Eximbank nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẵn sàng cho lộ trình mới

Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý hoạt động ngân hàng, bên cạnh việc phát triển công nghệ để quản lý hiệu quả hơn thì có thể nói, nguồn nhân lực mới là yếu tố quan trọng và có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với hiệu quả hoạt động, mà còn tạo ra sự khác biệt trong tăng trưởng và phát triển bền vững.

Hòa cùng xu thế và trên hết là sự cần thiết trong nội tại ngân hàng, trong thời gian qua - Eximbank đã tổ chức một chuỗi các sự kiện workshop nằm trong chương trình MEGA (MAKE EXIMBANK GREAT AGAIN) dành cho cán bộ quản lý và đội ngũ chuyên viên bán hàng toàn hệ thống. Chương trình được thiết kế và tổ chức bởi Ban Dự án Tái cấu trúc (PMO) nhằm truyền cảm hứng, tạo động lực bán hàng cũng như định hình tư duy kinh doanh năng động – góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Eximbank trong thời gian tới.

Với tư cách là người xây dựng và trực tiếp triển khai chương trình MEGA, Ông Trịnh Minh Thảo – một Chuyên gia Ngân hàng Bán lẻ và là một Tác giả uy tín - hiện công tác tại văn phòng PMO Eximbank đánh giá: "Lực lượng cán bộ bán hàng Eximbank có điểm mạnh là siêng năng và tuân thủ tốt nhưng do nhiều yếu tố nên vẫn còn thiếu tính quyết liệt, chưa tự tin về sản phẩm dịch vụ và cũng như năng lực bản thân. Do vậy, chương trình workshop được thiết kế để giúp các bạn hình thành tư duy bán hàng chủ động, xác lập cam kết cá nhân và thay đổi quan điểm bán hàng phù hợp với điều kiện thị trường cạnh tranh hiện nay".

"Ngoài ra, chương trình còn giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, khuyến khích chủ động triển khai các giải pháp kinh doanh, tăng động lực và tạo sự gắn bó với tổ chức." – Ông Thảo nói thêm.

Thời gian vừa qua, Eximbank mặc dù chịu nhiều tác động do các lý do khách quan và chủ quan nhưng Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành đều có chung một định hướng phát triển ngân hàng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Ông Nguyễn Cảnh Vinh – Quyền Tổng Giám đốc chia sẻ thêm về kết quả 6 tháng đầu năm: "Những tin tức gần đây về nội bộ Eximbank liên quan đến Cổ đông và Hội đồng quản trị có tác động ít nhiều đến ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động Eximbank luôn thể hiện sự minh bạch và toàn thể CBNV ngân hàng vẫn làm việc chăm chỉ cùng nhau thực hiện các mục tiêu đề ra trong năm 2019.

Tổng tài sản 6 tháng đầu năm đạt 161.166 tỉ đồng – tăng 5% so với đầu năm, huy động vốn đạt trên 10.500 tỉ đồng – tăng 8,8% so với đầu năm, các chỉ số kinh doanh chủ yếu vẫn bám sát kế hoạch đề ra. Trên hết, các tỉ lệ về an toàn hoạt động, Eximbank vẫn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Kết quả này đã phản ánh phần nào những nỗ lực của Ban lãnh đạo Eximbank thời gian qua trong việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo để đưa hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển".

Một sự kiện MEGA thành công tổ chức cho Cán bộ Quản lý cấp trung tại TP.HCM.

Theo ông Cảnh Vinh, với một Ngân hàng có mạng lưới kinh doanh tốt như Eximbank, đặc biệt là có hệ khách hàng gắn bó, đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm, trung thành, cam kết cao và Ban lãnh đạo rất quyết tâm, ông tin rằng dự án MEGA sẽ thành công và đây là một trong những dự án quan trọng góp phần đưa Eximbank trở lại quỹ đạo là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam với thương hiệu đã được khẳng định 30 năm qua. Ngoài ra, chiến lược chuyển đổi của ngân hàng được cổ đông đồng thuận và ủng hộ - nhiều chuyên gia từ đối tác chiến lược SMBC và các nhân sự cấp cao của ngân hàng trực tiếp tham gia triển khai dự án.