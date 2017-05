Facebook, Google được tạo điều kiện thuận lợi kinh doanh ở VN

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh, cuộc gặp diễn ra ở thời điểm quan trọng, khi VN và Hoa Kỳ đang nỗ lực chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao hai bên mà trước hết là chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. VN cũng đang tiến hành các hoạt động của Năm APEC, hướng tới tuần lễ cấp cao APEC ở Đà Nẵng tháng tới.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tiếp bà Barbara Weisel, trợ lý Đại diện thương mại Hoa Kỳ phụ trách khu vực châu Á-TBD. Ảnh: Thái An

Bà Barbara Weisel đã đánh giá cao sự chuẩn bị và tổ chức thành công hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại APEC vừa qua mà bà tháp tùng Bộ trưởng Thương mại Mỹ tham dự.

Bà khẳng định, VN và Hoa Kỳ dã và đang phát triển mối quan hệ hợp tác thương mại chặt chẽ, nhiều vấn đề tồn tại đã được trao đổi và giải quyết trên cơ sở cùng tôn trọng nhau. Hai bên đều mong muốn các chuyến thăm cấp cao sắp tới thành công tốt đẹp, tăng cường quan hệ hợp tác song phương.

Phản hồi rõ vấn đề tồn tại

Trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, Trợ lý Đại diện thương mại Hoa Kỳ nêu 3 vấn đề.

Thứ nhất, thông tin về điều chỉnh giảm giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế chiều đến VN.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Hồng cho biết chưa có quyết định cụ thể nhưng quyết định sẽ sớm được ban hành và mức giảm sẽ là đáng kể.

Ảnh: Thái An

Thứ hai, về lĩnh vực quản trị Internet, Thứ trưởng Hồng nhấn mạnh, VN khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong và ngoài nước hoạt động nhưng các DN phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật của VN.

Dẫn trường hợp Google và Facebook, Thứ trưởng cho biết, VN đang tạo cơ hội thuận lợi cho Google và Facebook cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Hiện các DN viễn thông lớn của VN đang cho Google và Facebook thuê miễn phí chỗ đặt máy chủ tại VN trong khi có thu phí đối với các DN trong nước.

Theo những số liệu tổng hợp trong năm 2015, tại VN, Facebook hiện đứng số 1 về doanh thu trực tuyến với doanh số khoảng hơn 3.000 tỷ đồng (150 triệu USD); Google đứng thứ 2 với 2.200 tỷ đồng (khoảng 100 triệu USD). Còn lại, các công ty quảng cáo của VN chỉ chiếm tỉ lệ khá nhỏ.

Thứ trưởng đề nghị phía Hoa Kỳ phối hợp với VN trong các hoạt động loại bỏ các thông tin và dịch vụ vi phạm pháp luật VN nhằm giúp các DN kinh doanh dịch vụ xuyên biên giới của Hoa Kỳ có một thị trường kinh doanh tốt và phát triển, cũng như giúp VN có môi trường internet lành mạnh và bền vững.

Hoa Kỳ nên khuyến khích các DN cung cấp dịch vụ xuyên biên giới thành lập đại diện và đặt máy chủ tại VN để được bảo hộ các quyền lợi theo pháp luật VN.

Thứ ba, về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, Thứ trưởng nhấn mạnh, dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng nội địa và danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép (gọi tắt là Thông tư) được xây dựng trên tinh thần quy định cụ thể, rõ ràng và tạo điều kiện tối đa về mặt thủ tục hành chính cho DN khi thực hiện.

Dự thảo đã được lấy ý kiến rộng rãi theo đúng quy trình pháp luật, đặc biệt Bộ TT&TT đã nghiên cứu thấu đáo và cơ bản tiếp thu các ý kiến của Hoa Kỳ.

Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định, để chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao và thúc đẩy hợp tác song phương, VN và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trao đổi, phản hồi rõ ràng về những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết.

Theo Thái An

Vietnamnet