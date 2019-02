Dược Hậu Giang 45 năm “Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”

45 năm theo đuổi một hành trình nhân văn

Nói đến DHG thì bất kỳ ai cũng biết đó chính là một “Thương hiệu” được xây dựng nên từ lòng tin của người tiêu dùng thông qua các chương trình vì cộng đồng, các chương trình chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý với hơn 3.000 CB.CNV, trang thiết bị hiện đại, sản phẩm đa dạng, phong phú, chất lượng cao; mạng lưới kinh doanh rộng khắp cả nước và ngày một vươn tầm ra thế giới. Hình ảnh DHG xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc mà sứ giả của thông điệp này là những đại diện bán hàng DHG trên khắp mọi miền đất nước, mang bản sắc văn hóa, thông tin sản phẩm đến cho mọi người.

Mỗi ngày trôi qua, từng trái tim, khối óc, từng con người DHG vẫn kiên trì làm thương hiệu, dù công nghệ mỗi thời mỗi khác nhưng vẫn có cùng mong muốn mang đến cho mọi người một giá trị tinh thần thật sự, một hình ảnh Công ty Dược đầy tính nhân văn trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, để thương hiệu DHG luôn tồn tại mãi mãi trong trái tim người tiêu dung. Bởi suốt 45 năm qua, DHG mang trên vai một sứ mạng thiêng liêng, đó là góp phần nâng cao sức khỏe mọi người.

Khẳng định vị thế trên thương trường

Trong bối cảnh nền kinh tế đầy khắc nghiệt, những năm qua, tập thể CB.CNV DHG luôn nỗ lực vượt khó và đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Theo bảng xếp hạng các công ty Dược theo kênh Thương mại, DHG tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên kênh Pharmacy và tăng trưởng 10% trong khi thị trường kênh pharmacy tăng 9% (theo IMS) và là công ty Dược nội địa duy nhất nằm trong top 10 công ty Dược dẫn đầu tại Việt Nam. Còn theo biểu đồ so sánh doanh thu các doanh nghiệp cùng ngành, doanh thu của DHG lớn hơn gấp đôi so với doanh thu so với doanh thu của công ty Dược nội địa lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán.

Hiện Dược Hậu Giang có 33 chi nhánh, 1.200 nhân sự khối bán hàng, phân phối 63/63 tỉnh thành cả nước với hơn 28.000 khách hàng thường xuyên. 165 sản phẩm của DHG trúng thầu, đưa hàng vào 850 bệnh viện và Trung tâm Y tế trên cả nước, với doanh số 2018 là 462 tỷ đồng. Có 7 nhóm nhãn hàng đạt từ 100 tỷ trở lên: Hapacol, Hapacol 250, Klamentin, Haginat, Hapenxin, Apitim, Hagimox, Azithromycin. Cũng trong năm qua, DHG đưa ra thị trường 9 sản phẩm mới bao gồm: 1 sản phẩm phóng thích kéo dài Vastec MR, viên nén phân tán Haginir DT 125, Expas 40, Medskin Zela, Raxium 20, Ostigold 1500, Eltium 50, Hagifen kids, Aqua Phil (Mỹ phẩm).

Thông qua sự tư vấn và hợp tác của Taisho, DHG đã đưa vào hoạt động dây chuyền thuốc bột sủi bọt và viên nén sủi bọt đạt chứng nhận PIC/s – GMP; Được cấp giấy chứng nhận sản phẩm Viên nén Dextromethorphan đạt tiêu chuẩn GMP – Nhật Bản vào ngày 05/02/2019. Và sắp tới tiếp tục đưa vào vận hành dây chuyền viên nén Xưởng Non betalactam nâng cấp theo tiêu chuẩn GMP - Nhật Bản.

