hộp đen – “Black Box Thinking”

Thất bại là chìa khóa dẫn đến mọi sự thành công. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi bạn biết mình thất bại ở đâu và cần sửa chữa ở điểm nào.

Cuốn “Tư duy hộp đen - Black Box Thinking” của tác giả Matthew Syed đưa ra những lý giải về tâm lý trốn tránh lỗi lầm của con người, có người cố tình phạm sai lầm và cũng có những người biết sai nhưng vẫn không chịu sửa. Tác giả của cuốn sách này muốn người đọc rèn luyện phát triển tư duy thay vì cố định tư duy, không sửa chữa cũng không cho nó phát triển.

“Chúng ta cần phải thay đổi thái độ đối với sự thất bại, cố gắng thay đổi mọi thứ và đặc biệt là phải thay đổi hành vi một khi đã mắc phải sai lầm”, tỷ phú Richard Branson chia sẻ trên trang blog cá nhân sau khi đọc cuốn sách này.

Kết thúc cuộc chiến chống ma túy - "Ending the War on Drugs"

Đây là cuốn sách do chính tay Richard Branson viết. “Kết thúc cuộc chiến chống ma túy” là tập hợp những bài lý luận nhỏ về cuộc chiến chống lại tệ nạn ma túy trên toàn cầu, những lần nỗ lực song vẫn thất bại và nguyên nhân dẫn đến sự thất bại.

Một nhóm chuyên gia suất xắc đã giải thích trong cuốn sách này nguyên nhân vì sao công cuộc cải cách chính sách ma túy lại là điều quan trọng trên toàn thế giới. Trong đó, không thể không kể đến thiên tài đầu tư George Soros, cựu tổng thống Mexico - Ernesto Zedillo và cựu tổng thống Thụy Sĩ - Ruth Dreifuss.

Theo quan niệm của tỷ phú Richard Branson: “Chúng ta cần phải thay đổi thái độ về vấn đề điều trị ma túy. Đó là một vấn đề sức khỏe, không phải là vấn đề hình sự, tội phạm. Những người đọc cuốn sách này sẽ hiểu vì sao cần phải thay đổi quan niệm.”

Hành trình nước Mỹ với Charley - "Travels with Charley in Search of America”

Cuốn sách kể về hành trình đi dọc khắp nước Mỹ của tác giả John Steinbeck cùng với chú chó xù giống Pháp của ông. John Steinbeck đã lái xe đi qua công viên quốc gia, băng qua những con đường quê và rồi lại từ thị trấn nhỏ đi đến những thành phố lớn. Trong chuyến đi, ông đã gặp được rất nhiều người và cũng nhận thấy, học hỏi được nhiều điều.

Richard Branson nhận định, cuốn sách này không phải là cuốn sách để hướng dẫn du lịch mà là những hướng dẫn về triết lý cuộc sống. “Mỗi trang sách sẽ giúp bạn được tận mắt chứng kiến những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống hay những kì quan lớn lao của nhân loại.”

Nếu tôi chỉ có thể nói cho bạn 1 điều - "If I Could Tell You Just One Thing"

Tác giả Richard Reed đã hỏi từng người, từng người một để xin lời khuyên và những chỉ dẫn cho cuộc sống. Và cuốn sách “Nếu tôi chỉ có thể nói cho bạn 1 điều” là tập hợp những lời khuyên quý báu nhất của những người nổi tiếng trên thế giới từ vận động viên, chính trị gia và doanh nhân mà Richard Reed đã học hỏi được.

“Anh ấy tổng hợp lại những bài học quý giá nhất từ vô số người thành công trong mọi lĩnh vực. Mỗi ngày, tôi thích đọc vài chương trong cuốn sách này để được truyền cảm hứng trong công việc và cuộc sống”, Richard giải thích lý do ông rất muốn giới thiệu cuốn sách này đến nhiều người.

Người chiến thắng - "Winners"

Nhà báo kiêm chính trị gia Alastair Campbell đã ghi lại cái nhìn sâu sắc về những yếu tố tạo nên thành công trong cuốn sách “Người chiến thắng và cách họ đã thành công”.

Tất cả những người giàu có hoặc người đạt thành tích cao đều rất chú trọng đến hành vi và thái độ của họ mỗi ngày. Cho dù đó chỉ là cách họ thức dậy, tập thể dục vào một thời điểm nhất định nào đó hoặc kiểm tra email.

Branson chia sẻ rằng ông đọc cuốn sách này để nhắc nhở bản thân, ông đã đi được bao xa và còn có thể thành công đến mức độ nào.

Nguyễn Nguyễn

Theo Trí thức trẻ/Bussiness Insider