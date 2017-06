Elon Musk gửi tâm thư cho đội ngũ công nhân tại Tesla và để lại một bài học cho mọi nhà lãnh đạo trong bất cứ lĩnh vực gì

Tesla - công ty sản xuất xe điện khổng lồ được dựng nên bởi tỷ phú, kẻ kiến tạo tương lai Elon Musk – đã chật vật với vấn đề an toàn lao động trong vài năm gần đây. Tổ chức phi lợi nhuận Worksafe tại California vừa công bố rằng tỉ lệ tai nạn lao động tại nhà máy Tesla ở Freemont, California đã cao hơn 30% so với mức trung bình của cả ngành công nghiệp trong năm 2014 và 2015.

Elon Musk khẳng định rằng vấn đề an toàn lao động là yếu tố được Tesla đặt lên hàng đầu, và rằng những hành động mới đây được Tesla thực hiện đã cải thiện rõ rệt con số đáng sợ mà Worksafe đưa ra: họ đã thuê thêm hàng ngàn công nhân viên để tạo nên một ca làm việc thứ ba, giảm thiểu thời gian làm thêm giờ và qua đó, giảm tỉ lệ tai nạn lao động xuống đáng kể.

Trong một email mà Musk mới gửi tới nhân viên của mình, ông đã thể hiện rằng mình coi trọng vấn đề tai nạn lao động này như thế nào. Dưới đây là trích đoạn một phần email của Musk được đăng tải trên trang Electrek:

“Không từ ngữ nào có thể bày tỏ được nỗi lo lắng của tôi trước sự an toàn và thể trạng của các bạn. Trái tim tôi vỡ nát khi biết ai đó đã bị thương khi đang làm những chiếc xe, đang cố gắng hết sức mình để khiến công ty Tesla trở nên thành công.

Nối tiếp theo những sự vụ này, tôi đã yêu cầu rằng mọi thương tổn cá nhân của công nhân phải được báo cáo trực tiếp lên tôi, không có một trường hợp nào là ngoại lệ. Tôi sẽ gặp mặt đội ngũ an toàn lao động hàng tuần và sẽ gặp trực tiếp từng cá nhân bị thương bất cứ khi nào họ đã hồi phục, làm vậy để tôi có thể hiểu được chính xác rằng chúng ta phải làm gì để khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Rồi tôi sẽ đích thân đi xuống dây chuyền sản xuất và tự mình làm việc đúng như những các bạn (những người công nhân) vẫn làm.

Đây rõ ràng là thứ mà mọi quản trị viên tại Tesla nên làm. Và tại Tesla, chúng tôi dẫn dắt công ty ở tiền tuyến, chứ không phải là từ nơi nào an toàn và trong một tòa cao ốc tráng lệ nào đó. Những người quản trị phải luôn đặt sự an toàn của toàn bộ đội ngũ làm việc lên trước bản thân họ”.

"No words can express how much I care about your safety and wellbeing. It breaks my heart when someone is injured building cars and trying their best to make Tesla successful.

Going forward, I've asked that every injury be reported directly to me, without exception. I'm meeting with the safety team every week and would like to meet every injured person as soon as they are well, so that I can understand from them exactly what we need to do to make it better. I will then go down to the production line and perform the same task that they perform.

This is what all managers at Tesla should do as a matter of course. At Tesla, we lead from the front line, not from some safe and comfortable ivory tower. Managers must always put their team's safety above their own".