Năm qua, DHG đã nộp ngân sách cho thành phố Cần Thơ 276 tỷ đồng, nộp ngân sách cho tỉnh Hậu Giang 16 tỷ đồng; Tiếp tục được Tạp chí Forbes bình chọn Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam với giá trị thương hiệu trên 60 triệu USD, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Tiếp tục nỗ lực trong hành trình “Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”

Cùng với nỗ lực dẫn đầu trong sản xuất kinh doanh của ngành Dược cả nước, Dược Hậu Giang ngày càng tích cực triển khai nhiều chương trình cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo ngành Y tế tại các địa phương, cũng như thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc dành cho người dân cả nước. Các nguồn “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ bệnh nhân nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ tấm lòng vàng”, “Quỹ nghĩa tình đồng nghiệp”… hoạt động tích cực gần nửa thế kỷ qua là minh chứng rõ nét cho những đóng góp xã hội của đơn vị.

Từ năm 2002 đến nay, Dược Hậu Giang đã sát cánh với Đội Thầy thuốc tình nguyện ngành Y tế Cần Thơ tổ chức hàng trăm chương trình hỗ trợ cho người nghèo. Hơn 650.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí suốt 17 năm qua. Có những chuyến đi khởi hành lúc nửa đêm, dài ngày, bất chấp lễ Tết để chăm lo sức khỏe cho người dân vùng sâu... Trong những chuyến đi ấy, Dược Hậu Giang luôn chuẩn bị đầy đủ thuốc điều trị các bệnh thường gặp như: huyết áp, tim mạch, cảm sốt, tiêu hóa, dạ dày hay vitamin bồi bổ cơ thể...

Ông Đoàn Đình Duy Khương - đại diện DHG trao tặng kinh phí đồng hành cùng Ngành y tế Cần Thơ trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân.

Bác sĩ Nguyễn Phước Tồn – Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho rằng: “Sự đóng góp của DHG đồng hành với việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là rất quan trọng. Hàng năm, DHG đều tài trợ khám bệnh cấp thuốc cho nhân dân vùng sâu, vùng xa của Cần Thơ và các tỉnh lân cận ĐBSCL. Đây cũng là đơn vị tài trợ chính đóng góp trang bị cho Y tế cơ sở, trong điều kiện Y tế cơ sở gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hàng năm, DHG tham gia tổ chức đi bộ hướng về Y tế cơ sở đã đóng góp một phần rất đáng kể trong việc mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ cho người dân”.

Năm 2018, Dược Hậu Giang đã trích kinh phí 1,49 tỷ đồng tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng ngành Y tế Cần Thơ trong các chương trình chăm sóc sức khỏe người dân. Trong đó, dành 1,14 tỷ đồng cho Đội Thầy thuốc tình nguyện Sở Y tế TP Cần Thơ thực hiện các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; 350 triệu đồng tài trợ trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở. Và trong năm nay, đánh dấu chặng đường “45 năm vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”, DHG tiếp tục ủng hộ ngành Y tế Cần Thơ 1,55 tỷ đồng để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và mua sắm trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn mà công ty hướng tới.

Ông Đoàn Đình Duy Khương – Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Hậu Giang cho biết: “Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân là một chiến lược rất quan trọng và nó theo DHG suốt 45 năm. Trước đây nó mang tính cụ thể trong việc chăm sóc sức khỏe, thông qua các hoạt động khám chữa bệnh, cùng tham gia các chi phí để điều trị. Từ năm 2019 trở đi, nó được nâng các mục tiêu lên cao hơn, đi vào chiều sâu hơn, ví dụ trong sản xuất, các sản phẩm của DHG nâng cao chất lượng và thân thiện với môi trường hơn để việc đưa các sản phẩm đến chăm sóc cho người dân nó còn mang tính nhân văn trong đó nữa. Cái thứ hai là các hoạt động xã hội nó gắn liền, thiết thực với đời sống của người dân hơn và có nhiều chương trình hơn, đồng thời tính nhân văn nó được mở rộng trong việc kết hợp với các đối tác, khách hàng ở các vùng miền, không phải là chờ họ cần, mà mình chủ động để đến”.