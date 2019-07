Fairfield by Marriott® lần đầu tiên cùng ký kết hai hợp đồng quản lý khách sạn tại Việt Nam

Với việc ký kết này, thương hiệu Fairfield by Marriott® mong muốn tiếp tục phát triển thị trường tại Châu Á - Thái Bình Dương cụ thể là tại miền Bắc Việt Nam. Hai khách sạn này sẽ được hoàn tất thủ tục pháp lý và xây dựng sớm, dự kiến khai trương trong năm 2022.



Ông Paul Foskey, Giám đốc Phát Triển Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Marriott International đã phát biểu: "Chúng tôi rất phấn khởi khi hợp tác với Công ty Cổ phần Khách sạn CLUB M Hạ Long và Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Greende để đưa thương hiệu Fairfield tới hai địa điểm du lịch nổi tiếng. Hạ Long và Vĩnh Phúc được đánh giá là hai địa phương đang phát triển rất mạnh trong lĩnh vực du lịch. Việc ký kết này sẽ củng cố thêm sự phát triển bền vững của khách sạn mang thương hiệu Fairfield tại tại Châu Á - Thái Bình Dương".

Với hơn 1.000 khách sạn trên toàn cầu, Fairfield by Marriott® cam kết bằng kinh nghiệm của mình sẽ cung cấp dịch vụ hoàn hảo nhất, đem tới cho khách một kỳ nghỉ thư giãn và thoải mái; giúp khách hàng cân bằng nhịp sống để tiếp tục làm việc năng suất và hiệu quả.



Fairfield by Marriott® Vĩnh Yên nằm không xa Hà Nội nhộn nhịp. Đến với Vĩnh Phúc, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những phong cảnh kỳ thú của phía bắc Việt Nam bao gồm Vườn Quốc Gia Tam Đảo với những khu rừng rậm màu xanh ngọc phủ kín cả một vùng đồi núi và thung lũng rộng lớn. Khách sạn với 250 phòng sẽ được xây dựng liền kề với Sân Golf Đầm Vạc, cách trung tâm thành phố Vĩnh Yên chỉ 5 phút đi xe. Fairfield by Marriott® Vĩnh Yên sẽ mang lại sự mến khách nồng ấm, môi trường tinh khiết, tiện nghi hoàn hảo cùng những lựa chọn thư giãn và giải trí phong phú, bao gồm từ phòng tập trang bị hiện đại mở cửa 24/7 đến bể bơi ngoài trời.

Fairfield by Marriott® Halong Bay với 220 phòng nằm ở vị trí đắc địa trong Di Sản Thế Giới Vịnh Hạ Long do UNESCO tôn vinh, cho phép một tầm nhìn bao quát bờ biển với những hòn đảo đá vôi quyến rũ vốn đã rất nổi tiếng. Nằm tại một khu vực nhiều chức năng hiện đại, bao gồm trung tâm hội nghị, Fairfield by Marriott® Halong Bay sẽ là một khách sạn lý tưởng cho cả hoạt động kinh doanh lẫn nghỉ dưỡng. Khách sạn nằm liền kề Bảo Tàng và Thư Viện rất nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh và chỉ cách Công Viên Gải Trí Sun World 15 phút đi xe.

Đặc biệt, vị trí đặc thù của khách sạn bảo đảm một sự kết nối thuận tiện tới Sân Bây Quốc Tế Nội Bài, Sân Bay Vân Đồn và Sân Bay Cát Bi, thời gian đến các sân bay này đều không tới 3 giờ đi xe.



Ông Vũ Duy Thành - chủ tịch HĐQT của Công Ty Club M Hạ Long đã nói trong buổi lễ ký kết: "Có một khoảng cách đáng kể về mức giá trong sự lựa chọn các khách sạn chất lượng hạng trung. Chúng tôi thấy một tiềm năng lớn cho thương hiệu Fairfield tại Hạ Long và Vĩnh Yên. Chính vì vậy, chúng tôi vô cùng phấn khởi khi hợp tác với Marriott International để mang thương hiệu Fairfield by Marriott tới Việt Nam"

Fairfield by Marriott được thiết kế để mang lại một kỳ nghỉ hoàn hảo bằng những dịch vụ tin cậy và không gian ấm cúng, quyến rũ. Ngoài việc cung cấp bữa sáng và WIFI miễn phí, các phòng nghỉ của khách sạn được thiết kế để cung cấp không gian làm việc và nghỉ ngơi riêng biệt. Với hơn 1.000 cơ sở trên toàn cầu, Fairfield tự hào khi tham gia chương trình Marriott Bonvoy để cung cấp cho thành viên những gói ưu đãi đặc biệt, bao gồm cả việc tích điểm để được thưởng những ngày nghỉ miễn phí tại khách sạn. Để tham gia miễn phí hoặc tìm hiểu thêm thông tin về chương trình này xin truy cập trang web MarriottBonvoy.marriott.com. Thông tin về thương hiệu hay đặt phòng xin truy cập trang www.fairfieldinn.com.

Marriott International, Inc. có trụ sở tại Bethesda, Maryland, Mỹ đang quản lý hơn 7.000 khách sạn với 30 thương hiệu hàng đầu tại 131 quốc gia và vùng lãnh thổ. Marriott cũng vận hành và nhượng quyền sử dụng thương hiệu cho các khu nghỉ dưỡng trên toàn cầu. Hiện tại công ty đang mời chào tham gia chương trình du lịch Mariott Bonvoy để thay thế các chương trình cũ như Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards và SPG. Để biết thêm thông tin xin truy cập trang www.marriott.com, và www.marriottnewscenter.com. Ngoài ra có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook và @MarriottIntl trên Twitter và Instagram