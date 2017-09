ERP – khởi đầu cho quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Nghiên cứu của SAP trên phạm vi toàn cầu với sự hỗ trợ của tổ chức phân tích thị trường Oxford Economics cho thấy, có 84% doanh nghiệp tham gia khảo sát nhận ra ý nghĩa quan trọng của chuyển đổi số tại doanh nghiệp trong vòng 5 năm tới, nhưng chỉ có 3% doanh nghiệp hoàn thành chương trình số hóa.

Kết quả cuộc khảo sát do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) công bố tại Diễn đàn ICT Summit 2017 cho thấy, có 35,2% doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị và sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0. Có tới 70% cho rằng, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn nền kinh tế là giải pháp quan trọng để Việt Nam có thể hiện thực hóa các cơ hội do cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

Nói cách khác, mặc dù hiểu rõ vai trò của chuyển đổi số nhưng cần bắt đầu từ đâu, làm thế nào để chuyển đổi số thành công lại là điều mà các doanh nghiệp băn khoăn.

Đó cũng là nội dung được chia sẻ tại buổi tọa đàm “Cách mạng công nghiệp 4.0 và thực tiễn quản trị của doanh nghiệp” do Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và SAP Việt Nam phối hợp tổ chức vừa qua tại Hà Nội. Theo các chuyên gia của FPT IS, hầu hết các doanh nghiệp đều đang tập trung vào lĩnh vực kinh doanh lõi hiện có, mức độ ứng dụng CNTT còn hạn chế nên nhiều doanh nghiệp vẫn đang loay hoay tìm cách tiếp cận phù hợp để đón đầu làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0. Câu trả lời mà FPT IS đưa ra cho các khách hàng chính là việc ứng dụng ERP.

“Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự hội tụ và kết nối. Hội tụ của những công nghệ đột phá như IoT, BigData, Cloud computing. Kết nối những số liệu đa chiều như số liệu tài chính, số liệu kinh doanh, số liệu kỹ thuật, số liệu không gian…4.0 bắt đầu từ việc số hóa và kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp và đó cũng chính là cốt lõi của ERP”, ông Mai Công Nguyên – TGĐ Khối ngành dịch vụ ERP của FPT IS khẳng định. Theo ông Nguyên, các doanh nghiệp cần biết cách tận dụng xu thế và khả năng về vốn, nguồn lực để tăng cường quản trị, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Trên thực tế, để sẵn sàng cho cuộc chuyển đổi số, nhiều công ty tại Việt Nam đã quyết tâm ứng dụng ERP và có được hiệu quả cao. Đơn cử như Tập đoàn Trung Nguyên sau khi ứng dụng ERP giúp doanh nghiệp kiểm soát thất thoát rất tốt, và giúp tăng doanh thu, tăng lợi nhuận. “Trung Nguyên bán hàng trên 80 quốc gia, chúng tôi không thể cử người đi tất cả các nước này mà phải có đối tác. Các đối tác này lựa chọn Trung Nguyên dựa trên nhiều yếu tố trong đó có sự minh bạch thông tin và hệ thống ERP đã giúp chúng tôi thuyết phục đối tác” - ông Nguyễn Thanh Đạm, Giám đốc CNTT của Trung Nguyên hé lộ.

Ông Đặng Tấn Dũng, Quản trị dự án ERP Công ty CP Dược - Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) cũng thừa nhận, “triển khai ERP rồi mới thấy sướng, thấy các cơ hội mở rộng kinh doanh mà trước đây không có. Khi Bidiphar xuất khẩu qua châu Âu, một yêu cầu quan trọng là phải ứng dụng CNTT mới đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Trước đó nhiều đối tác tới đặt vấn đề với Bidiphar nhưng công ty lại chưa có hệ thống đạt chuẩn, không cung cấp được số liệu. ERP giúp giá trị doanh nghiệp tăng lên trong mắt nhà đầu tư, quy trình tốt hơn, kiểm soát chéo lẫn nhau và giảm rủi ro”.

Hay như trường hợp của Gỗ An Cường, hệ thống ERP đã giúp công ty giảm được ½ thời gian quyết toán và giúp kết nối giữa các bộ phận, phòng ban chặt chẽ hơn, kiểm soát được quy trình, kiểm soát công nợ chi tiết…

Trung Nguyên, Bidiphar, Gỗ An Cường hay nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam đã có sự đầu tư kịp thời cho ERP bởi họ nhận thức được tầm quan trọng của việc số hóa dữ liệu, tiêu chuẩn hóa quy trình trong thời kỳ hiện nay. Với giải pháp chuyên sâu theo từng chuyên ngành của SAP và kinh nghiệm triển khai dày dặn của FPT IS, các dự án ERP cho doanh nghiệp đạt tỷ lệ thành công cao, giúp doanh nghiệp tận dụng tối ưu các nguồn lực và tự tin cạnh tranh trên thị trường.

Đón đầu xu hướng thay đổi của thời đại 4.0, SAP đang bắt đầu cung cấp các giải pháp cho phép kết nối mọi “things” trong doanh nghiệp và có thể tự động hóa một số quy trình.

Có thể khẳng định, doanh nghiệp muốn tăng sức cạnh tranh trong thời đại cách mạng công nghiệp 4 hiện nay, không có lý do gì lại bỏ qua quá trình chuyển đổi số, trong đó ERP là sự lựa chọn tối ưu. Nói cách khác, triển khai ERP chính là công cụ quan trọng, là nền tảng đảm bảo sự thành công cho quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp tới 4.0 gần hơn.