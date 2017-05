Đường Quảng Ngãi (QNS) lãi 222 tỷ đồng quý 1/2017, vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu thuần cả quý đạt 1.831 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh 14% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn gần 419 tỷ đồng giảm 50 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức giảm 10%. Doanh thu của Đường Quảng Ngãi chủ yếu từ bán thành phẩm, đạt 1.771 tỷ đồng, chiếm 96% tổng doanh thu – đây cũng là mảng mang lại phần lớn lợi nhuận cho công ty.

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý còn 933 tỷ đồng, tăng gần 800 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó phát sinh mới khoản tiền gửi ngân hàng 311 tỷ đồng. Đồng thời, khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng hơn 587 tỷ đồng, tăng 470 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong khi đó, tiền gửi với kỳ hạn trên 3 tháng giảm mạnh từ 555 tỷ đồng xuống còn 20 tỷ đồng. Do vậy, lãi tiền gửi thu về cả quý còn hơn 4,5 tỷ đồng, giảm sút 18 tỷ đồng so với cùng kỳ, dẫn đến doanh thu tài chính giảm mạnh 14 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái.

Trong quý, Đường Quảng Ngãi chi hơn 158 tỷ đồng vào chi phí bán hàng, giảm 50 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ tiết kiệm được gần 20 tỷ đồng chi phí quảng cáo, hơn 15 tỷ đồng chi phí khuyến mãi, và các khoản khác. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7 tỷ đồng so với quý 1/2016.

Đặc biệt, quý 1 năm nay Đường Quảng Ngãi ghi nhận 25 tỷ đồng tiền hỗ trợ marketing vào khoản thu khác, nâng tổng thu nhập khác cả quý tăng xấp xỉ 25 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả, quý 1/2017 Đường Quảng Ngãi báo lãi trước thuế 239 tỷ đồng, xấp xỉ bằng lợi nhuận đạt được quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 222 tỷ đồng, giảm 6% so với quý 1/2016. Lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 222 tỷ đồng.

Năm 2017, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 207 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 184,23 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Đường Quảng Ngãi đã vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó chỉ trong quý đầu năm.

Lượng hàng tồn kho cuối quý hơn 902 tỷ đồng, tăng 384 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó chủ yếu tăng lượng hàng tồn kho thành phẩm. Tổng cộng tài sản công ty đến cuối quý đạt 6.916 tỷ đồng, tăng 790 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng nợ phải trả cuối quý 2.876 tỷ đồng, tăng 660 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng hơn 600 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 4.040 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu hơn 1.875 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2017 Đường Quảng Ngãi còn 2.256 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Bên cạnh đó, công ty còn 288 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 454 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Ngoài ra, Đường Quảng Ngãi còn số cổ phiếu quỹ trị giá hơn 834 tỷ đồng.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ/HNX