Đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng: Đối tượng và bị hại đều là công dân Trung Quốc

Trả lời báo chí để làm rõ thêm vụ án phá đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng thời gian vừa qua do các đối tượng người Trung Quốc điều hành ở Hải Phòng, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết:



"Ngày 27/7 Bộ Công an và Công an Hải Phòng phá chuyên án này. Chuyên án này lập ra qua công tác nắm tình hình và thông tin thu thập được. Với tội phạm công nghệ cao điều quan trọng là chứng cứ điện tử. Bộ Công an chủ động tổ chức đấu tranh trong vụ này".

Theo ông Quang, khi phá vụ án và tạm giữ 395 đối tượng ghi nhận 19 người đăng ký tạm trú, còn lại lợi dụng đường du lịch vào Việt Nam. "Các đối tượng và bị hại đều là công dân Trung Quốc, chưa phát hiện bị hại người Việt Nam trong vụ việc", ông nói.

Đại diện Bộ Công an cho biết căn cứ theo Hiệp định tương trợ tư pháp, Bộ Công an bàn giao các đối tượng này cho Công an Trung Quốc xử lý theo quy định.

"Về trách nhiệm của cơ quan quản lý, những nghi vấn liên quan đến công ty Hiệp Phong trong vụ án này chúng tôi sẽ điều tra làm rõ, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Việt Nam", ông nói.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh cơ quan chức năng sẽ làm rõ các công ty du lịch đưa khách vào nhưng không quản lý, không khai báo, nếu có căn cứ sẽ xử lý hành chính hoặc hình sự để ngăn chặn kẽ hở.