Đừng là người chậm chân trong cuộc chơi đầu tư bất động sản khu Đông

Giá bất động sản tăng theo sự phát triển cơ sở hạ tầng

Dự kiến hoàn thành năm 2019, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy giá bất động sản ở khu vực quận 2 đang tăng từng ngày khi cây cầu bắc qua dự án Diamond Island đã chính thức được khởi công. Người dân có thêm một hướng di chuyển mới tiện lợi hơn, còn giới đầu tư cũng có nhiều sản phẩm để “ngắm nghía”.

Theo thông tin mới nhất từ các sàn giao dịch thì việc xây cầu đã và đang khiến giá căn hộ và giá đất quanh khu vực này tăng lên đáng kể, thị trường bất động sản quanh khu vực này có sự thay đổi không hề nhẹ với biên độ tăng giá từ 14-56% và được dự báo có xu hướng đi lên trong khoảng từ 6-12 tháng tới. Không chỉ các khu vực Thạnh Mỹ Lợi, Bình Trưng Tây, đặc biệt là dự án Diamond Island được hưởng lợi trực tiếp, mà còn nhiều bất động sản vùng ven cũng tranh thủ điều chỉnh giá.

Thống kê thị trường quý III của CBRE cho biết số lượng giao căn hộ đã tăng trưởng 38% so với cùng kỳ trong quý III. Những dự án mở bán tiếp tục tập trung vào khu Đông và khu Nam, trong đó khu Đông chiếm đến 50%.

Mặc dù các chủ đầu tư đang tập trung nhiều phân khúc tầm trung, tuy nhiên phân khúc cao cấp lại có sức hấp dẫn riêng nhờ mức giá tiếp tục tăng. Theo CBRE, nguồn cung phân khúc cao cấp tuy giảm 23% so với cùng kỳ, nhưng mức giá lại tăng 10% so với cùng kỳ và 5% so với quý trước.

Rõ ràng các dự án cao cấp đang được hưởng lợi từ việc mở rộng hạ tầng. Trước đó, CBRE cũng điểm danh hàng loạt những dự án tốt được đầu tư nhiều về mặt thiết kế và tiện ích như Diamond Island, Vista Verde…

Mong muốn tạo ra một chuẩn mực mới về phong cách sống với tiêu chuẩn quốc tế cho các cư dân Việt Nam, chủ đầu tư Kusto Home (thuộc Kusto Group) còn bàn giao căn hộ với vật liệu và thiết bị cao cấp nhập khẩu từ châu Âu.

Đặc biệt tại tòa tháp Maldives, toàn bộ khu vực phòng khách, phòng ăn và khu vực bếp của các căn hộ đều được lát sàn bằng đá Marble nhập khẩu cao cấp, hệ thống máy lạnh âm trần hiện đại thuộc thương hiệu Daikin; thiết bị vệ sinh và các phụ kiện phòng tắm của Kohler & Grohe; hệ thống khóa từ của Hafele, sàn gỗ công nghiệp HDF nhập khẩu từ Đức cho các phòng ngủ. Đặc biệt, mỗi căn hộ đều có lô-gia riêng, giúp tối ưu lượng ánh sáng tự nhiên đến từng căn hộ.

Cơ hội đầu tư tốt nhất tại Diamond Island

Dù chưa được đặt tên chính thức nhưng cây cầu mới ngang qua dự án Diamond Island đã được mặc định gọi là cầu qua Đảo Kim Cương - một niềm tự hào của đảo tự nhiên duy nhất trong lòng thành phố này.

Bộ mặt khu Đông đã và đang thay đổi đáng kể nhờ sự góp mặt của nhiều dự án căn hộ cao cấp đã hình thành như Diamond Island. Các dự án cao cấp nhiều tiện ích đã làm thay đổi cách sống và giúp gia tăng giá trị khu vực lên nhiều lần so với đất nền.

Vì thế, cũng dễ hiểu vì sao dự án căn hộ cao cấp ven sông Diamond Island lại thành công với hơn 95% số căn hộ tại giai đoạn 2 của dự án đã có chủ sở hữu, bao gồm 5 tòa tháp được đặt tên theo các hòn đảo danh tiếng của thế giới là Hawaii, Bora Bora, Bahamas, Maldives, Canary.

Dự án Diamond Island giai đoạn 2 đã được tiến hành cất nóc vào đầu tháng 9 và sẽ được bàn giao vào quý III năm sau theo đúng kế hoạch. Dự kiến sẽ trước thời gian hoàn thành cây cầu Đảo Kim Cương đang gây bão thị trường. Riêng tòa tháp Brilliant đã hoàn thiện và chào đón cư dân vào sinh sống.

Dự án Diamond Island vừa tiến hành cất nóc vào tháng 9, dự kiến bàn giao vào quý 3 năm 2018.

Theo dự báo của các chuyên gia, đến giai đoạn tiếp theo, hạ tầng sẽ tiếp tục mở rộng thêm với trục giao thông mới kết nối tuyến đường này với cầu Phú Mỹ, đường Vành đai 2, hoàn thiện trục giao thông đồng bộ ở khu Đông. Nếu vậy, đợt tăng giá này có vẻ như mới chỉ đang bắt đầu và một mặt bằng giá mới đang được hình thành cho tương lai.

Rõ ràng, đây là thời điểm hấp dẫn để sở hữu những sản phẩm có thiết kế độc đáo, chất lượng xây dựng tốt, hệ thống quản lý chuyên nghiệp cùng tiềm năng tăng trưởng cao. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để ra quyết định đầu tư mà bạn không muốn là người chậm chân.