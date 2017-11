Evergreen Villa: Biệt thự “nghỉ dưỡng” giữa lòng đô thị

Ngôi nhà xanh giữa lòng Thủ Đức

Sống xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của thị trường bất động sản bởi người mua đã quá ngán ngẩm với những ngôi nhà bê tông có lộ giới vài mét. Do nhu cầu bức thiết, các dự án có quy hoạch bài bản, an ninh, nhiều cây xanh và tiện ích luôn được lòng người mua ở và cả giới đầu tư. Tuy nhiên, với tình hình quỹ đất tại trung tâm đã cạn, người mua nhà có nguồn vốn tích lũy lớn luôn khao khát kiếm tìm chốn an cư đạt đủ các tiêu chí xanh mà vẫn gần trung tâm.

Cách trung tâm TP.HCM chỉ 20 phút di chuyển qua đại lộ Phạm Văn Đồng, tọa lạc ngay mặt tiền đường Tô Ngọc Vân - tuyến đường trung tâm của Quận Thủ Đức, Evergreen Villa đang được xem là sự lựa chọn tối ưu của giới thượng lưu.

Evergreen Villa là khu biệt thự ven hồ duy nhất tại Thủ Đức được giới thiệu trong năm 2017. Tầm nhìn ven hồ với cảnh quan sông nước mang đến không gian như khu nghỉ dưỡng cao cấp thực thụ. Ngay từ khi bước vào, Evergreen Villa đã chinh phục mọi người bằng hệ thống cổng chào xanh của hoa lá. Bên trong nội khu, cây xanh và tiện ích tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi chiếm tới 66% quỹ đất.

Đó là khu vườn sinh thái rợp bóng mát, sân vườn cảnh quan với hàng cây tiểu cảnh được cắt tỉa đẹp mắt hay lối dạo bộ quanh co uốn lượn. Bên cạnh đó, hệ thống hồ bơi, công viên, trường mầm non, phòng tập gym…cũng được tích hợp để mang đến cho cư dân cuộc sống đầy đủ tiện nghi.

Biệt thự phủ đầy sắc xanh với tầm nhìn hướng hồ.

Với quy hoạch kiến trúc toàn bộ là những ngôi nhà thấp tầng, trong tổng thể khu dân cư rộng đến 9,2 ha, tạo khoảng không gian trong lành với tầm nhìn thoáng đãng, rộng mênh mông. Đặc biệt, biệt thự có thiết kế 1 trệt, 2 tầng lầu tạo ra diện tích sử dụng hơn 500 m2 khá rộng rãi, xóa bỏ hoàn toàn khái niệm chật hẹp vốn đã trở thành đặc trưng của “người thành thị”. Các ngôi biệt thự được ngăn cách với nhau bằng hàng cây xanh, dành khoảng lùi trước, sau để gia chủ thoải mái sử dụng làm không gian riêng tư.

Mặt khác, với sự góp mặt bởi những thương hiệu hàng đầu như chủ đầu tư Hưng Phú Invest, đơn vị phân phối độc quyền DKRA Việt Nam, thi công móng cọc Phan Vũ, nhà thầu CII…là cơ sở để khách hàng hoàn toàn an tâm về chất lượng và tiến độ dự án.

Tại Việt Nam, CII là nhà thầu nổi tiếng trong thi công các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm và nhiều dự án BĐS cao cấp như dự án mở rộng xa lộ Hà Nội giai đoạn 2, cầu Sài Gòn 2, cầu Bình Triệu, cầu Rạch Chiếc, cầu Rạch Miễu, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, căn hộ Thủ Thiêm Marian Bay, Dimond Riverside… Trong khi đó, Phan Vũ ghi dấu ấn với các dự án cảng Hiệp Phước, nhà máy Đạm Cà Mau, nhà máy giấy Giao Long (GĐ 2), nhà máy nhiệt điện vĩnh Tân 4, căn hộ Diamond Lotus LakeView, căn hộ IDICO Tân Phú…

Thanh toán dễ dàng, chiết khấu lên tới 10%

Theo đơn vị phân phối độc quyền dự án, Công ty DKRA Việt Nam, dù là khu biệt thự xây sẵn song Evergreen Villa chỉ có giá từ 7,9 tỷ/căn. Khách hàng được thanh toán kéo dài tới 24 tháng, hưởng mức chiết khấu lên tới 10% và ngân hàng ABBank hỗ trợ 70% giá trị sản phẩm trong 20 năm với mức lãi suất ưu đãi.

Đây là phương thức thanh toán cạnh tranh trên thị trường. Đối với nhà đầu tư, sở hữu sản phẩm trong thời gian này là cơ hội lướt sóng hiệu quả vì chỉ cần bỏ ra số vốn hạn chế đã có khả năng sinh lời từ mức chiết khấu hấp dẫn cùng việc đón đầu làn sóng hạ tầng trong thời gian tới.

Mỗi căn phòng tại Evergreen Villa đều có thiết kế thoáng mát và ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Dự án được hưởng lợi từ chủ trương đầu tư nâng cấp - mở rộng tuyến đường huyết mạch Tô Ngọc Vân có chiều dài 3km và chiều rộng được nâng lên 30m vừa được UBND TP.HCM phê duyệt từ đầu năm 2017 và sẽ được hoàn thiện vào năm 2020.

Song song với đường Tô Ngọc Vân, hàng loạt các dự án thành phần thuộc tuyến đường Vành Đai 2 cũng đang gấp rút hoàn thiện, tiến tới mục tiêu hoàn tất khép kín tuyến đường này vào năm 2020. Với việc nằm trên mặt tiền Tô Ngọc Vân và liền kề đường Vành Đai 2, Evergreen Villa đang được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ đạt lợi nhuận chỉ trong thời gian ngắn.