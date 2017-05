Dùng hàng trăm kg hàn the làm mì sợi

Ngày 26-5, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra đột xuất cơ sở chuyên sản xuất mì sợi của ông Nguyễn Văn Rà (khu phố Thạnh Quý, phường An Thạnh, thị xã Thuận An).

Lực lượng chức năng phát hiện khu sản xuất của cơ sở này rất dơ bẩn. Đặc biệt, đoàn kiểm tra phát hiện 20 can nước tro, mỗi can 20 lít là nước phụ gia dùng để sản xuất mì sợi nhưng không có nhãn mác và không giấy tờ chứng minh nguồn gốc. 5 bao Neobor Borax hay còn gọi là hàn the mỗi bao nặng 25 kg là chất không được sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Những bao hàn the (màu trắng, bìa phải) phát hiện tại cơ sở làm mì sợi của ông Nguyễn Văn Rà

Test nhanh mì sợi thành phẩm tại cơ sở này cho kết quả dương tính với hàn the

Chứa nhiều hàn the nên sợi mì sẽ rất dai, kéo dãn khó đứt (ảnh tư liệu)

Ông Nguyễn Văn Rà khai nhận mua số hóa chất trên tại chợ Kim Biên, TP HCM về để sản xuất, chế biến sợi mì dai hơn. Số mì sản xuất mỗi ngày cơ sở này cung cấp cho chợ Thủ Dầu Một và các quán ăn trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, lấy mẫu, niêm phong toàn bộ số phụ gia trên để tiếp tục làm rõ.

